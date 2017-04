Bousculé, Monaco reprend son trône ! - Débrief et NOTES des joueurs (OL 1-2 ASM)

Sous pression après la victoire du Paris Saint-Germain, Monaco a répondu présent en s'imposant sur la pelouse de Lyon (2-1) en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Moins fringants en seconde période, les Monégasques reprennent tout de même la tête du classement.

La joie des Monégasques après le second but.

Monaco répond à Paris ! Sous pression après la victoire du club de la capitale face à Montpellier (2-0) samedi, la formation princière s'est imposée sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (2-1) en clôture de la 34e journée de Ligue 1.

Même malmenés en seconde période, les hommes de Leonardo Jardim ont empoché une victoire précieuse et reprennent ainsi la tête du classement malgré un match en moins. En attendant la décision de la partie de Bastia, Lyon perd sa 4e place au profit de Bordeaux.

Falcao et Mbappé font la différence !

Après un début de match équilibré, les Monégasques prenaient petit à petit le contrôle du jeu. A la suite d'un penalty oublié sur Depay en raison d'une poussette de Dirar, l'ASM continuait de pousser et Lopes réalisait une belle parade devant Mbappé ! Même dominateurs, les hommes de Jardim étaient gênés par la solidité défensive des Gones, qui étaient même tout proche de marquer avec un duel perdu de Depay devant Subasic.

Puis sur un corner, Falcao profitait d'une remise de Glik pour tromper Lopes de la tête à bout portant (0-1, 36e). Juste avant la pause, Silva réalisait un festival dans la surface et déclenchait une superbe frappe... qui terminait sur la barre ! Quelle action ! Dans la foulée, Mbappé punissait les Gones, perdus sur cette fin de première période, en doublant la mise d'un tir croisé (0-2, 44e).

Tousart relance le match, Monaco tient...

Au retour des vestiaires, Tousart réduisait le score de la tête sur un corner bien tiré par Depay (2-1, 51e). De quoi relancer ce match ? Clairement puisque les Gones partaient à l'assaut de la cage de Subasic ! Et pourtant sur un contre, Nkoulou fauchait Falcao dans la surface... mais l'arbitre ne bronchait pas. Bien que bousculés, les Monégasques se montraient solides défensivement malgré les offensives lyonnaises.

Après une superbe parade de Lopes sur une tête de Germain, Tousart était à deux doigts d'égaliser avec une tête qui frôlait le poteau de Subasic ! Malgré une fin de partie débridée, le score n'évoluait pas et Monaco réalisait un grand pas vers le titre de champion de France !

La note du match : 7/10

Une partie plaisante à suivre. Avec du rythme, de l'intensité, des occasions et des buts, ce match a été à la hauteur d'un choc de Ligue 1. Malgré un déchet technique parfois évitable, l'OL et l'ASM se sont livrés une belle bataille, notamment en seconde période.

Les buts :

- Sur un corner tiré par Lemar, Glik remporte son duel au second poteau face à Diakhaby pour remettre dans le paquet. Bien placé, Falcao trompe Lopes à bout portant de la tête (0-1, 36e).

- Après une bonne récupération de Bakayoko dans l'entrejeu, Silva lance Mbappé en profondeur. Le jeune talent tricolore se joue de Diakhaby avec un dribble avant d'ajuster Lopes d'un tir croisé (0-2, 44e).

- A la suite d'un corner parfaitement botté par Depay, Tousart devance Jemerson au second poteau pour réduire le score d'une tête à bout portant (1-2, 51e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Fabinho (7,5/10)

Quel match ! Avec une activité tout simplement énorme dans l'entrejeu, le Brésilien a été un véritable poison pour les Gones avec un volume de jeu époustouflant. Actif à la récupération, il a aussi réussi à percer les lignes adverses par ses courses et ses passes. Génial.

LYON :

Anthony Lopes (5,5) : auteur d'une belle parade devant Mbappé puis d'une sortie inspirée devant Falcao, le portier de l'OL avait bien débuté son match. Malheureusement pour lui, sa défense n'a pas tenu le choc par la suite et il n'a rien pu faire sur les buts signés Falcao et Mbappé. En fin de match, il a laissé les siens dans le match avec une belle parade sur une tête de Germain.

Rafael (5,5) : une partie moyenne pour le Brésilien. Offensivement, le latéral droit a été volontaire avec de bonnes montées, mais il a manqué de précision dans ses centres. Défensivement, il a été parfois en retard et a laissé trop d'espace à Lemar.

Nicolas N'Koulou (5) : après son retour à Besiktas, le défenseur central a montré un visage plutôt séduisant contre Monaco. Dans son duel avec Falcao, il n'a absolument pas été ridicule et a remporté de nombreux duels. On notera qu'il aurait dû concéder un penalty sur le Colombien à l'heure de jeu...

Mouctar Diakhaby (2) : une catastrophe ! Malheureusement pour lui, le jeune défenseur de l'OL a complétement raté son match. Battu par Glik sur l'ouverture du score, il a été baladé par Mbappé sur le second but des Monégasques. Un cauchemar.

Maciej Rybus (4) : titularisé en l'absence de Morel, mis au repos, le latéral gauche a déçu sur cette rencontre. Défensivement, il a été trop peu présent et a laissé le duo Dirar - Silva s'exprimer. Sur le second but, il est loin d'être irréprochable. Pour ne rien arranger, il n'a pas apporté grand-chose en attaque.

Jordan Ferri (4,5) : capitaine à l'occasion de cette rencontre, le Lyonnais a été plutôt décevant. Bousculé dans le coeur du jeu par ses adversaires directs, il a été peu efficace à la récupération et s'est montré brouillon dans ses transmissions. Remplacé à la 77e minute par Maxime Gonalons (non noté).

Lucas Tousart (6,5) : lors des moments difficiles des Gones, le jeune joueur a tenté de soulager son équipe, mais il a éprouvé des difficultés face à la puissance des Monégasques. En seconde période, il a sonné la révolte des siens avec ce but de la tête. En fin de match, il a été tout proche d'égaliser avec une autre tête qui a frôlé le poteau...

Sergi Darder (3,5) : avec le ballon au pied, l'Espagnol est clairement à son avantage, mais il n'a finalement pas réussi à faire une vraie différence. Et le problème, c'est qu'il n'est vraiment pas convaincant dans les tâches défensives. Remplacé à la 77e minute par Houssem Aouar (non noté).

Maxwell Cornet (3,5) : un match raté pour l'ailier de l'OL. A l'exception d'une frappe intéressante au retour des vestiaires, il a été muselé par les défenseurs de l'AS Monaco et a échoué sur la majorité de ses tentatives.

Jean-Philippe Mateta (4,5) : aligné à la surprise générale en raison de l'absence de Lacazette, blessé, le jeune joueur n'a pas démérité. Avec son profil atypique, il a apporté dans un rôle de pivot. Malgré tout, il a été un peu trop tendre pour un match de ce niveau. Remplacé à la 71e minute par Mathieu Valbuena (non noté).

Memphis Depay (3,5) : en début de match, le Néerlandais aurait pu obtenir un penalty sur une poussette de Dirar, mais l'arbitre n'a pas bronché. Ensuite, il n'a pas brillé avec notamment un duel perdu face à Subasic. Sinon ? Pas grand-chose, mais on retiendra son corner bien tiré pour le but de Tousart.

MONACO :

Danijel Subasic (6) : dans l'ensemble de la partie, le gardien de l'AS Monaco a été peu inquiété. Mais comme toujours, le portier a répondu présent sur ses rares interventions, à l'image d'une excellente sortie dans les pieds de Depay à la demi-heure de jeu. Sur le but de Tousart, il ne peut rien faire.

Nabil Dirar (5,5) : titularisé au poste de latéral droit en l'absence de Sidibé, blessé, l'habituel milieu de terrain a affiché quelques limites, notamment en défense. Chanceux sur une poussette non sanctionnée dans la surface, il a cependant apporté offensivement par ses montées et ses centres.

Kamil Glik (7) : un vrai patron pour la défense de l'AS Monaco. Toujours bien placé, il a été agressif dans le bon sens du terme et a récupéré de très nombreux ballons. Comme souvent, il ne s'est pas vraiment embêté dans ses relances... mais a été décisif avec cette passe décisive de la tête pour Falcao.

Jemerson (5) : un match correct pour le Brésilien. Bien aidé par la performance de Glik à ses côtés, le défenseur central a été propre. A l'inverse du Polonais, il a tout de même dégagé une plus grande sérénité dans ses transmissions. Gros bémol, son laxisme sur la tête de Tousart lors de la réduction du score.

Andrea Raggi (5,5) : aligné afin de faire souffler Mendy, l'Italien a été solide. Bien évidemment, le latéral gauche n'a pas eu le même apport offensif que son partenaire, mais il a été bon défensivement avec sa hargne habituelle.

Bernardo Silva (6,5) : sur ses accélérations, le Portugais a fait du mal aux Lyonnais avec notamment de bonnes combinaisons avec Dirar. Malgré un certain déchet, l'ailier a initié de bons coups pour son équipe et s'est distingué avec un festival avant la pause qui s'est terminé par une frappe sur la barre. Il a été récompensé avec sa passe décisive pour Mbappé.

Tiémoué Bakayoko (6,5) : une performance convaincante pour le Français. Dans le coeur du jeu, il a encore formé un duo complémentaire avec Fabinho. Grâce à sa puissance physique, il a gratté de nombreux ballons et a été essentiel défensivement, avec notamment la récupération décisive sur le second but.

Fabinho (7,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Thomas Lemar (6,5) : impliqué sur l'ouverture du score de l'ASM avec un corner parfaitement tiré au second poteau pour Glik, l'ancien Caennais a confirmé sa bonne forme. Dans le jeu, il a été bon avec des choix judicieux pour servir ses coéquipiers.

Falcao (7) : pendant de longues minutes, le Colombien a été plutôt effacé sur cette partie... Mais le Colombien est sorti de sa boîte pour débloquer la partie avec une tête à bout portant pour ouvrir le score. Dans sa conservation du ballon et ses appels, il a été intéressant. Remplacé à la 85e minute par Joao Moutinho (non noté).

Kylian Mbappe (7,5) : les semaines passent et le jeune talent continue de régaler ! Clairement en forme dans ses dribbles et ses appels, il a fait parler sa classe en fin de première période en se jouant de Diakhaby pour doubler la mise. Pour ne rien gâcher à sa belle performance, l'international tricolore a été aussi à la hauteur dans le jeu. Remplacé à la 79e minute par Valère Germain (non noté).

LYON 1-2 MONACO (mi-tps: 0-2) - FRANCE - Ligue 1 / 34e journée

Stade : Parc Olympique Lyonnais - 44.411 spectateurs - Arbitre : B. Bastien



Buts : L. Tousart (51e) pour LYON - Falcao (36e) K. Mbappé (44e) pour MONACO

Avertissements : J. Ferri (22e) , Rafael (67e) , pour LYON - T. Lemar (65e) , pour MONACO



LYON : Anthony Lopes - Rafael , N. N'Koulou , M. Diakhaby , M. Rybus - J. Ferri (M. Gonalons, 78e) , L. Tousart , Sergi Darder (H. Aouar, 78e) - M. Cornet , J. Mateta (M. Valbuena, 72e) , M. Depay



MONACO : D. Subasic - Fabinho , K. Glik , Jemerson , A. Raggi - N. Dirar , Bernardo Silva , T. Bakayoko , T. Lemar - Falcao (João Moutinho, 87e) , K. Mbappé (V. Germain, 80e)



La joie de Falcao et Glik sur l'ouverture du score (0-1, 36e)



Mbappé a réalisé le break d'une frappe croisée (0-2, 44e)



Au retour des vestiaires, Tousart a réduit le score de la tête (1-2, 51e)



Subasic a eu très chaud sur une autre tête de Tousart en fin de partie



Finalement, Jemerson et les Monégasques peuvent avoir le sourire