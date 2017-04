Journal des Transferts : six arrivées prévues au PSG, deux attaquants ciblés par l'OM, Lacazette entre deux clubs... Youcef Touaitia - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 22/04/2017 à 12h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le PSG pourrait recruter six joueurs, Dost et Modeste dans le viseur de l'OM, Lacazette entre l'Atletico et Dortmund, Matuidi vers la sortie à Paris, Laurent Blanc a des préférences… Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Sanchez bientôt à Paris ? Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. Six recrues cet été à Paris ? Le président Nasser Al-Khelaïfi l'a promis après le fiasco en Ligue des Champions : de gros changements sont à prévoir l'été prochain au Paris Saint-Germain. Si quatre joueurs au moins devraient faire leurs valises dans le sens des départs, six recrues pourraient à l'inverse rejoindre le champion de France en titre ! D'après L'Equipe, outre la priorité Alexis Sanchez (Arsenal), le PSG cherchera à recruter un milieu défensif et un relayeur en cas de départ de Grzegorz Krychowiak et Blaise Matuidi. En fin de contrat au Real Madrid en juin 2018, Isco est notamment annoncé sur les tablettes franciliennes. Dans le couloir gauche, Ricardo Rodriguez (Wolfsbourg) est toujours cité pour remplacer Maxwell, qui partira probablement au terme de son contrat. Enfin, un défenseur central pourrait débarquer afin de compenser numériquement le départ de David Luiz. Selon la même source, l'entraîneur Unai Emery souhaiterait également un nouveau gardien, mais avec Kevin Trapp, Alphonse Areola et le retour de prêt de Salvatore Sirigu, ce poste semble déjà surchargé… 2. L'OM vise Dost et Modeste Ce n'est pas un secret, l'Olympique de Marseille recherche activement un buteur pour la saison prochaine. D'après les informations du quotidien lusitanien A Bola, le club phocéen surveille actuellement l'attaquant du Sporting Portugal Bas Dost, qui aurait impressionné les superviseurs olympiens. Auteur d'une saison exceptionnelle sous les couleurs de la formation portugaise, l'international néerlandais pourrait-il répondre aux attentes du projet porté par Frank McCourt à l'OM ? Recruté pour 10 millions d'euros par le Sporting l'été dernier, Bas Dost a totalement relancé sa carrière et l'actuel 3e de Liga NOS n'aura sûrement pas l'intention de le laisser filer, à moins d'une très belle offre... Autre option pour la formation phocéenne, Anthony Modeste. Auteur d'un exercice de grande qualité dans les rangs de Cologne, le Français, qui s'est récemment dit intéressé par une aventure sur la Canebière, se retrouve dans les petits papiers du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Le dirigeant espagnol travaille en coulisses pour attirer l'ancien Bordelais, également ciblé par Nice mais aussi de nombreux clubs de Premier League et chinois. 3. Lacazette entre l'Atletico et Dortmund ? Désireux de connaître un nouveau challenge, l'attaquant Alexandre Lacazette pourrait quitter l'Olympique Lyonnais cet été. Alors que le Milan AC suivrait sa situation de près, deux de ses prétendants seraient décidés à le recruter le plus rapidement possible. A en croire le journaliste Gianluca Di Marzio, c'est bien l'Atletico Madrid qui serait en pole dans ce dossier. Fernando Torres en fin de contrat, Kevin Gameiro décevant, Diego Simeone voudrait absolument le Gone pour la saison prochaine. Mais de son côté, Bild nous informe ce mardi que le Borussia Dortmund pourrait mettre le paquet pour devancer les Colchoneros. Pierre-Emerick Aubameyang possible partant, le Lyonnais serait le remplaçant idoine pour les dirigeants allemands selon le quotidien. Pour rappel, Jean-Michel Aulas exige au moins 60 millions d'euros pour laisser filer son buteur. 4. Matuidi vers la sortie L'aventure de Blaise Matuidi au Paris Saint-Germain touche peut-être à sa fin. Malgré son doublé décisif face à Metz (3-2) mardi, le milieu de terrain parisien est très loin d'une prolongation de son contrat qui se termine en juin 2018. Selon le quotidien Le Parisien, le PSG a tranché dans ce dossier et lâchera son international français si un club arrive avec une offre comprise entre 10 et 15 millions d'euros cet été. L'ancien Stéphanois a reçu une proposition de prolongation l'automne dernier avec un salaire divisé par deux. Un signe pour Matuidi que le Paris SG ne compte plus vraiment sur lui pour l'avenir. 5. Les préférences de Laurent Blanc Sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain l'été dernier, Laurent Blanc a décidé de prendre une année de repos. Mais le technicien de 51 ans compte bien reprendre du service et attend un défi à la hauteur de ses ambitions. Selon France Football, le Cévénol souhaite entraîner un grand club en Espagne ou trouver un beau challenge en Angleterre. Avec le départ de Luis Enrique en fin de saison et l'incertitude concernant l'avenir d'Arsène Wenger, Blanc suit avec attention la situation au FC Barcelone et à Arsenal. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 22 avril 2017 à 12h00. C'est officiel : - En fin de contrat, le défenseur central John Terry a annoncé son départ de Chelsea.

- Le milieu de terrain de Boca Juniors, Rodrigo Bentancur, s'est engagé avec la Juventus Turin jusqu'en juin 2012. Prix du transfert : 9,5 millions d'euros. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le latéral droit du Paris Saint-Germain Serge Aurier discute avec Manchester United et le FC Barcelone.

- Le Paris Saint-Germain suivrait toujours l'ailier de la Fiorentina, Federico Bernardeschi.

- Lille suit le milieu défensif de Santos, Thiago Maia, qui veut lui rejoindre le Paris Saint-Germain.

- L'Olympique de Marseille garde un oeil sur l'attaquant de Bastia, Allan Saint-Maximin, qui préfère néanmoins retourner dans le club auquel il appartient, Monaco.

- L'Olympique de Marseille surveille le gardien de l'Ajax Amsterdam, André Onana.

- Le milieu de terrain Maxime Lopez entend bien poursuivre l'aventure avec l'Olympique de Marseille.

- Ciblé par l'Olympique de Marseille, l'attaquant du Milan AC Carlos Bacca préfère rejoindre la Premier League.



- Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Corentin Tolisso plaît à Manchester City et Tottenham.

- Watford propose 25 millions d'euros pour l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, Nabil Fekir.

- L'Olympique Lyonnais surveille la situation du latéral gauche du PSV Eindhoven, Jetro Willems.

- Le milieu de terrain Jordan Ferri a ouvert la porte à un départ de l'Olympique Lyonnais.

- Le milieu offensif de Monaco Bernardo Silva affiche ses préférences pour l'Angleterre et l'Espagne.



- L'entraîneur Lucien Favre et le milieu de terrain Jean-Michaël Seri devraient rester à Nice.

- En fin de contrat, l'attaquant Mario Balotelli pourrait quitter Nice pour Galatasaray.

- Nice pourrait enregistrer l'arrivée du milieu offensif Oscar Trejo, en fin de contrat à Toulouse.

- L'entraîneur de Bordeaux, Jocelyn Gourvennec, est pisté en Angleterre et en Allemagne.

- L'ailier de Bordeaux Malcom se dit intéressé par un départ en Italie, où l'AS Rome lui fait la cour.

- L'attaquant de Saint-Etienne Nolan Roux pourrait rebondir à Bordeaux.

- Montpellier demande 15 millions d'euros pour laisser filer le milieu offensif Ryad Boudebouz.

- L'attaquant de Montpellier, Steve Mounié, intéresse Galatasaray. A l'étranger : - Chelsea pourrait proposer 65 millions d'euros pour l'attaquant du Torino, Andrea Belotti.

- Chelsea pourrait enregistrer l'arrivée de l'attaquant Romelu Lukaku, désireux de quitter Everton pour son ancien club.

- L'attaquant de Chelsea Diego Costa pourrait rejoindre le club chinois du Tianjin Quanjian, qui lui propose un salaire annuel de 40 millions d'euros.

- Le milieu offensif d'Arsenal Mesut Özil a refusé un salaire de 118 millions d'euros net sur cinq ans pour évoluer en Chine.

- Manchester United suit de près l'ailier de l'Atletico Madrid, Yannick Ferreira Carrasco.

- Ciblé par plusieurs clubs de Ligue 1, l'ailier de Manchester United prêté à Sunderland, Adnan Januzaj, préfère rester en Angleterre.

- Tottenham pourrait proposer 36 millions d'euros au Bayern Munich pour l'ailier Douglas Costa.



- Zinedine Zidane restera l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine.

- Sous contrat jusqu'en juin 2018, le milieu offensif Isco est en passe de prolonger avec le Real Madrid.

- Le Real Madrid aurait fixé le prix de départ de l'attaquant Alvaro Morata à 80 millions d'euros.

- Le défenseur central Sergio Ramos pourrait rapidement prolonger avec le Real Madrid.

- Le latéral gauche d'Alavés, Théo Hernandez, aurait donné sa préférence au Real Madrid.

- Le FC Barcelone pourrait racheter l'attaquant d'Everton prêté au Milan AC, Gerard Deulofeu, pour 12 millions d'euros.

- Pour renforcer sa défense centrale, le FC Barcelone cible Lucas Hernandez et José Maria Gimenez (Atletico Madrid), Yeray Alvarez (Athletic Bilbao) mais surtout Malang Sarr (Nice).

- Le défenseur polyvalent Javier Mascherano pourrait quitter le FC Barcelone pour Galatasaray.

- Le FC Barcelone suit l'entraîneur de Monaco, Leonardo Jardim.

- Ernesto Valverde va quitter son poste d'entraîneur de l'Athletic Bilbao. Pour mieux rebondir au FC Barcelone ?



- Alors que le Bayern Munich s'apprête à lever son option d'achat, l'ailier Kingsley Coman doute et pense à rejoindre Pep Guardiola à Manchester City.

- L'Inter Milan pourrait proposer 50 millions d'euros sur cinq ans à l'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone.

- L'Inter Milan pourrait se pencher sur les cas des défenseurs centraux de l'Athletic Bilbao, Aymeric Laporte, et de Tottenham, Toby Alderweireld.

- Le Milan AC vise le milieu de terrain de l'AS Rome, Daniele De Rossi.

- L'AS Rome pourrait rapidement prolonger son milieu de terrain, Kevin Strootman.

- Besiktas pourrait passer à l'action pour le milieu offensif de Manchester United, Juan Mata.

- Gatalasaray serait prêt à payer 15 millions d'euros pour le milieu de terrain de Stoke, Giannelli Imbula.

- Libre depuis la résiliation de contrat avec l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain Lassana Diarra va s'engager avec Al-Jazira, aux Emirats Arabes Unis. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





