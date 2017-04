OM : Gomis envoie un message aux dirigeants

Prêté par Swansea sans option d'achat depuis l'été dernier, Bafétimbi Gomis s'est rendu indispensable à l'Olympique de Marseille cette saison. Epanoui dans la cité phocéenne, l'attaquant français aimerait donc rester et le dit clairement. Reste à savoir ce qu'en pensent ses supérieurs...

Bafétimbi Gomis veut rester à l'OM.

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille ne cessent de le répéter, un attaquant de classe mondiale débarquera cet été. Le club phocéen est prêt à miser 30 à 40 M€ pour remplir cet objectif.

Et Bafétimbi Gomis dans tout ça ? Auteur de 17 buts en Ligue 1 cette saison, l'attaquant de 31 ans prouve qu'il a les épaules pour rester le buteur de l'OM. Mais pour le moment, son avenir est encore incertain.

Gomis n'a «pas envie que ça s'arrête»

Seulement prêté sans option d'achat, le joueur qui appartient à Swansea ne fait l'objet d'aucune discussion. Mais l'ancien Lyonnais ne serait pas contre un transfert définitif, au contraire. «Quand on est bien quelque part, on n'a pas envie que ça s'arrête, a confié Gomis à Canal+. Quand on me pose la question : "est ce que tu as envie de rester ?' Je répondrais oui, mais je ne peux pas me projeter au-delà de la date de la fin de mon contrat, je ne suis que prêté.»

Garcia veut bien mais...

De son côté, l'entraîneur Rudi Garcia voudrait conserver son capitaine. «J'avais eu quelques échanges avec le coach, il me laissait entendre qu'il comptait sur moi au-delà de cet exercice mais on n'est jamais entré dans les détails», a ajouté l'international français, qui n'a pas encore évoqué son avenir avec ses dirigeants.

En plus de la pointure espérée, l'OM semble s'intéresser à des attaquants au profil de doublure comme le buteur espagnol d'Eibar Sergi Enrich (27 ans). Estimé à 7 millions d'euros, Gomis, également important dans le vestiaire, représente pourtant une bonne affaire pour Marseille, qui aura bien du mal à trouver mieux à ce prix.

