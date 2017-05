Bordeaux : Carrasso, un point sauvé et un message

A nouveau déterminant dimanche contre Dijon (0-0) avec deux parades décisives à son actif, le gardien de Bordeaux, Cédric Carrasso, a superbement plaidé sa cause à l'approche du terme de son contrat. Et il n'y a pas que sur le terrain que le portier a mis les points sur les i !

A Dijon, Carrasso a encore prouvé qu'il n'est pas cramé.

Dans la course pour une qualification en Ligue Europa, Bordeaux a limité la casse en ramenant un point de Dijon (0-0) dimanche dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Ce résultat, qui leur permet de rester 5es avec une unité d'avance sur l'Olympique de Marseille, les Girondins le doivent en grande partie à leur gardien Cédric Carrasso.

4 clean sheet d'affilée

Une fois encore décisif, le portier de 35 ans a réalisé deux superbes arrêts réflexes à bout portant. D'abord en repoussant une tête de Cédric Varrault de la poitrine en début de rencontre, puis en mettant en échec Kwon dans les ultimes secondes. Egalement suppléé par Youssouf Sabaly puis son poteau, l'ancien Marseillais a enchaîné un 4e clean sheet consécutif !

Pourtant, alors que son contrat expire en juin, le taulier des Marine et Blanc attend toujours un signe de sa direction quant à une éventuelle prolongation. Mais aux dernières nouvelles, malgré le démenti officiel, le club au scapulaire semble plutôt parti pour recruter le Rennais Benoît Costil, qui sera libre lui aussi. Du coup, Carrasso a effectué une petite mise au point après la rencontre.

C. Carrasso – «s'ils me jugent sur ça, c'est leur problème»

«Il y a trop de choses qui se racontent sur moi. On parle trop de Carrasso par rapport à son âge et à des blessures anciennes qui arrivent à tout le monde. S'ils me jugent sur ça, c'est leur problème. Moi je ne me juge que les performances sportives», a soutenu le natif d'Avignon dans des propos rapportés par L'Equipe. «Mon arrêt ? Ça change d'être encore 5e avec un point d'avance ou pas.»

Le message adressé aux décideurs aquitains est on ne peut plus clair ! Pourtant, la tendance serait bien à un départ alors que l'intéressé voit son nom circuler avec insistance du côté de Montpellier. La presse régionale annonce même de possibles adieux à domicile le dimanche 14 mai (21h) pour la réception capitale de l'OM lors de l'avant-dernière journée. L'occasion de sauver les meubles une dernière fois en assurant la 5e place ?

