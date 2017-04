Top Déclarations : le discours bouleversant de Bürki, Pogba n'en peut plus de Kanté, Rummenigge s'est fait b... Youcef Touaitia - Top Declarations, Mise en ligne: le 22/04/2017 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Les confidences poignantes de Bürki, Pogba ne veut plus qu'on lui parle de Kanté, Rummenigge s'est fait b..., Ramos se chamaille avec Piqué, Roustan démonte Létang... Découvrez les phrases choc de la semaine. Bürki toujours sous le choc après la triple explosion qui a touché le bus de Dortmund. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Roman Bürki – «Inconsciemment, je tremble et je me réveille en sursaut. C'est le plus terrible : je n'ai pas encore pu passer une nuit normale. Il était terrible de devoir jouer le lendemain (contre Monaco, 2-3, ndlr), je ne pouvais pas du tout me concentrer. Sur le terrain, je voyais tout en retard, comme si j'avais un voile devant les yeux. Si nous avions pu avoir le choix, aucun d'entre nous n'aurait joué» (Der Bund, le 17/04/2017) Présent dans le bus du Borussia Dortmund au moment de la triple explosion qui l'a ciblé il y a dix jours, le gardien se trouvait toujours en état de choc plusieurs jours plus tard. 2. Paul Pogba - «Kanté est l'un des meilleurs milieux du monde. Je le dis. Dans ce qu'il fait, c'est l'un des meilleurs. Mais il ne marque pas beaucoup de buts, n'est-ce pas ? Mais les médias ne parlent pas de ça. Ils parlent de ce qu'il fait sur le terrain, de ses récupérations, de ses passes, de son activité. Moi, j'essaie de faire ça. Je fais ça avec United. J'ai marqué plus de buts que lui. Mais les médias continuent de dire 'Kanté par-ci, Kanté par-là'...» (Sky Sports, le 17/04/2017) Plus qu'une attaque envers Kanté, l'international français déplore surtout le traitement des médias avec lui à cause du montant l'été dernier de son transfert, 105 millions d'euros. 3. Karl-Heinz Rummenigge – «On s'est fait b..., dans le vrai sens du terme. C'est la première fois que j'ai une colère comme ça en moi» (SID, le 19/04/2017) Le dirigeant bavarois ne digère pas l'élimination face au Real Madrid et le fait savoir sans prendre de gants ! 4. Sergio Ramos, à propos de Gerard Piqué – «Qu'il rembobine et se mette le match du PSG et on verra s'il pense la même chose» (Zone mixte, le 18/04/2017) Après la victoire du Real Madrid sur le Bayern Munich (4-2 ap), le défenseur du FC Barcelone a réagi sur Twitter en mettant trois petits points suite aux décisions arbitrales favorables à la Maison Blanche. L'occasion pour Ramos de lui rappeler que les Blaugrana ont également reçu un sacré coup de pouce face à Paris (6-1), le 8 mars dernier. 5. Didier Roustan – «On a perdu Gorge profonde. Olivier Létang était quand même l'informateur. Je ne parle pas du film porno ou du mec du FBI (William Felt, l'informateur du Watergate, ndlr). Pour les journalistes, c'était quand même une mine d'or ! On perd quand même Gorge profonde, c'est emmerdant» (L'Equipe du Soir, 18/04/2017) Démissionnaire de son poste de directeur sportif au PSG, Olivier Létang s'est fait dégommer par le journaliste, qui l'accuse d'être la taupe au sein du club de la capitale. 6. Giorgio Chiellini, à propos de la MSN – «Les trois sont différents et exceptionnels. Nous les défenseurs, on se prépare en pensant à rester soudés. Si tu as peur, ils sont comme les requins, ils sentent le sang» (Sky Italia, le 17/04/2017) Comme à l'aller, le défenseur central italien a mis les trois buteurs du FC Barcelone dans sa poche. 7. Arturo Vidal – «C'est très fort de se faire voler un match comme ça : deux buts en position de hors-jeu, moi qui suis expulsé à tort. Un vol comme ça ne peut arriver en Ligue des Champions. On tenait le match à 1-2, ils avaient peur et l'arbitre a commencé son show. C'est très moche. Le vestiaire était très triste, il y avait beaucoup de rage. Dans un match d'une telle intensité, le résultat ne doit pas tenir à l'arbitre. L'arbitre nous a mis dehors» (Médias espagnols, le 19/04/2017) Le Chilien a très mal vécu l'élimination du Bayern Munich face au Real Madrid (2-4 ap), et cela se voit… 8. Faustino Asprilla – «Plus jamais de vol de la part du Real Madrid avec des buts inscrits en position de hors-jeu et des expulsions douteuses. Plus de vol, équipe de rats !» (Twitter, le 19/04/2017) L'ex-international colombien a également mis son grain de sel après la qualification du Real Madrid aux dépens du Bayern Munich. Et c'est peu dire si le Sud-Américain ne déménage pas ! 9. Jean-Luc Ettori – «On ne devrait pas voir ça sur un terrain. Ce n'est pas l'image de la Corse. Mais, là, on donne le bâton pour se faire battre. C'est affligeant. Et on ne peut rien dire pour se défendre. Ces gens qui se disent amoureux de Bastia feraient mieux de rester chez eux. Ils viennent de tuer le club. (...) Je crois que Bastia aura du mal à s'en remettre» (L'Equipe, le 17/04/2017) L'ancien gardien n'a pu cacher son dégoût après les débordements survenus à Bastia face à Lyon, dimanche dernier. 10. Jonathan Zebina, à propos de Zlatan Ibrahimovic – «C'est un très bon communiquant... Il s'autoproclame légende quand il part du PSG, il est parti en légende de rien du tout. Il est venu ici pour gagner la Ligue des Champions et il a gagné 27 Coupe de France (sic). Très bien, fantastique» (SFR Sport, le 15/04/2017) Ça n'a jamais vraiment été l'amour fou entre les deux anciens joueurs de la Juventus… C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. 