L'équipe type de L1 - 35e journée

Auteur d'un triplé et d'une passe décisive à Caen, le Marseillais Florian Thauvin est le joueur de la journée. Les Niçois Arnaud Souquet, Paul Baysse, Ricardo Pereira et Mario Balotelli ainsi que les Monégasques Kamil Glik, Benjamin Mendy et Joao Moutinho se sont aussi distingués ce week-end et figurent au sein de la 35e édition de l'équipe type de Maxifoot.

Florian Thauvin a été énorme à Caen.

Comme lors des saisons passées, après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Remplaçants :

12. Yoan Cardinale (Nice)

13. Sébastien Corchia (Lille)

14. Dante (Nice)

15. Morgan Sanson (Marseille)

16. Thomas Lemar (Monaco)

17. Bernardo Silva (Monaco)

18. Ismaïla Sarr (Metz)

En détails :

Joueur de la journée : Florian Thauvin (Marseille)

Encore une fois, l'ailier marseillais a réalisé une très, très grosse prestation. Buteur à la 3e minute sur une superbe reprise de volée, il est passeur décisif deux minutes plus tard pour Lopez. Toujours juste, il a su gérer ses efforts et se faire oublier pour faire encore plus mal à ses adversaires. Ses deux autres buts sont des bijoux techniques. Un triplé, une offrande, Thauvin était chaud comme la braise !

Jean-Louis Leca (Bastia)

Si Bastia croit toujours au maintien, c'est surtout grâce à son gardien. Enorme face à Rennes, il a dégoûté Mexer et Sio avec des parades de très grande classe, se montrant impérial sur sa ligne. Heureusement que l'ancien Valenciennois est là !

Arnaud Souquet (Nice)

Mis en difficulté par Maxwell et Draxler dans les premières minutes, le latéral droit a rapidement pris la mesure de ses adversaires. Impliqué sur le deuxième but de son équipe, il a regardé ses adversaires dans les yeux, livrant finalement un de ses meilleurs matchs chez les Aiglons.

Paul Baysse (Nice)

Quand il faut mettre le feu aux poudres, le capitaine niçois n'est jamais très loin, en attestent son accrochage avec Cavani après le but de Balotelli puis sur le carton rouge de Motta, sur lequel il est encore impliqué. Mais ce n'est pas tout ! Dans le jeu, le défenseur a été excellent avec des interventions autoritaires et de très nombreux duels remportés. Une solidité énorme !

Kamil Glik (Monaco)

Avant la réception de la Juventus, le Polonais s'est mis en jambes face à Delort, qui ne lui a posé aucun problème. Il n'est absolument pas à blâmer sur le but encaissé et égalise même dans la foulée sur un superbe coup de tête. Quand Monaco est en mauvaise posture, l'ancien joueur du Torino est souvent là pour remettre les choses à plat !

Benjamin Mendy (Monaco)

Sa récente blessure semble lointaine. Et pour cause, le latéral monégasque a été intenable dans son couloir gauche ! Un nombre incalculable de centres et une activité incessante, l'ex-Marseillais est chaud pour faire mal à Daniel Alves !

Maxime Lopez (Marseille)

Dans le creux de la vague ces dernières semaines, le jeune Phocéen a retrouvé le sourire en inscrivant le premier doublé de sa carrière. Positionné haut sur le terrain, le Minot a fait preuve de beaucoup d'intelligence au niveau du placement et s'est montré très appliqué sur les attaques rapides de son équipe.

Joao Moutinho (Monaco)

Une partie monumentale ! Bakayoko absent, le Lusitanien a lui aussi été excellent. Placement, lecture du jeu, l'ex-joueur de Porto a été précieux. Il est passeur décisif pour Glik et a livré un caviar pour la tête de Falcao juste après l'heure de jeu. Le milieu de terrain est également impliqué sur le troisième but avec une déviation de la poitrine géniale pour Dirar. Un autre style que Bakayoko mais tout aussi efficace !

Xeka (Lille)

La bonne pioche du dernier mercato lillois ! Buteur sur un coup de tête puissant, le Portugais s'est mué en passeur décisif pour le troisième but de son équipe signé Terrier. Une grosse prestation pour lui, une fois de plus !

Ricardo Pereira (Nice)

Son repositionnement au poste d'ailier droit semble réussir au Portugais. Impressionnant physiquement, le joueur prêté par Porto a fait très mal à Maxwell puisque c'est lui qui part en contre sur le but de Balotelli, qu'il a parfaitement servi. Au retour des vestiaires, il met les siens un peu plus dans le confort en inscrivant un but fabuleux du pied gauche, en pleine lucarne. Pour ne rien gâcher, il a effectué un travail défensif tout simplement remarquable. Énorme Pereira !

Mario Balotelli (Nice)

Si l'Italien a énormément décroché, sa faculté à écarter le jeu sur ses déviations a été précieuse. A force de peser sur la défense parisienne, il a été récompensé en ouvrant la marque d'une belle frappe du pied gauche. On l'attendait au tournant, il a répondu présent en faisant craquer les Parisiens, les narguant avec la balle et en les provoquant verbalement. Du bon Balotelli.

Classement : Glik enterre la concurrence !

1. Glik (Monaco) : 35 points

2. Fabinho (Monaco) : 27 points

3. Lacazette (Lyon) : 25 points

4. Silva (Monaco) - Silva (Paris-SG) : 24 points

6. Sanson (Montpellier 11 pts, puis Marseille) : 21 points

7. Thauvin (Marseille) - Mendy (Monaco) : 20 points

9. Ricardo Pereira , Balotelli (Nice) : 19 points

11. Sabaly (Bordeaux) - Falcao (Monaco) - Cavani (Paris-SG) : 18 points

14. Sidibé , Mbappe (Monaco) - Cyprien (Nice) : 17 points

17. Enyeama (Lille) - Boudebouz (Montpellier) : 16 points

19. Reynet (Dijon) - Lemar (Monaco) - Di María (Paris-SG) : 15 points

22. Diony (Dijon) - Fernando Marçal (Guingamp) : 14 points

24. Dante , Seri (Nice) - Verratti , Kurzawa (Paris-SG) : 13 points

28. Gomis (Marseille) - Souquet (Nice) - Maxwell (Paris-SG) - Ruffier (St-Etienne) - Jullien (Toulouse) : 12 points

33. Gonalons (Lyon) - Payet (Marseille) - Touré (Monaco) : 11 points

36. Toko Ekambi , Thomas (Angers) - Leca (Bastia) - Belhanda (Nice) - Malcuit (St-Etienne) : 10 points

41. Lewczuk , Kamano (Bordeaux) - Basa (Lille) - Moukandjo (Lorient) - Tolisso , Valbuena (Lyon) - Rolando (Marseille) - Moutinho , Bakayoko (Monaco) - Baysse (Nice) - Aurier (Paris-SG) : 9 points

52. Briand (Guingamp) - Fekir (Lyon) - Pelé (Marseille) - Eysseric (Nice) - Perrin (St-Etienne) - Lafont (Toulouse) : 8 points

58. Saint-Maximin (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Corchia (Lille) - Lopez (Marseille) - Jemerson (Monaco) - Rabiot , Meunier , Trapp , Matuidi (Paris-SG) : 7 points

67. Crivelli (Bastia) - Malcom , Contento (Bordeaux) - Féret (Caen) - Lopes (Lille) - Sankhare (Lille 3 pts, puis Bordeaux) - Lecomte (Lorient) - Darder , Depay (Lyon) - Sakai , Cabella (Marseille) - Germain (Monaco) - Ninga , Hilton (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Nakoulma (Nantes) - Marquinhos , Lucas (Paris-SG) - Gourcuff , Gnagnon , Costil (Rennes) - Toivonen , Braithwaite , Trejo (Toulouse) : 6 points

91. Vada , Pallois (Bordeaux) - Santini , Rodelin (Caen) - Salibur (Guingamp) - Rafael , Lopes (Lyon) - Erdinç (Metz) - Gillet , Rongier (Nantes) - Cardinale , Pléa , Dalbert Henrique (Nice) - Ntep (Rennes) - Pogba (St-Etienne) : 5 points

106. Traoré , Mangani , Michel (Angers) - Carrasso , Laborde (Bordeaux) - Abeid , Tavares (Dijon) - Deaux (Guingamp) - Xeka (Lille) - Koffi , Cabot (Lorient) - Ghezzal , Yanga-Mbiwa (Lyon) - Anguissa (Marseille) - Pionnier , Roussillon , Lasne (Montpellier) - Dupé , Riou (Nantes) - Sarr (Nice) - Pastore (Paris-SG) - Grosicki (Rennes) - Monnet-Paquet (St-Etienne) : 4 points

129. Cissokho , Diedhiou , Ndoye (Angers) - Coulibaly , Bengtsson (Bastia) - Rolan , Sertic (Bordeaux) - Guilbert , Vercoutre , Yahia (Caen) - Varrault , Lees Melou , Marié , Bernard (Dijon) - Benezet , Sorbon , Coco (Guingamp) - Maignan , Benzia , Soumaoro , J. Alonso , Sliti (Lille) - Ciani , Le Goff , Cafú , Waris (Lorient) - Morel , Jallet , Ferri , Mammana , Diakhaby (Lyon) - Vainqueur (Marseille) - Iván , Diabaté , Vion , Falette , Jouffre (Metz) - Boschilia , Carrillo , Dirar (Monaco) - Sessègnon , Pokorný , Mounié (Montpellier) - N'Dy Assembé , Diarra , Badila , Cuffaut (Nancy) - Lima , Sala , Thomasson (Nantes) - Le Marchand (Nice) - Kimpembe (Paris-SG) - Baal , André (Rennes) - Moulin , Hamouma , Beric , Veretout , Lacroix (St-Etienne) - Somália , Diop (Toulouse) : 3 points

190. Bamba (Angers) - Toulalan (Bordeaux) - Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Fanni (Marseille) - Sarr (Metz) - Dia (Nancy) - Bammou (Nantes) - Draxler (Paris-SG) - Delort (Toulouse) : 2 points

201. Tait (Angers) - Cahuzac , Danic , Diallo (Bastia) - Ménez , Ounas , Prior (Bordeaux) - Lotiès , Sammaritano (Dijon) - Mendy (Guingamp) - de Préville (Lille) - Marveaux (Lorient) - Tousart (Lyon) - Hubocan , N'Jie (Marseille) - Milán , Didillon , Bisevac (Metz) - Mbenza , Skhiri (Montpellier) - Ait Bennasser , E. Cabaco , Chernik , Dalé (Nancy) - Thomsen (Nantes) - Le Bihan (Nice) - Krychowiak (Paris-SG) - Danzé , N. Mubele , Saïd , Sio (Rennes) - Pierre-Gabriel (St-Etienne) - Adou , Jean , Durmaz (Toulouse) : 1 points

Classement par club : Nice se rapproche de Paris...

1. Monaco - 224 points

2. Paris-SG - 154 points

3. Nice - 143 points

4. Lyon - 108 points

5. Marseille - 100 points

6. Bordeaux - 80 points

7. Montpellier - 62 points

8. Lille - 61 points

9. St-Etienne - 55 points

10. Dijon - 53 points

11. Guingamp - 50 points

12. Toulouse - 49 points

13. Angers - 44 points

14. Rennes - 37 points

15. Nantes, Lorient - 36 points

17. Bastia - 32 points

18. Caen - 27 points

19. Metz - 25 points

20. Nancy - 24 points

C'était l'équipe type de la 35e journée de Ligue 1. Rendez-vous dimanche pour découvrir l'équipe type de la 36e journée !