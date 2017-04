PSG : Cavani prolonge, la fin du feuilleton !

Edinson Cavani a prolongé ce mardi au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2020. Après plusieurs mois de discussions, le président Nasser Al-Khelaïfi est heureux de pouvoir compter sur son buteur pour les prochaines saisons.

Cavani a choisi de rester au PSG

Comme nous vous l'évoquions la semaine passée, Edinson Cavani (30 ans) avait choisi de prolonger au Paris Saint-Germain après avoir réglé quelques détails concernant des amendes pour de futurs retards (voir ici). Et ce mardi, le club de la capitale a officialisé la prolongation de son attaquant uruguayen jusqu'en 2020. Le PSG se retire une belle épine du pied puisque Cavani était sous contrat jusqu'en juin 2018.

Cavani ambitieux avec Paris

Face au retard dans les discussions, plusieurs clubs se tenaient à l'affût pour en profiter alors que l'ancien Napolitain n'aurait eu plus qu'un an de contrat cet été. Mais El Matador avait déjà fait son choix. «Il a toujours été clair, comme je l'ai toujours affirmé, que ma volonté absolue était de poursuivre mon histoire avec Paris, ses supporters et tous ceux qui y travaillent pour en faire l'un des plus grands clubs du monde» , a confié le joueur sur le site officiel du club.

Et le meilleur buteur de la Ligue 1 (31 buts) affiche ses ambitions. «Je crois avec beaucoup de conviction en la capacité de mon club à atteindre tous les objectifs qu'il s'est fixés. Tous ensemble, nous aurons encore de très grandes ambitions à partager dans les années à venir» , a-t-il ajouté. Une ambition partagée par son président Nasser Al-Khelaïfi, heureux de prolonger «le meilleur buteur du monde actuellement» .

Un «signal majeur»

«Il est en train de marquer l'histoire du Paris Saint-Germain à travers ses buts, sa rage de vaincre et sa volonté permanente de tout gagner. Nos supporters adorent la façon avec laquelle Edinson donne tout pour les couleurs qu'il défend, à chaque minute de chaque match» , poursuit le patron du PSG. Pour Al-Khelaïfi, cette prolongation est un nouveau message fort envoyé à la concurrence.

«Sa signature est un signal majeur à l'heure où le Paris Saint-Germain entend, avec patience, stabilité et travail, montrer à tous ceux qui le portent dans son coeur sa détermination à regarder l'avenir avec des ambitions toujours plus fortes» , explique le dirigeant parisien. En blindant Cavani, Paris montre encore une fois sa capacité à savoir convaincre ses meilleurs éléments de rester.

Cavani prolonge jusqu'en 2020

