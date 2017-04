Transfert : l'OM veut un grand attaquant, Gomis prévient !

Titulaire à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille cette saison, Bafétimbi Gomis n'est que prêté par Swansea et ne sait pas si son avenir s'écrit encore dans la cité phocéenne. Alors que l'OM cherche un grand attaquant, il ne se voit pas jouer le rôle de doublure.

Gomis estime pouvoir rester l'attaquant n°1 de l'OM

Prêté par Swansea cette saison, Bafétimbi Gomis réalise un bel exercice 2016-2017 avec l'Olympique de Marseille. A tel point que le voir rester dans la cité phocéenne cet été ne serait pas une mauvaise nouvelle pour l'OM. D'ailleurs, l'attaquant de 31 ans ne cachait pas qu'il se voyait bien poursuivre l'aventure le week-end dernier sur Canal+. Problème, ses ambitions pourraient représenter un frein dans ce dossier.

«Je ne serais jamais une doublure»

Ce n'est un secret pour personne, l'OM se cherche un avant-centre de premier plan pour porter son nouveau projet. Or, Gomis assure ne pas vouloir jouer les doublures. «Je n'ai jamais été une doublure et je ne le serai jamais. Je n'ai jamais été un attaquant n°2. Je vais tout faire pour marquer encore quelques buts qui me feront franchir cette barre des vingt. Et vous savez très bien qu'un attaquant à vingt buts ne peut pas être une doublure l'année d'après» , a-t-il expliqué sur RMC.

Pas sûr donc que son avenir soit toujours à Marseille. Car malgré ses 18 buts inscrits en 31 matchs toutes compétitions confondues cette saison et son implication, Gomis ne semble être qu'une doublure de qualité dans l'esprit des dirigeants phocéens. Même si, lui, estime pouvoir cohabiter avec un grand attaquant. En effet, l'ancien joueur de Lyon et Saint-Etienne se voit bien évoluer avec la future recrue offensive marseillaise.

Gomis espère être «épaulé d'un grand attaquant»

«Je pense qu'il y aura un recrutement de joueurs importants. Et si je suis là, j'espère que je serai épaulé d'un grand attaquant. Comme ça, quand Bafé ne sera pas dans un grand jour, il y aura quelqu'un d'autre qui pourra marquer» , lance-t-il. Mais rien ne dit que Rudi Garcia changera ses plans en abandonnant son traditionnel 4-3-3. En tout cas, Gomis affiche ses ambitions et espère peut-être ainsi instaurer le doute dans la tête de ses dirigeants.

