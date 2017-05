ASSE : Galtier va quitter les Verts !

Entraîneur principal de l'AS Saint-Etienne depuis plus de sept ans, Christophe Galtier s'apprête à quitter le club stéphanois à la fin de la saison. Gêné par des douleurs à la hanche, le technicien préfère s'arrêter pour subir une opération. Un coup dur pour les Verts.

Christophe Galtier va quitter l'ASSE.

«On est obligé de se poser des questions. On a commencé à en discuter. Dans 48 heures, j'ai rendez-vous avec Roland Romeyer. Le plus important, c'est l'institution. Il y a un phénomène d'usure. Des gens me disent que ça fait longtemps que je suis ici. Mon envie, c'est d'être en accord avec ma direction. On réfléchit» , a confié l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne Christophe Galtier dimanche sur le plateau du Canal Football Club.

Galtier va subir une opération

Pourtant, le technicien aurait déjà pris sa décision. Selon L'Equipe, le coach des Verts a décidé de quitter ses fonctions à la fin de la saison, notamment pour des raisons médicales. Victime de douleurs à la hanche, Galtier va effectivement subir une opération. Quant à son avenir, le natif de Marseille n'a pas prévu de rebondir pour le moment. En effet, l'entraîneur sous contrat jusqu'en 2018 voudrait prendre une année sabbatique, en espérant trouver rapidement un accord avec ses dirigeants.

Quel profil pour son successeur ?

D'ailleurs, Galtier aurait pris soin d'avertir ses supérieurs afin qu'ils puissent commencer à chercher son successeur. Un coup dur pour la direction qui espérait conserver son coach en poste depuis décembre 2009 ! Celui qui a permis à l'ASSE d'atteindre l'Europa League pendant quatre exercices consécutifs, et qui a mené l'équipe vers son premier titre en Coupe de la Ligue en 2013.

Difficile de passer après ça. D'autant que les deux co-présidents, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, ont des idées différentes sur le prochain entraîneur. Le premier préfère un technicien étranger, quand le deuxième privilégie les pistes françaises. Quoi qu'il en soit, l'heureux élu aura du mal à faire oublier Galtier. Une page se tourne pour l'ASSE…

