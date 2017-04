L'équipe type de L1 - 34e journée

Auteur d'un doublé face à Metz, le Lorientais Jimmy Cabot est le joueur de la journée. Les Monégasques Fabinho et Kylian Mbappé, puis les Lillois Mike Maignan et Sébastien Corchia notamment, se sont aussi distingués ce week-end et figurent au sein de la 34e édition de l'équipe type de Maxifoot.

Jimmy Cabot a été exceptionnel pour Lorient.

Comme lors des saisons passées, après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Remplaçants :

12. Alban Lafont (Toulouse)

13. Nicolas Pallois (Bordeaux)

14. Valentin Rongier (Nantes)

15. Nicolas De Préville (Lille)

16. Valentin Eysseric (Nice)

17. Yacine Bammou (Nantes)

18. Edinson Cavani (Paris)

En détails :

Joueur de la journée : Jimmy Cabot (Lorient)

Deux passes décisives sur les premiers buts des Lorientais, puis un doublé pour définitivement faire le trou pour son équipe : l'ailier a été exceptionnel face à Metz ! Omniprésent dans le jeu, l'ancien Troyen a été un véritable poison pour les Lorrains et a brillé par son sang-froid dans la zone de vérité. Pas forcément titulaire sous les ordres de Bernard Casoni, il a affiché son énorme potentiel.

Mike Maignan (Lille)

Titularisé en l'absence de Vincent Enyeama, le gardien du LOSC n'a pas déçu face à Guingamp ! Avec de nombreux arrêts décisifs face aux attaquants bretons, le portier a permis à son équipe de faire la différence malgré des moments difficiles. Dans ses relances, il a également intéressant dans son jeu au pied.

Sébastien Corchia (Lille)

Dans son couloir droit, le latéral a réalisé une partie complète. En place défensivement, l'ancien Sochalien s'est surtout distingué offensivement avec des montées tranchantes. En seconde période, il a été récompensé de ses efforts avec un centre-tir qui a conduit au but d'Eder. Une belle copie.

Michaël Ciani (Lorient)

Auteur de l'ouverture du score pour les Merlus face à Metz d'une belle tête sur corner, le défenseur central a lancé son équipe dans ce match. Sévèrement sanctionné d'un penalty, il a été très solide sur le reste de la rencontre en prenant régulièrement le meilleur sur Diabaté. Un patron pour la défense des Lorientais.

Kamil Glik (Monaco)

Un vrai patron pour la défense de l'AS Monaco. Toujours bien placé, il a été agressif dans le bon sens du terme et a récupéré de très nombreux ballons. Comme souvent, il ne s'est pas vraiment embêté dans ses relances... mais a été décisif avec cette passe décisive de la tête pour Falcao.

Maxwell (Paris)

Et dire que le latéral gauche va peut-être prendre sa retraite au terme de cet exercice. Encore en forme, le Brésilien a apporté offensivement par ses montées et s'est retrouvé impliqué sur l'ouverture du score avec une belle talonnade pour décaler Di Maria. Défensivement, il a été irréprochable.

Younousse Sankharé (Bordeaux)

Une passe décisive lumineuse sur l'ouverture du score de Malcom puis un but de la tête pour définitivement sceller la victoire des Girondins, le milieu a régalé contre Bastia ! Dans le jeu, il a été également à son avantage avec une belle activité à la récupération et des passes précises pour décaler ses partenaires.

Blaise Matuidi (Paris)

L'homme en forme du moment du côté du Paris Saint-Germain ! Bien évidemment, l'international français a toujours un certain déchet technique, mais quelle activité ! Actif des deux côtés du terrain, il a été précieux grâce à ses projections offensives. Après un premier duel perdu face à Pionnier, il a été déterminant avec cette passe décisive pour Cavani sur l'ouverture du score. Malgré les critiques, le Tricolore répond encore présent, à l'image de son énorme pressing sur le second but.

Fabinho (Monaco)

Quel match ! Avec une activité tout simplement énorme dans l'entrejeu, le Brésilien a été un véritable poison pour les Gones avec un volume de jeu époustouflant. Actif à la récupération, il a aussi réussi à percer les lignes adverses par ses courses et ses passes. Génial.

Kylian Mbappé (Monaco)

Les semaines passent et le jeune talent continue de régaler ! Clairement en forme dans ses dribbles et ses appels, il a fait parler sa classe en fin de première période en se jouant de Diakhaby pour doubler la mise. Pour ne rien gâcher à sa belle performance, l'international tricolore a été aussi à la hauteur dans le jeu.

Loïs Diony (Dijon)

Une prestation XXL pour l'attaquant de Dijon ! Un peu plus en difficulté ces dernières semaines, il a relevé la tête contre Angers en étant déterminant dans la victoire de son équipe. Auteur d'un doublé, il s'est aussi distingué avec une belle passe décisive sur un centre pour Lees-Melou. Dans la course au maintien, il est essentiel pour le DFCO.

Classement : Glik et Fabinho creusent l'écart !

1. Glik (Monaco) : 32 points

2. Fabinho (Monaco) : 27 points

3. Lacazette (Lyon) : 25 points

4. Silva (Paris-SG) : 24 points

5. Silva (Monaco) : 23 points

6. Sanson (Montpellier 11 pts, puis Marseille) : 20 points

7. Sabaly (Bordeaux) - Falcao (Monaco) - Cavani (Paris-SG) : 18 points

10. Thauvin (Marseille) - Sidibé , Mendy , Mbappe (Monaco) - Cyprien (Nice) : 17 points

15. Enyeama (Lille) - Boudebouz (Montpellier) - Balotelli , Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

19. Reynet (Dijon) - Di María (Paris-SG) : 15 points

21. Diony (Dijon) - Fernando Marçal (Guingamp) - Lemar (Monaco) : 14 points

24. Seri (Nice) - Verratti , Kurzawa (Paris-SG) : 13 points

27. Gomis (Marseille) - Dante (Nice) - Maxwell (Paris-SG) - Ruffier (St-Etienne) - Jullien (Toulouse) : 12 points

32. Gonalons (Lyon) - Payet (Marseille) - Touré (Monaco) : 11 points

35. Thomas , Toko Ekambi (Angers) - Belhanda (Nice) - Malcuit (St-Etienne) : 10 points

39. Lewczuk , Kamano (Bordeaux) - Basa (Lille) - Moukandjo (Lorient) - Tolisso , Valbuena (Lyon) - Rolando (Marseille) - Bakayoko (Monaco) - Souquet (Nice) - Aurier (Paris-SG) : 9 points

49. Briand (Guingamp) - Fekir (Lyon) - Pelé (Marseille) - Eysseric (Nice) - Perrin (St-Etienne) - Lafont (Toulouse) : 8 points

55. Leca , Saint-Maximin (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Jemerson (Monaco) - Matuidi , Trapp , Rabiot , Meunier (Paris-SG) : 7 points

63. Crivelli (Bastia) - Contento , Malcom (Bordeaux) - Féret (Caen) - Lopes , Corchia (Lille) - Sankhare (Lille 3 pts, puis Bordeaux) - Lecomte (Lorient) - Depay , Darder (Lyon) - Sakai , Cabella (Marseille) - Germain , Moutinho (Monaco) - Hilton , Ninga (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Nakoulma (Nantes) - Baysse (Nice) - Marquinhos , Lucas (Paris-SG) - Gnagnon , Costil , Gourcuff (Rennes) - Toivonen , Braithwaite , Trejo (Toulouse) : 6 points

90. Vada , Pallois (Bordeaux) - Santini , Rodelin (Caen) - Salibur (Guingamp) - Lopes , Rafael (Lyon) - Erdinç (Metz) - Gillet , Rongier (Nantes) - Pléa , Dalbert Henrique (Nice) - Ntep (Rennes) - Pogba (St-Etienne) : 5 points

104. Traoré , Mangani , Michel (Angers) - Carrasso , Laborde (Bordeaux) - Tavares , Abeid (Dijon) - Deaux (Guingamp) - Koffi , Cabot (Lorient) - Yanga-Mbiwa , Ghezzal (Lyon) - Lopez , Anguissa (Marseille) - Roussillon , Pionnier , Lasne (Montpellier) - Dupé , Riou (Nantes) - Sarr , Cardinale (Nice) - Pastore (Paris-SG) - Grosicki (Rennes) - Monnet-Paquet (St-Etienne) : 4 points

128. Ndoye , Cissokho , Diedhiou (Angers) - Bengtsson , Coulibaly (Bastia) - Rolan , Sertic (Bordeaux) - Vercoutre , Guilbert , Yahia (Caen) - Lees Melou , Varrault , Marié , Bernard (Dijon) - Benezet , Sorbon , Coco (Guingamp) - Benzia , Maignan , Soumaoro , J. Alonso , Sliti (Lille) - Ciani , Le Goff , Waris , Cafú (Lorient) - Mammana , Morel , Jallet , Diakhaby , Ferri (Lyon) - Vainqueur (Marseille) - Iván , Diabaté , Vion , Falette , Jouffre (Metz) - Boschilia , Carrillo , Dirar (Monaco) - Mounié , Sessègnon , Pokorný (Montpellier) - N'Dy Assembé , Diarra , Cuffaut , Badila (Nancy) - Lima , Thomasson , Sala (Nantes) - Le Marchand (Nice) - Kimpembe (Paris-SG) - Baal , André (Rennes) - Hamouma , Lacroix , Moulin , Beric , Veretout (St-Etienne) - Somália , Diop (Toulouse) : 3 points

189. Bamba (Angers) - Toulalan (Bordeaux) - Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Fanni (Marseille) - Dia (Nancy) - Bammou (Nantes) - Draxler (Paris-SG) - Delort (Toulouse) : 2 points

199. Tait (Angers) - Cahuzac , Diallo , Danic (Bastia) - Prior , Ménez , Ounas (Bordeaux) - Lotiès , Sammaritano (Dijon) - Mendy (Guingamp) - Xeka , de Préville (Lille) - Marveaux (Lorient) - Tousart (Lyon) - Hubocan , N'Jie (Marseille) - Didillon , Milán , Sarr , Bisevac (Metz) - Skhiri , Mbenza (Montpellier) - E. Cabaco , Ait Bennasser , Dalé , Chernik (Nancy) - Thomsen (Nantes) - Le Bihan (Nice) - Krychowiak (Paris-SG) - N. Mubele , Saïd , Danzé , Sio (Rennes) - Pierre-Gabriel (St-Etienne) - Adou , Jean , Durmaz (Toulouse) : 1 points

Classement par club : la balade de Monaco...

1. Monaco - 213 points

2. Paris-SG - 154 points

3. Nice - 129 points

4. Lyon - 108 points

5. Marseille - 93 points

6. Bordeaux - 80 points

7. Montpellier - 62 points

8. Lille - 57 points

9. St-Etienne - 55 points

10. Dijon - 53 points

11. Guingamp - 50 points

12. Toulouse - 49 points

13. Angers - 44 points

14. Rennes - 37 points

15. Lorient, Nantes - 36 points

17. Bastia - 29 points

18. Caen - 27 points

19. Nancy, Metz - 24 points

C'était l'équipe type de la 34e journée de Ligue 1.