Les 12 infos à savoir sur la journée : le Bayern champion, CR7 un peu plus dans la légende, le sauveur Marcelo, Lille dit ouf...

Le Bayern champion d'Allemagne pour la 27e fois, Monaco fonce vers le titre, le Barça s'accroche au Real Madrid, Ronaldo un peu plus dans l'histoire, Lille est maintenu, Bastia peut y croire, Lorient et Nancy dans le dur, l'Atletico et Gameiro cartonnent, Sunderland en enfer... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi en Ligue 1 et en Europe.

Le Bayern Munich a remporté un 27e titre de champion d'Allemagne.

Les résultats en Ligue 1 (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Angers 1-2 Lyon (vendredi), Monaco 3-1 Toulouse, Montpellier 0-3 Lille, Metz 2-1 Nancy, Guingamp 0-2 Saint-Etienne, Nantes 1-0 Lorient, Bastia 1-0 Rennes.

Les principaux résultats à l'étranger : West Bromwich Albion 0-1 Leicester (Angleterre), Real Madrid 2-1 Valence, Las Palmas 0-5 Atletico Madrid, Espanyol 0-3 Barcelone (Espagne), Dortmund 0-0 Cologne, RB Leipzig 0-0 Ingolstadt, Wolfsbourg 0-6 Bayern (Allemagne).

1. Le Bayern champion ! Le RB Leipzig accroché par Ingolstadt (0-0), le champ était plus que libre pour le Bayern Munich afin d'accrocher un 27e titre de champion d'Allemagne dès ce samedi. Mission accomplie ! Sans forcer, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont fait qu'une bouchée de Wolfsbourg (6-0) grâce à Alaba (19e), un doublé de Lewandowski (36e, 45e), Robben (66e), Müller (80e) et Kimmich (85e). La fin d'une saison décevante pour les Roten qui ont vu leur rêve de triplé s'envoler en moins de dix jours...

2. Le Real peut remercier Marcelo ! Les Merengue ont eu très chaud ! Opposé au FC Valence, le club madrilène l'a emporté en fin de rencontre (2-1). Ronaldo (27e) a ouvert la marque pour la Maison Blanche, rejointe par les Murciélagos sur un magnifique coup-franc de Parejo (82e). C'est finalement Marcelo (86e), sur un service de Morata, qui a offert le succès aux hommes de Zinedine Zidane, 2es mais qui peuvent encore croire à un nouveau titre avec un match en retard contre le Celta Vigo. A noter que Ronaldo a raté un penalty en seconde période.

3. Lille peut enfin souffler ! Cette fois-ci, les Dogues peuvent définitivement dire ouf ! Vainqueurs à Montpellier (3-0) grâce à des buts de De Préville sur penalty (13e), Xeka (56e) et Terrier (75e), les Nordistes ont assuré leur maintien avec 43 points au compteur. La «fin» d'une saison galère pour les hommes de Franck Passi, qui vont jouer les trois dernières journées sans pression.

4. CR7 est unique. Légende du football moderne, Cristiano Ronaldo est encore un peu plus entré dans l'histoire de son sport. En ouvrant la marque face à Valence, l'attaquant du Real Madrid est devenu le meilleur buteur dans l'histoire des cinq championnats européens actuellement les mieux classés au coefficient UEFA (Angleterre, Allemagne, Espagne, France, Italie). Grâce à ce 367e but, le Portugais dépasse l'ancien joueur de Chelsea Jimmy Greaves, qui en comptabilise 366, le tout en 23 années de carrière (1957-1980). A noter que son grand rival du FC Barcelone, Lionel Messi, en est lui à 345 réalisations.

5. C'est chaud pour le maintien ! Bastia a réalisé le gros coup de la soirée en battant Rennes (1-0) grâce à Crivelli (68e). Toujours derniers, les Corses sont revenus à trois petits points de Caen, 17e, qui reçoit Marseille dimanche (15h). De leur côté, Lorient, 16e, battu sur le fil à Nantes (0-1) sur un but de Sala (89e), et Nancy, 19e, défait dans le derby lorrain à Metz (1-2), vont avoir chaud jusqu'au bout !

6. Saint-Etienne n'a pas renoncé à l'Europe. Avec une seule victoire sur leurs 8 derniers matchs en championnat, les Verts se sont peu à peu éloignés des places européennes. Sérieux à Guingamp (2-0), les Stéphanois, qui comptent un match en retard à jouer contre Monaco, pointent de nouveau le bout de leur nez. Pajot (61e) et un penalty signé Hamouma (86e) ont permis aux hommes de Christophe Galtier, 7es, de mettre la pression sur Bordeaux et l'OM.

7. Monaco s'en rapproche. Comme face à Dijon (2-1), les Monégasques ont été menés par Toulouse. Une fois de plus, les hommes de Leonardo Jardim s'en sont sortis (3-1). Glik (49e), Mbappé (64e) et Lemar (75e) ont répondu à l'ouverture du score de Toivonen (46e). Un 8e succès de rang en championnat, une première dans l'histoire du club, qui rapproche un peu plus l'ASM du titre. Pour lire l'analyse de la rencontre, c'est ici.

8. L'Atletico et le Barça déroulent. L'Atletico Madrid n'a fait qu'une bouchée de Las Palmas (5-0). Gameiro (2e, 18e), Saul (17e), Thomas (72e) et Torres (90e) ont offert le succès aux Rojiblancos, qui reprennent seuls la 3e place du championnat en attendant le résultat du FC Séville à Malaga, lundi (21h).

De son côté, le Barça n'a eu aucune pitié avec l'Espanyol (3-0). Un succès dans le derby catalan qui s'est dessiné en seconde période grâce à Suarez (50e, 87e) et Rakitic (76e). Jusqu'au bout, les Blaugrana ne lâcheront pas le Real Madrid !

9. Leicester presque sauvé, Sunderland au purgatoire. Les Foxes peuvent souffler. Champions d'Angleterre en titre, les joueurs de Leicester ont quasiment assuré leur maintien sur la pelouse de West Bromwich Albion (1-0) grâce à Vardy (43e). Avec 40 points, le quart de finaliste de la C1 dispose de 6 points d'avance sur Hull, 17e. Sunderland, de son côté, ne peut plus rattraper les Tigers. Battus sur le fil par Bournemouth (0-1) sur un but de King (88e), les Black Cats sont condamnés à la descente en Championship.

10. La blessure CR7 de Fabinho. De nouveau bon face à Toulouse, Fabinho a reçu quelques coups de la part des Pitchounes. Rien de grave pour le milieu polyvalent de Monaco, qui a fait preuve de beaucoup d'humour à l'issue de la partie. Sur Instagram, le Brésilien a posté un cliché d'une petite blessure au niveau de son tibia, formant un «7». L'occasion pour le Monégasque de rajouter «CR», en référence à Cristiano Ronaldo, avec une légende «Siiiii !!», en référence au cri poussé par le Portugais au moment de récupérer son Ballon d'Or 2014.

11. Triste record en Premier League. Considéré comme le championnat le plus spectaculaire du monde, la Premier League s'est offert un triste record. Pour la première fois de l'histoire, aucun but n'a été inscrit à domicile lors d'une même journée avec au moins quatre rencontres disputées. En effet, Southampton, Stoke, Sunderland, West Bromwich Albion et Crystal Palace sont tous restés muets aujourd'hui.

12. Le show Sarr. Après un début de saison poussif, Ismailia Sarr est bouillant comme jamais. Deux semaines après son magnifique ciseau acrobatique contre Caen (2-2), le jeune Messin a remis ça contre Nancy. Dans un style bien différent. L'international sénégalais, après avoir récupéré le ballon dans son propre camp, a remonté la moitié de terrain nancéienne, éliminant au passage trois adversaires avant d'ajuster N'Dy Assembé. Du grand art.

