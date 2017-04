Journal des Transferts : les pistes séduisantes et compliquées de l'OM, le PSG se prépare pour Aubameyang, Aurier a choisi... Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 29/04/2017 à 11h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Les pistes séduisantes et compliquées de l'OM, le PSG prépare son offre pour Aubameyang, Aurier voudrait rejoindre Manchester United, De Gea d'accord avec le Real Madrid, Griezmann va écouter les offres... Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. L'OM veut attirer du lourd, mais Zubizarreta aura du boulot... Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. Les pistes séduisantes et compliquées de l'OM L'Olympique de Marseille a l'intention de frapper fort lors du prochain mercato estival. Pour renforcer significativement leur effectif, les dirigeants marseillais étudient notamment plusieurs pistes séduisantes. En défense, les Olympiens songent à José Maria Gimenez (Atletico Madrid) dont le prix est estimé à 30 M€. Reste à savoir si l'Uruguayen sera séduit à l'idée de quitter un club jouant les premiers rôles en Europe pour l'OM. Pour renforcer son attaque, Marseille pense à Olivier Giroud depuis plusieurs semaines. Le club phocéen serait prêt à offrir 23 M€ pour convaincre Arsenal de lâcher son avant-centre. Problème, Arsène Wenger a déjà annoncé son souhait de conserver l'ancien Montpelliérain. L'OM parviendra-t-il à convaincre l'international français afin qu'il demande ensuite un bon de sortie ? Cela avait fonctionné pour Dimitri Payet... En revanche, l'espoir dans le dossier Kevin Strootman est quasi nul. Priorité de Rudi Garcia, le Néerlandais a annoncé son souhait de prolonger et de rester à l'AS Rome. Mais Marseille restera à l'affût si jamais le joueur ne trouve pas d'accord pour étendre son bail qui se termine en juin 2018. Dans ce cas, la Roma n'aura pas d'autre choix que de le vendre pour toucher une indemnité de transfert. 2. Le PSG prépare son offre pour Aubameyang En quête d'un nouvel attaquant pour épauler Edinson Cavani, Unai Emery a semble-t-il fait de l'actuel meilleur buteur du championnat allemand, Pierre-Emerick Aubameyang, sa priorité pour la saison prochaine. Et à en croire France Football, le club de la capitale serait décidé à faire les choses bien cette année. Patrick Kluivert a ainsi rencontré le père, et agent, de l'attaquant de Dortmund en janvier dernier à Milan pour évoquer la possibilité d'un retour en France. Une information confirmée par La Gazzetta dello Sport, qui a détaillé les contours d'une possible offre du champion de France pour le Gabonais. Selon le média italien, le club de la capitale préparerait une offensive de 60 millions d'euros, soit 20 millions d'euros de moins que le prix fixé par les dirigeants allemands pour leur buteur. Ce dernier, sensible à l'intérêt du PSG, se verrait proposer un salaire annuel de 10 millions d'euros, contre 6,5 millions d'euros actuellement. Pas sûr que cette proposition sera assez convaincante pour le BVB... 3. Aurier à Manchester United ? Bousculé par Thomas Meunier depuis le début de l'exercice 2016-17, Serge Aurier aurait fait le choix de quitter le Paris Saint-Germain cet été, selon de récentes indiscrétions. Et à en croire le Sun, c'est à Manchester United que l'ancien Toulousain veut poursuivre sa carrière. Après s'être entretenu avec José Mourinho, l'Ivoirien aurait donc opté pour les Red Devils. Le PSG pourrait récupérer entre 20 et 25 millions d'euros dans la transaction. Rappelons que Manchester City et le FC Barcelone sont eux aussi intéressés par le défenseur parisien, qui a refusé une prolongation de contrat. 4. De Gea d'accord avec le Real Madrid ! Tout proche de rejoindre le Real Madrid lors du mercato d'été 2015, le gardien de Manchester United David De Gea n'avait finalement pas signé en faveur des Merengue en raison d'un problème administratif dans les derniers instants de cette période des transferts. Mais le Real n'a jamais abandonné l'idée de faire venir l'international espagnol... Et d'après les informations de Marca, la Casa Blanca a d'ores et déjà trouvé un accord contractuel pour 5 ou 6 ans avec le portier ! Par contre, pour s'attacher les services de De Gea, le Real va devoir débourser une somme importante puisque MU demande entre 70 et 75 millions d'euros. Mais peu importe, le président madrilène Florentino Pérez veut honorer sa promesse envers le gardien. Et ce n'est pas la première fois que le club de la capitale espagnole dépensera de grosses sommes. 5. Griezmann va écouter les offres Invité par Téléfoot, le conseiller d'Antoine Griezmann, Eric Olhats, a fait le point sur le futur de l'attaquant de l'Atletico Madrid. Si ce dernier laisse entendre qu'il n'est pas pressé de partir, la porte n'est pas totalement fermée. «J'ai entendu dire qu'Antoine voulait absolument partir de l'Atletico cet été, c'est faux, mais on va étudier les propositions. Il y a une clause incontournable de 100 millions d'euros, ça restreint le nombre des candidats. Ce sont des clubs anglais comme Manchester United, Manchester City et Chelsea. Barcelone et Madrid en Espagne. On va observer. Manchester United est venu, s'est renseigné, nous a fait part de son projet. Ils ont été les premiers et les plus concrets dans leur souhait» , a confié Olhats. Autant dire que l'été s'annonce mouvementé pour Griezmann, lié jusqu'en juin 2021 avec les Colchoneros. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 29 avril à 12h C'est officiel : - L'attaquant Edinson Cavani a prolongé jusqu'en 2020 au PSG.

- Le Bayern Munich a levé l'option d'achat de 21 M€ de l'ailier Kingsley Coman.

- Le milieu de terrain Thiago Alcantara a signé un nouveau contrat jusqu'en 2021 au Bayern Munich.

- L'ailier Lorenzo Insigne a prolongé à Naples jusqu'en 2022.

- Le défenseur central Dejan Lovren a étendu son bail à Liverpool jusqu'en 2021.

- Monchi a rejoint la Roma au poste de directeur sportif. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le PSG pourrait faire une offre pour le latéral gauche du Barça, Jordi Alba.

- La Juve proposerait de l'argent plus l'attaquant Mario Mandzukic et le milieu Mario Lemina au PSG pour l'ailier Angel Di Maria. Pas très séduisant pour Paris...

- Le manager d'Arsenal, Arsène Wenger, a reconnu son intérêt pour Kylian Mbappé, mais juge l'attaquant de Monaco très cher.

- Lyon est prêt à proposer un très gros contrat à son attaquant Alexandre Lacazette pour le convaincre de rester cet été.

- Monaco accorde deux bons de sortie cet été pour ses milieux Tiémoué Bakayoko et Bernardo Silva.

- En cas de départ de Lacazette, Lyon songe à Anthony Martial (Manchester United) et Sébastien Haller (Utrecht).

- Le PSG n'a pas prévu de vendre son milieu offensif Javier Pastore cet été.

- Malgré sa situation compliquée, le milieu offensif Hatem Ben Arfa ne souhaite pas quitter le PSG cet été.

- Le milieu défensif du PSG, Grzegorz Krychowiak, plaît à la Roma et l'Inter Milan.

- Peu utilisé, le milieu Giovani Lo Celso compte rester au PSG cet été.

- Le PSG a sondé le directeur sportif de Tottenham, Paul Mitchell.

- Manchester City pourrait faire une offre de 35 M€ pour le latéral gauche de Monaco, Benjamin Mendy, également courtisé par le Real Madrid.

- Prêté par Swansea, l'attaquant Bafétimbi Gomis veut rester et attend un signe de l'OM.

- L'OM pense toujours au défenseur central du FC Séville, Adil Rami.

- Le PSG garde un oeil sur l'ailier de Bordeaux, Malcom.

- Prêté à Osasuna cette saison, le gardien du PSG Salvatore Sirigu plaît au Torino et à Naples.

- Peu utilisé par Unai Emery, le jeune attaquant Jean-Kévin Augustin veut quitter le PSG.

- Le défenseur Alec Georgen et le milieu Lorenzo Callegari devraient être prêtés par le PSG.

- Le milieu de Lyon, Jordan Ferri, plaît à l'Atalanta.

- Saint-Etienne pourrait vendre son attaquant Romain Hamouma.

- Le milieu Jean Michaël Seri se voit rester à Nice cet été mais se montre intéressé par le PSG et l'OM.

- Le milieu de terrain Soualiho Meïté (Zulte-Waregem) est proche d'un accord avec Monaco.

- Monaco discute avec le jeune ailier du Barça, Jordi Mboula.

- En fin de contrat à Bordeaux, le gardien Cédric Carrasso est proche de Montpellier.

- Saint-Etienne est prêt à laisser partir ses défenseurs Florentin Pogba, Kévin Théophile-Catherine et Kevin Malcuit.

- Le milieu offensif de Sunderland, Wahbi Khazri, pourrait revenir à Bordeaux. Rennes, l'Espanyol Barcelone et le Betis Séville sont aussi intéressés.

- Montpellier veut conserver l'attaquant Jonathan Ikoné, prêté par le PSG.

- Prêté par Benfica à Guingamp, le latéral gauche Marçal aimerait rester en France.

- Le coach de Nantes Sergio Conceiçao disposerait d'une clause lui permettant de partir en cas d'offre intéressante. Le Standard de Liège et la Lazio Rome sont sur les rangs.

- Montpellier songe à Michel Der Zakarian (Reims), Franck Passi (Lille) et Thierry Laurey (Strasbourg) si Jean-Louis Gasset ne poursuit pas l'aventure. A l'étranger - Arsène Wenger est convaincu que son ailier Alexis Sanchez va rester à Arsenal.

- Le Bayern Munich veut attirer le milieu du Real Madrid, Luka Modric.

- Arsenal pourrait proposer 24 M€ pour le milieu du Barça, Arda Turan.

- Manchester United pense à l'attaquant du Real Madrid, Alvaro Morata.

- Manchester United songe à Jan Oblak (Atletico), dont la clause libératoire est fixée à 88 M€, pour remplacer David De Gea.

- Manchester City cible les défenseurs de la Juve, Leonardo Bonucci et Alex Sandro.

- Le défenseur central Gerard Piqué pourrait quitter le Barça en 2018 pour rejoindre la MLS.

- Manchester United pourrait proposer 42 M€ pour le milieu offensif de Chelsea, Willian.

- Le Bayern veut attirer le latéral droit de Tottenham Kyle Walker pour remplacer Philipp Lahm, qui prendra sa retraite à la fin de la saison.

- Le Milan AC prépare une offre pour l'attaquant de l'AS Rome Edin Dzeko, estimé à 35 M€.

- Le Real Madrid suit de près l'avant-centre du RB Leipzig, Timo Werner.

- Le milieu du Real Madrid, Mateo Kovacic, est ciblé par le Milan AC et l'AS Rome.

- Le Milan AC devrait conserver son attaquant Carlos Bacca.

- Le défenseur Jérémy Mathieu souhaiterait rester au Barça, mais ses dirigeants veulent s'en séparer.

- Le FC Séville songe à Laurent Blanc en cas de départ de Jorge Sampaoli.

- Roberto Mancini serait en pole pour le poste d'entraîneur de l'AS Rome la saison prochaine.

- Naples songe au latéral gauche d'Aston Villa, Jordan Amavi.

- Schalke compte se séparer du milieu Benjamin Stambouli.

- Le Milan AC songe à vendre son latéral Mattia De Sciglio.

- L'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Davy Klaassen, va partir. Prix estimé à 15 M€.

