PSG : Ben Arfa et Krychowiak, un nouveau message fort !

Le Paris Saint-Germain affronte l'AS Monaco en demi-finale de la Coupe de France ce mercredi (21h05). En choisissant de ne pas convoquer Hatem Ben Arfa et Grzegorz Krychowiak, Unai Emery envoie un nouveau message clair à ses deux joueurs.

Krychowiak et Ben Arfa ne sont désormais même plus sur le banc

La saison 2016-2017 ressemble à un long chemin de croix pour Hatem Ben Arfa (30 ans) et Grzegorz Krychowiak (27 ans). Peu utilisés depuis leur arrivée au Paris Saint-Germain l'été dernier, les deux joueurs n'auront sans doute pas beaucoup plus de temps de jeu durant la fin de saison. C'est en tout cas le message envoyé par Unai Emery avant la demi-finale de Coupe de France contre Monaco ce mercredi (21h05).

Pour cette affiche au Parc des Princes, Ben Arfa et Krychowiak n'ont pas été convoqués dans le groupe parisien par le technicien espagnol. Alors que Javier Pastore est absent, Christopher Nkunku et Giovani Lo Celso ont notamment été préférés. S'ils pouvaient espérer profiter de la Coupe de France pour fouler un peu plus longtemps la pelouse, comme cela a été plusieurs fois le cas cette saison, c'est raté.

Emery ne compte plus sur eux

La dernière apparition de Krychowiak dans le groupe parisien remonte au 12 mars dernier, tandis que Ben Arfa n'a pas été convoqué lors des trois derniers matchs. Emery fait clairement comprendre à ses deux joueurs qu'ils ne comptent pas sur eux pour cette fin de saison malgré des échéances importantes, avec cette Coupe de France à remporter et un sprint final haletant en championnat. Une manière aussi de leur annoncer qu'il ne comptera pas plus sur eux la saison prochaine.

Si l'avenir de Krychowiak n'est plus à Paris, alors que l'AS Rome et l'Inter Milan pourraient lui offrir une porte de sortie cet été, Ben Arfa semble toujours y croire puisque ses proches ont annoncé récemment qu'il n'a pas l'intention de partir lors du prochain mercato. Sa décision sera-t-elle toujours la même après cette nouvelle absence ? L'ancien Niçois attend peut-être d'en savoir plus sur l'avenir de son coach avant de revoir sa position.

