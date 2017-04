L1 : sous pression, Monaco joue très gros à Lyon !

Après la victoire du Paris Saint-Germain contre Montpellier (2-0) samedi, l'AS Monaco a perdu sa place de leader de la Ligue 1. En déplacement à Lyon ce dimanche (21h15), le club de la Principauté ferait un grand pas vers le titre en s'imposant chez les Gones.

Les Monégasques peuvent faire un grand pas vers le titre.

«Le plus important c'était de gagner, on continue avec beaucoup de confiance et on va voir comment les choses vont se passer. On fait le maximum de notre côté.»

Après la victoire du Paris Saint-Germain face à Montpellier (2-0) lors de la 34e journée de Ligue 1 samedi, Maxwell a parfaitement résumé la situation actuelle du championnat de France. Provisoirement en tête du classement, le club de la capitale doit désormais attendre le résultat de l'AS Monaco à Lyon.

En gagnant à Lyon, Monaco ferait un grand pas vers le titre

Actuellement 2e avec deux matchs de retard, Monaco reprendrait les commandes de la L1 en s'imposant sur le terrain des Gones. Avec une meilleure différence de buts, la formation princière effectuerait même un grand pas vers le titre en négociant bien ce déplacement périlleux à Lyon. «Des Monégasques qui vont vivre leur dernier gros match de la saison au Parc OL ce dimanche, pour ce que je considère comme le tournant du championnat. Si l'équipe de Jardim s'impose à Lyon, pour moi elle ne sera plus rejointe», a annoncé Pierre Ménès sur son blog.

Difficile de contredire le consultant de Canal + ! En dominant Lyon, Monaco reviendrait à égalité avec Paris avec encore 5 matchs à disputer. Du coup, l'ASM aurait toujours le droit à une erreur avec des matchs plus abordables contre Toulouse, Nancy, Lille, Saint-Etienne et Rennes. Mais encore faut-il battre Lyon...

Lyon diminué, mais...

Car vaincre le club présidé par Jean-Michel Aulas ne sera pas si facile ! A l'aller, les Lyonnais avaient réalisé une superbe performance au Stade Louis II en renversant Monaco (3-1). En confiance après une belle qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa face à Besiktas (2-1, 1-2 (7-6 t.a.b.)), l'OL sera tout de même diminué pour cette rencontre avec les absences de Mammana, Morel, Fekir et Lacazette, blessés, mais aussi de Ghezzal, écarté.

Dépassé par Bordeaux dans la lutte pour la 4e place, Lyon doit aussi l'emporter pour rester bien placé dans la course à l'Europe. Des éléments qui laissent penser que Monaco, également en confiance après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, ne va pas avoir la tâche facile au Parc OL.

