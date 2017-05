Nice : Balotelli chambre, les Aiglons préviennent le PSG !

Après sa victoire contre le Paris Saint-Germain (3-1) dimanche, l'OGC Nice se prend à rêver d'une deuxième place en fin de saison. Ambitieux, les Aiglons ont bien l'intention de maintenir la pression sur le PSG. En attendant, Mario Balotelli chambre les Parisiens.

Les Niçois comptent bien embêter le PSG jusqu'au bout

Sans un petit coup de moins bien en début d'année, l'OGC Nice aurait sans doute pu se mêler jusqu'au bout à la lutte pour le titre de champion de France. Dimanche soir, les Niçois ont prouvé qu'ils n'avaient pas volé leur bel exercice 2016-2017 en s'imposant assez logiquement à domicile contre le Paris Saint-Germain (3-1). Et le club azuréen rêve d'une surprise en fin de saison.

Nice pense à la 2e place

Avec ce succès, Nice revient à trois points du Paris SG au classement. Alors qu'il ne reste plus que trois journées de championnat, les hommes de Lucien Favre espèrent chiper la deuxième place aux Parisiens. «Quand on regarde le classement, on n'est qu'à trois points, et trois points ce n'est pas énorme. Alors pourquoi devrait-on se priver de regarder au-dessus de nous ?» , a déclaré le gardien niçois Yoan Cardinale au micro de Canal+.

«On verra si nous pouvons encore accrocher mieux que la troisième place, il faudra déjà gagner notre prochain match à Marseille» , a indiqué Ricardo Pereira dans des propos rapportés par Nice-Matin. En plus d'un déplacement à Marseille, l'OGCN devra aussi se rendre à Lyon lors de la dernière journée, une semaine après la réception d'Angers. Un calendrier loin d'être évident. L'avantage reste pour le PSG qui recevra Bastia et Caen, et se déplacera à Saint-Etienne. La différence de buts est aussi largement en faveur des Parisiens (+46 contre +30).

M. Balotelli - «ici c'est PAS Paris»

Il y a fort à parier que Paris voudra réagir, au moins par orgueil, après cette claque qui l'éloigne d'un cinquième titre consécutif en Ligue 1. Avec trois points de retard sur Monaco, une différence de buts bien inférieure (+46 contre +66) et un match en plus, le PSG sait qu'il lui faudra remporter tous ses matchs et compter sur un effondrement de l'ASM - qui n'a que deux matchs à gagner sur quatre - pour être sacré. En attendant, Mario Balotelli s'est montré taquin.

Chambreur durant la seconde période, ce qui lui a valu quelques explications avec Edinson Cavani notamment, l'attaquant italien de Nice a posté un petit commentaire savoureux sur Instagram. «Ici c'est PAS Paris. #issanissa bravo à tous… Place au prochain match. Paris c'est le passé» , a écrit Super Mario en référence notamment au slogan parisien «Ici c'est Paris» . Des propos qui ne devraient pas calmer des Parisiens très nerveux durant cette partie...

