Transfert : l'OM surveille un talent formé au Barça, Nice et Bordeaux aussi sur le coup Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 20/04/2017 à 16h14 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Titulaire dans les buts de l'Ajax Amsterdam à 21 ans, André Onana attire les regards. L'OM et son directeur sportif Andoni Zubizarreta, qui l'a connu au Barça, sont intéressés. Tout comme Nice et Bordeaux, ainsi que des clubs étrangers. Onana plaît beaucoup en Ligue 1 Le nom d'André Onana ne vous dit peut-être rien. A 21 ans, ce gardien camerounais effectue sa première saison chez les professionnels sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam, où il a remplacé Jasper Cillessen, parti au FC Barcelone. Titulaire indiscutable, cet international (1 sélection) a rapidement séduit aux Pays-Bas. Très performant sur sa ligne et dans les airs, mais aussi doté d'un bon jeu au pied, Onana surprend pour son âge. Avec l'Ajax, il a déjà terminé 20 matchs sans encaisser le moindre but. Une statistique plutôt flatteuse et des performances qui attirent les regards. Surtout que les observateurs suivent de près ce joueur passé par la Samuel Eto'o Academy avant de rejoindre le centre de formation du FC Barcelone en 2010. Zubizarreta le suit de près C'est justement en Catalogne que l'actuel directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta, a connu Onana lorsqu'il occupait le même poste au Barça. Déjà séduit à l'époque par le potentiel du joueur, l'Espagnol continue de suivre ses performances, assure RMC. Le dirigeant marseillais avait mal vécu le départ du joueur début 2015 reprochant à ses supérieurs de ne pas avoir tout fait pour le retenir en prolongeant son contrat. L'attirer à l'OM pourrait être une belle revanche. Néanmoins, Onana souhaiterait rejoindre un club qui lui propose du temps de jeu alors qu'il n'est pas contre un départ de l'Ajax avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2018. Marseille peut-il en faire un titulaire dès cet été ? D'après la radio, un retour de Steve Mandanda resterait la piste la plus chaude alors que d'autres noms circulent ces derniers mois (Casillas, Lafont, Rui Patricio). L'OM est donc face à un dilemme : faire revenir Mandanda ou offrir sa chance au jeune Lion Indomptable ? Nice y pense aussi, Bordeaux semble bien placé Marseille ne peut pas traîner car les concurrents sont nombreux avec notamment deux autres clubs français : Nice et Bordeaux. Le Gym pourrait recruter un concurrent pour Yohan Cardinale mais un portier plus expérimenté serait la priorité. De leur côté, les Girondins songent à Onana pour remplacer Cédric Carrasso. Cette piste pourrait donc être la plus sérieuse et l'actuel 5e de L1 pourrait bientôt faire une offre. Le montant d'un éventuel transfert ne devrait pas dépasser les 5 millions d'euros. Ce prix peu élevé pour un jeune talent pourrait bien attirer d'autres prétendants. Surtout que des clubs étrangers sont déjà à l'affût. Le Bayern Munich a déjà approché son agent mais Onana écarterait cette piste car il ne souhaiterait pas patienter derrière Manuel Neuer. Villarreal est également intéressé, tout comme des clubs anglais et italiens dont l'identité n'a pas filtré. De son côté, l'Ajax espère toujours le prolonger mais devra consentir de gros efforts financiers. Affaire à suivre... Connaissez-vous ce jeune gardien ? L'OM, Nice et Bordeaux doivent-ils faire confiance à un jeune portier ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





