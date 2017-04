Monaco : Mbappé, un rythme fou en 2017 ! Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 24/04/2017 à 17h09 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Véritable révélation de la saison à l'AS Monaco, Kylian Mbappé enchaîne les grandes performances en championnat comme en Ligue des Champions. A seulement 18 ans, l'international français tourne déjà à un régime impressionnant. Mbappé enfile les buts avec Monaco Depuis plusieurs semaines, le nom de Kylian Mbappé revient en boucle. Visiblement pas atteint par la pression et son statut de nouveau prodige du football français, l'attaquant de l'AS Monaco continue d'enchaîner les prestations de haute volée avec le club de la Principauté. Comme si de rien n'était... Si sa gestion de la pression et sa maturité impressionnent, c'est surtout sur le terrain que le jeune Monégasque donne du plaisir aux amateurs du ballon rond. Buteur contre Lyon (2-1) dimanche soir, Mbappé a encore participé activement à la victoire de Monaco en inscrivant son 23e but de la saison en 37 matchs toutes compétitions confondues. C'est fort pour un môme de 18 ans ! En feu depuis février Avec ce total, Mbappé se place au 21e rang des meilleurs buteurs en Europe, toutes compétitions confondues, parmi les joueurs des cinq principaux championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France). Il est juste derrière des joueurs réputés comme Alexis Sanchez (24 buts) et Antoine Griezmann (25 buts). Une observation impressionnante lorsqu'on se souvient que Mbappé n'était pas un titulaire régulier durant la première partie de la saison. Fin janvier, l'international français n'avait débuté «que» neuf rencontres dans la peau d'un titulaire (6 buts en 19 apparitions). En trois mois, il a déjà dépassé ce total avec 15 titularisations depuis début février. Et durant cette période, il a inscrit 17 buts ! Mbappé a besoin de moins de temps que Messi et Cavani en 2017 2017 est-elle l'année de Mbappé ? Si d'autres stars de la planète football brillent elles aussi, le Monégasque fait partie des attaquants les plus prolifiques depuis le début de l'année avec un but toutes les 87 minutes en moyenne. Ainsi, il fait mieux que le Parisien Edinson Cavani (88 min/but) et le Barcelonais Lionel Messi (95 min/but), qui restent cependant devant lui en terme de buts inscrits durant cette période (24 pour l'Argentin et 20 pour l'Uruguayen). Seuls trois joueurs font mieux que lui : Manolo Gabbiadini (65 min/but) avait débuté l'année en trombe avec Naples puis Southampton (8 buts en 7 matchs) avant de se blesser, Robert Lewandowski (78 min/but) fait toujours parler la poudre avec le Bayern Munich, Alvaro Morata (82 min/but) joue peu avec le Real Madrid mais marque lorsqu'il est utilisé. Un talent précoce Parvenir à être aussi régulier sur la durée pour sa première saison complète à son âge est remarquable. Auteur de son 13e but en championnat cette saison face à Lyon, Mbappé est à 18 ans et 4 mois le plus jeune joueur à atteindre les 14 buts dans l'un des cinq principaux championnats européens au 21e siècle, en comptant sa réalisation de l'exercice 2015-2016, selon les statistiques d'Opta. Avec son doublé contre Dortmund en quart de finale aller de la Ligue des Champions (3-2) à 18 ans et 3 mois, il était devenu le 2e plus jeune joueur à trouver le chemin des filets à ce stade de la compétition, seulement devancé par l'ancien joueur du FC Barcelone Bojan Krkic, qui avait marqué en 2008 à l'âge de 17 ans et 7 mois. Espérons que le Monégasque ne suivra pas la même trajectoire que l'Espagnol, aujourd'hui à Mayence. Un rappel que le talent ne suffit pas toujours dans le football. Parmi les meilleurs Français dans les matchs à élimination directe Avec 5 buts lors des quatre matchs à élimination directe de la C1, le natif de Bondy n'est devancé que par six joueurs français au classement des buteurs dans ces matchs couperets : Karim Benzema (13 buts en 38 matchs), Thierry Henry (12 buts en 36 matchs), Zinedine Zidane (8 buts en 31 matchs), Sylvain Wiltord (6 buts en 11 matchs), David Trezeguet (6 buts en 15 matchs) et Franck Ribéry (6 buts en 39 matchs). Il a autant marqué qu'Antoine Griezmann, qui a atteint ce score en 15 rencontres. Si le talent est là, reste à savoir s'il pourra poursuivre sur sa lancée dans les années à venir. En attendant, on en profite. Que pensez-vous des performances de Mbappé ? Etes-vous sereins pour son avenir ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS