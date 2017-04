Ligue des Champions / Ligue Europa : quels adversaires pour l'ASM et l'OL ?

Les deux clubs français encore engagés en Coupe d'Europe connaîtront ce vendredi leur futur adversaire. L'AS Monaco sera fixé en Ligue des Champions et va forcément rencontrer un gros morceau en demi-finales. En Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais va surtout croiser les doigts pour éviter le grand favori de cette compétition, Manchester United.

L'AS Monaco va affronter un gros morceau...

C'est un jour important pour l'avenir des clubs tricolores sur la scène européenne ! Ce vendredi en Suisse à partir de 12h, l'AS Monaco va apprendre le nom de son futur adversaire en demi-finales de la Ligue des Champions. A ce stade de la compétition, tous les adversaires ont un excellent niveau et l'actuel leader de la Ligue 1 va affronter un gros morceau.

L'Atletico, le plus abordable pour Monaco ?

Après une belle qualification obtenue face au Borussia Dortmund (3-2, 3-1) au tour précédent, Monaco devient le premier représentant français à atteindre le dernier carré de la compétition depuis l'OL en 2010. Pour espérer jouer la finale, l'actuel leader de la Ligue 1 va souhaiter le tirage le plus abordable possible : l'Atletico Madrid. Bien évidemment, les Colchoneros ont des qualités indéniables et ont une grande expérience de la C1, mais ils semblent tout de même un cran en-dessous par rapport aux deux autres adversaires potentiels de l'ASM. La preuve avec une qualification difficilement acquise face à Leicester (1-0, 1-1).

Car si l'Atletico reste un gros morceau, que dire du Real Madrid et de la Juventus Turin ? Auteurs de belles performances, les Merengue et les Turinois sont des monstres sur la scène européenne et dominent cette année la Liga puis la Serie A. Avec son beau parcours, Monaco n'a cependant aucun complexe à faire et doit se préparer à une énorme bataille pour obtenir son billet pour Cardiff, où la finale se tiendra le 3 juin prochain.

L'OL, il faut éviter MU...

Dans la foulée, à 13h, l'UEFA procédera aussi au tirage au sort des demi-finales de la Ligue Europa. Avec un quart de finale très compliqué face à Besiktas (2-1, 1-2 (7-6) t.a.b.)), l'Olympique Lyonnais s'est arraché avec les triples pour continuer de viser le titre dans cette compétition. Sur le papier, l'actuel 4e de Ligue 1 doit surtout éviter de croiser la route du grand favori de la C3, Manchester United.

Ensuite, les autres adversaires potentiels paraissent à la portée des Gones avec des éventuels affrontements face au Celta Vigo ou l'Ajax Amsterdam. Même si ces deux formations affichent un bon niveau dans cette compétition, elles ne sont absolument pas imbattables pour des Lyonnais en forme. De quoi rêver d'une finale à Solna le 24 mai ?

Quel est le meilleur et le pire tirage pour les clubs français ? N'hésitez pas à réagir et débattre dans l'espace «Publiez un commentaire» ...