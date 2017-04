PSG : attaché au club, Lucas a-t-il un avenir à Paris ?

Titulaire indiscutable en début de la saison, Lucas est depuis devenu un second couteau au Paris Saint-Germain. Décevante, l'aventure du Brésilien du côté de la capitale pourrait se terminer malgré l'attachement du joueur à la ville française.

Lucas traverse une passe difficile à Paris.

16 buts et 10 passes décisives en 49 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Voici le bilan plus qu'honorable de Lucas (24 ans) au Paris Saint-Germain.

Des chiffres flatteurs qui masquent une vérité criante : le Brésilien ne progresse pas ou trop peu pour se rendre indispensable à Unai Emery, qui lui a pourtant fait confiance lors de la première partie de saison en le titularisant à 24 reprises en 26 rencontres disputées.

Des prestations très inquiétantes

Sauf que depuis le début de l'année 2017, l'influence de l'Auriverde a clairement baissé. Julian Draxler performant, Angel Di Maria de retour à un excellent niveau, l'ancien joueur de Sao Paulo fait office de second couteau. Preuve de sa passe difficile, Lucas n'a inscrit qu'un petit but en deux mois, contre Avranches (4-0) en Coupe de France.

Un traitement mérité pour le Sud-Américain ? Difficile de ne pas le croire. Malgré ses grandes qualités de percussion, Lucas frustre énormément. S'ils ont tous coulé lors de la débâcle à Barcelone (1-6) en Ligue des Champions, l'ailier, alors préféré à Di Maria pour son explosivité, avait complètement déjoué en multipliant les mauvais choix, n'apportant absolument rien dans un match pourtant fait pour lui.

Lucas reste attaché à Paris

D'ordinaire très souriant, Lucas s'est d'ailleurs montré passablement énervé au coup de sifflet final face à Montpellier (2-0) samedi dernier, preuve que la situation ne lui plaît guère. A ce titre, le Parisien s'est fendu d'un tweet mystérieux jeudi. Alors qu'un supporter du PSG lui a écrit «pars s'il te plaît, pour le bien de tous», le Francilien lui a répondu : «Ne t'inquiètes pas».

Dans le même temps, Lucas reste attaché au club et à la ville. «J'ai beaucoup d'affection pour ce club, ce maillot et ses supporters», a confié le joueur pour le quotidien régional Le Parisien. «C'est LA ville romantique par excellence. On s'y sent bien. Il y a toujours une émotion particulière ici. A chaque coin de rue, on est émerveillé. Tous les Brésiliens rêvent de Paris», a-t-il continué. Suffisant pour avoir un rôle majeur au PSG à l'avenir ? Il est permis d'en douter très fortement...

Quel avenir pour Lucas au PSG ?