Juventus : Chiellini-Bonucci, c'est du béton !

Auteurs d'un match stratosphérique, Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci ont dégoûté le FC Barcelone (0-0) mercredi soir, lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Impériaux, les deux défenseurs centraux de la Juventus Turin ont littéralement marché sur les attaquants catalans, impuissants au Camp Nou.

Le duo de choc a dégoûté le Barça.

Après son incroyable remontada face au Paris Saint-Germain (6-1) le 8 mars dernier, le FC Barcelone espérait remettre ça face à la Juventus lors du quart de finale retour, mercredi, huit jours après la gifle reçue à Turin (0-3). Raté !

Et pour cause, la formation catalane n'a jamais réussi à trouver la solution face au champion d'Italie, concédant un 0-0 rédhibitoire. Si les Blaugrana ont tout tenté, ils sont surtout tombés sur deux rocs inamovibles : Giorgio Chiellini (32 ans) et Leonardo Bonucci (29 ans).

Une défense en béton armé

Car les deux Italiens ont livré une prestation tout simplement exceptionnelle. Notés respectivement 8,5/10 et 9/10 par la rédaction de Maxifoot (pour voir le Débrief, cliquez ici), les deux compères de la défense centrale ont marché sur la bande à Lionel Messi, de la première à la dernière minute. Anticipation, alignement, lecture du jeu, marquage, duels aériens, relances, interceptions, Chiellini et Bonucci ont rendu la vie impossible à Luis Suarez, repoussant sans aucun signe de faiblesse les velléités offensives catalanes.

Preuve que l'arrière-garde piémontaise a été à la hauteur de l'événement, Gianluigi Buffon n'a eu qu'un seul arrêt à effectuer, sur un centre fuyant de Neymar en fin de rencontre. Surtout, c'est la première fois depuis l'édition 2012-2013, à l'occasion des demi-finales contre le Bayern Munich (0-4, 0-3), que le Barça reste muet sur une double confrontation lors de la phase éliminatoire. Une époque à laquelle la MSN n'était pas encore constituée et où Messi n'était que l'ombre de lui-même.

Ferdinand stupéfait par le duo, Bonucci la joue modeste

Même Rio Ferdinand, qui avait réussi pareil exploit lors des demi-finales de l'édition 2007-2008 avec Manchester United (0-0, 0-1), n'a pu cacher son admiration face à une telle performance. «Pour moi, Chiellini a été l'homme du match. Sa manière de se placer… Lui et Bonucci ont été extraordinaires» , a assuré l'Anglais au micro de BT Sport. «Réussir à ne pas encaisser de but au Camp Nou et sortir une copie aussi propre, cela mérite d'immenses éloges.»

De son côté, Bonucci, pas complètement satisfait, a livré son secret pour afficher un tel niveau d'excellence. «On aurait pu être meilleur sur certaines situations. Notre force, c'est que nous jouons de la même manière face au Barça ou contre Pescara» , a assuré l'Azzurro à l'issue de la rencontre. Le Real Madrid, l'Atletico Madrid et Monaco sont prévenus : la meilleure attaque de la Vieille Dame, c'est la défense !

