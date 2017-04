Transfert : Mbappé, le PSG n'est pas prêt à toutes les folies... loin de là !

Véritable révélation de la saison sous les couleurs de l'AS Monaco, l'attaquant Kylian Mbappé suscite les intérêts de nombreux clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Mais malgré de nombreuses rumeurs, le champion de France en titre ne serait pas prêt à tout pour s'offrir le jeune talent français.

Kylian Mbappé plaît au PSG, mais...

Mais jusqu'où ira Kylian Mbappé ? Auteur de belles performances en Ligue 1, le jeune attaquant de l'AS Monaco confirme depuis plusieurs semaines son immense talent sur la scène européenne. Avec 5 buts inscrits au total en 8es et en quarts de finale de la Ligue des Champions, l'international tricolore impressionne et suscite les intérêts des plus grands clubs européens.

Outre le Real Madrid, Chelsea ou encore Manchester United, le buteur de l'ASM intéresse aussi le Paris Saint-Germain. Mais contrairement aux informations dévoilées par le quotidien ibérique AS vendredi, le champion de France en titre n'a pas l'intention de dépenser 90 millions d'euros pour lui...

Mbappé, le PSG se fixe une limite à 40 M€

En effet, ce samedi, le quotidien français L'Equipe fait un point sur l'intérêt du PSG pour Mbappé. Si le joueur de 18 ans a bel et bien tapé dans l'oeil du club de la capitale, les dirigeants parisiens n'ont pas envie de réaliser une folie pour le recruter. En réalité, Paris considérerait une offre supérieure à 40 millions d'euros comme démesurée !

De plus, le président francilien Nasser Al-Khelaïfi ne voudrait pas casser sa tirelire pour un joueur qui n'a qu'une saison au plus haut niveau. Si on peut comprendre pourquoi le PSG ne veut pas prendre un risque inconsidéré sur ce dossier, il paraît évident que Mbappé ne rejoindra jamais l'actuel 2e de Ligue 1 avec une proposition limitée à 40 millions d'euros.

Les clubs étrangers ont l'avantage...

Car si le PSG se veut raisonnables en se fixant cette limite, d'autres formations européennes ne le seront pas ! Alors que certaines rumeurs évoquaient une offre totalement dingue de 110 millions d'euros de Manchester United pour Mbappé le mois dernier, les enchères - sans forcément atteindre un tel montant - devraient grimper pour le Monégasque. Et avec 40 millions d'euros, Paris risque d'être immédiatement larguer.

De toute façon, Monaco n'aurait pas l'intention de vendre son prodige à un concurrent direct en Ligue 1. Sur de nombreux aspects, les clubs étrangers ont donc l'avantage dans le dossier Mbappé, qui pourrait rapidement devenir le feuilleton de l'été...

Que pensez-vous de cette information concernant l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé ? Quel avenir pour le Monégasque ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.