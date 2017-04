Avant la Juve, Monaco met une énorme pression sur Paris - Débrief et NOTES des joueurs (ASM 3-1 TFC)

Largement dominatrice, l'AS Monaco s'est imposée face à Toulouse (3-1) ce samedi lors de la 35e journée de Ligue 1. Grâce à ce 8e succès de rang en championnat, un record dans l'histoire du club, les Asémistes se rapprochent un peu plus du titre et préparent au mieux leur demi-finale aller de la Ligue des Champions face à la Juventus, mercredi.

Les Monégasques foncent vers le titre.

Les semaines passent et Monaco ne faiblit pas. Pourtant mené avec un but encaissé juste après la pause, le club princier n'a jamais tremblé et a fini par s'imposer face à Toulouse (3-1) ce samedi, lors de la 35e journée de Ligue 1.

Un résultat logique pour le leader du championnat, qui met une énorme pression sur le Paris Saint-Germain, en déplacement à Nice dimanche (21h), et envoie au passage un sérieux message à la Juventus Turin avant la demi-finale aller de la Ligue des Champions, mercredi.

Lafont impérial

Contenus par une solide équipe toulousaine, les Monégasques n'étaient pas loin de se faire surprendre sur une tête très dangereuse de Jullien. Malgré sa domination territoriale, le club princier ne trouvait pas la solution face au bloc adverse, parfaitement en place. Et lorsque ce n'était pas la défense, c'était Lafont qui repoussait une frappe à bout portant de Bernardo Silva.

En souffrance, les Pitchounes subissaient au fil des minutes les assauts répétés de l'ASM, qui passaient souvent par Mendy, intenable dans son couloir gauche. Mbappé, lui, voyait Diop l'empêcher de trouver la faille sur sa première tentative. Une chaude alerte pour le TFC, qui s'il se montrait peu conquérant, résistait parfaitement au leader du championnat.

Glik répond à Toivonen

Dès le retour des vestiaires, le coup de tonnerre : Dirar et Jemerson se trouaient, ce qui profitait à Toivonen, sans pitié devant Subasic (0-1, 46e). Une joie de courte durée puisque Glik égalisait dans la foulée de la tête après un superbe service de Moutinho (1-1, 48e). Deux buts qui enflammaient la partie car Toivonen et Bernardo Silva n'étaient pas loin de redonner l'avantage à leurs équipes respectives dans les minutes qui suivaient tandis que Lafont réalisait un arrêt monumental devant Falcao !

Lafont craque, Monaco déroule

Irréprochable jusqu'ici, le gardien finissait par craquer : sur un mauvais dégagement, Mbappé, servi par Silva, délivrait Louis II sur une frappe mal négociée par Lafont (2-1, 64e). Une erreur qui enfonçait définitivement les Violets, qui prenaient l'eau à la suite d'une action fabuleuse conclue par Lemar (3-1, 75e). Falcao, lui, touchait du bois quelques instants plus tard alors que Mbappé butait sur Lafont. Qu'importe pour l'ASM, une nouvelle fois impressionnante et plus que jamais en bonne position pour décrocher un premier titre depuis 17 ans !

La note du match : 7/10

Dominateurs en première période, les Monégasques ont accéléré la cadence après la pause pour nous offrir une seconde période de grande qualité. Des occasions à foison, du rythme, des beaux gestes, les hommes de Leonardo Jardim ont été bons et ont régalé les supporters de Louis II, aux anges aujourd'hui.

Les buts :

- Quelques secondes après la pause, Moubandjé déborde sur le côté gauche, profitant d'une très mauvaise intervention de Dirar. Le centre n'est pas bien ajusté mais Jemerson manque complètement son dégagement. A l'affût, Toivonen ne laisse aucune chance à Subasic, qu'il trompe à bout portant (0-1, 46e).

- Lemar joue rapidement un corner côté droit. Le ballon revient jusqu'à Moutinho, positionné à 25 mètres, légèrement sur la droite. Le Portugais prend tout son temps et trouve Glik dans la surface. D'un coup de tête parfait, le Polonais trompe Lafont (1-1, 49e).

- Lafont manque complètement son dégagement qui profite à Bernardo Silva. Le Portugais progresse dans le camp toulousain et sert Mbappé sur sa droite. D'une frappe puissante à ras de terre, le jeune attaquant trompe le gardien dans un trou de souris, au ras du poteau (2-1, 64e).

- Côté droit, Bernardo Silva réalise une passe lobée géniale vers Moutinho qui lance Dirar d'une magnifique déviation de la poitrine. Le Marocain lève la tête et centre au second poteau pour Lemar, qui ne manque pas sa reprise du pied gauche (3-1, 75e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Joao Moutinho (8,5/10)

Une partie monumentale ! Bakayoko absent, le Lusitanien a lui aussi été excellent. Placement, lecture du jeu, l'ex-joueur de Porto a été précieux. Il est passeur décisif pour Glik et a livré un caviar pour la tête de Falcao juste après l'heure de jeu. Le milieu de terrain est également impliqué sur le troisième but avec une déviation de la poitrine géniale pour Dirar. Un autre style que Bakayoko mais tout aussi efficace !

MONACO :

Danijel Subasic (6) : s'il peut difficilement repousser la frappe de Toivonen, surpris par les interventions manquées de ses défenseurs, le Croate a été décisif sur la nouvelle tentative de la tête du Suédois par la suite à 1-1. Solide, il a fait son match.

Nabil Dirar (6) : aligné d'entrée au poste de latéral droit, le Marocain a réalisé une grosse intervention décisive devant Delort dans le premier quart d'heure. Sauf que le Lion de l'Atlas, trop confiant, s'est troué au retour des vestiaires, laissant à Moubandjé tout le loisir de centrer pour le but de Toivonen. Une erreur qu'il a parfaitement rattrapée en sécurisant son couloir dès lors, se permettant même de délivrer une belle passe décisive pour Lemar sur le troisième but.

Kamil Glik (7) : avant la réception de la Juventus, le Polonais s'est mis en jambes face à Delort, qui ne lui a posé aucun problème. Il n'est absolument pas à blâmer sur le but encaissé et égalise même dans la foulée sur un superbe coup de tête. Quand Monaco est en mauvaise posture, l'ancien joueur du Torino est souvent là pour remettre les choses à plat !

Jemerson (5) : le Brésilien a globalement réalisé une partie solide. Sauf que son erreur d'appréciation sur le centre de Moubandjé, menant au but de Toivonen, a failli plomber son équipe. Heureusement pour lui, ses partenaires se sont occupés de rectifier son erreur.

Benjamin Mendy (7) : sa récente blessure semble lointaine. Et pour cause, le latéral monégasque a été intenable dans son couloir gauche ! Un nombre incalculable de centres et une activité incessante, l'ex-Marseillais est chaud pour faire mal à Daniel Alves ! Remplacé à la 70e minute par Andrea Raggi (non noté).

Bernardo Silva (8) : quel match du Portugais ! Toujours disponible, rarement statique, l'ancien joueur de Benfica a posé de nombreux problèmes aux défenseurs toulousains. Il s'est procuré des grosses occasions sans avoir de réussite mais est parvenu à délivrer une passe décisive cruciale pour Mbappé avant d'initier l'action du troisième but avec un superbe ballon lobé pour Moutinho. Du très bon Bernardo Silva !

Fabinho (6,5) : un match à la Fabinho. Discret, il a été le plus efficace à la récupération avec Dirar. Il a formé une superbe paire avec Moutinho dans l'entrejeu. Une copie correcte, sans être vraiment incroyable dans le jeu.

João Moutinho (8,5) : lire commentaire ci-dessus.

Thomas Lemar (7,5) : l'international tricolore a souvent très bien combiné avec Mendy. Sa patte gauche a fait des dégâts sur ses nombreux centres dans la boite avant qu'il ne termine le travail en enfonçant le troisième but. Encore une fois, un bon match de sa part.

Falcao (6) : certes, le Colombien n'a pas marqué, mais sa présence dans la surface reste un calvaire pour tous les défenseurs. Il touche le poteau en seconde période après avoir fait briller Lafont sur un coup de tête à bout portant.

Kylian Mbappe (7) : le jeune Monégasque a eu droit à un marquage à la culotte de la part des défenseurs toulousains. Sauf que cette tactique n'est pas efficace avec un tel joueur. S'il n'est pas loin d'ouvrir la marque en première période, gêné par Diop, il débloque la partie, profitant de la double erreur de Lafont, avec le 2e but sur une frappe à ras de terre au premier poteau. Le but important au bon moment, Mbappé commence à nous habituer à ce scénario ! Remplacé à la 86e minute par Valère Germain (non noté).

TOULOUSE :

Alban Lafont (6) : un match très rageant pour le jeune gardien. Durant la première période, il a repoussé toutes les tentatives des Monégasques avec un arrêt fantastique sur un tir à bout portant de Silva. Toujours aussi fort au retour des vestiaire avec une autre parade exceptionnelle sur une tête de Falcao, le portier a cependant craqué avec une double erreur sur le deuxième but de l'ASM signé Mbappé. Une faute qui ne ternit même pas sa performance, marquée par une nouvelle intervention devant Mbappé en fin de partie. A noter qu'il ne peut rien sur les deux autres réalisations de Monaco.

Kelvin Adou (3) : le latéral droit a eu énormément de mal aujourd'hui. Il a été très souvent débordé par un Mendy intenable dans son couloir, qu'il n'a jamais vraiment réussi à repousser, et oublie complètement Lemar sur le dernier but.

Issa Diop (5) : prestation correcte du jeune défenseur toulousain. Ses superbes interventions devant Mbappé à la 34e minute puis juste après la pause ont fait énormément de bien à son équipe. Difficile de lui en vouloir sur les trois buts encaissés puisqu'il n'est pas directement impliqué dessus. On peut néanmoins regretter son manque de justesse dans les transmissions.

Christopher Jullien (4,5) : le longiligne défenseur central est un véritable poison dans le domaine aérien. Son coup de casque d'entrée de jeu n'était pas loin de tromper Subasic. Lui aussi n'est pas directement impliqué sur les trois buts mais il aurait pu empêcher Glik de mettre le but égalisateur d'un coup de tête dans la surface.

François Moubandje (4) : le magnifique petit pont sur Bernardo Silva en début de partie l'a mis en confiance puisqu'il est impliqué sur le but de Toivonen. Néanmoins, le Suisse coule par la suite, manquant de présence sur l'action menant au but de Lemar.

Tongo Doumbia (4) : le milieu de terrain s'est distingué avec une grosse faute à la demi-heure de jeu. S'il a résisté en première période, il a fini par prendre l'eau face à la paire Moutinho-Fabinho avec un impact beaucoup trop réduit à la récupération pour son poste.

Jimmy Durmaz (3) : une toute petite partie pour le Suédois, bien trop transparent aujourd'hui. Aucun débordement, aucune percussion, il a complètement manqué sa rencontre. Remplacé à la 75e minute par Dodi Lukebakio (non noté).

Oscar Trejo (3) : même constat pour l'Argentin, beaucoup trop en retrait à Louis II. Nerveux à l'image d'un mauvais geste dans les dernières minutes de la partie, il n'a jamais réussi à créer le décalage pour mettre ses partenaires offensifs sur orbite.

Ola Toivonen (6) : averti d'entrée, le Suédois est mal entré dans la partie. Il a néanmoins rectifié le tir en ouvrant la marque sur un but plein d'opportunisme avant de mettre Subasic à contribution sur un coup de tête à bout portant. Il a fait son match. Remplacé à la 80e minute par Issiaga Sylla (non noté).

Somália (3,5) : trop peu d'activité pour espérer bousculer une telle équipe. Un match raté pour le Brésilien. Remplacé à la 71e minute par Martin Braithwaite (non noté).

Andy Delort (3) : un match forcément difficile pour l'attaquant toulousain, qui n'a rien eu à se mettre sous la dent. Mangé dans les duels par Glik et Jemerson, il a vécu un calvaire.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

MONACO 3-1 TOULOUSE (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 35e journée

Stade : Stade Louis II. - Arbitre : M. Lesage



Buts : K. Glik (49e) K. Mbappé (64e) T. Lemar (75e) pour MONACO - O. Toivonen (46e) pour TOULOUSE

Avertissements : B. Mendy (66e) , pour MONACO - O. Toivonen (17e) , T. Doumbia (30e) , Somália (35e) , Ó. Trejo (87e) , pour TOULOUSE



MONACO : D. Subasic - N. Dirar , K. Glik , Jemerson , B. Mendy (A. Raggi, 70e) - Bernardo Silva , Fabinho , João Moutinho , T. Lemar (Jorge, 90+2e) - Falcao , K. Mbappé (V. Germain, 86e)



TOULOUSE : A. Lafont - K. Adou , I. Diop , C. Jullien , F. Moubandje - T. Doumbia , Ó. Trejo - Somália (M. Braithwaite, 71e) , O. Toivonen (Issiaga Sylla, 80e) , J. Durmaz (D. Lukebakio, 76e) - A. Delort



Mendy a été intenable dans son couloir gauche

La joie des Pitchounes après le but de Toivonen

Mbappé a inscrit son 14e but en Ligue 1 contre le TFC

Falcao, lui, a manqué de réussite

Les Monégasques ne sont plus très loin du titre !