PSG : dénouement pour Cavani, ça sent la fin pour Matuidi ! Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 20/04/2017 à 10h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le Paris Saint-Germain est en passe de boucler la prolongation d'Edinson Cavani, après plusieurs mois de tensions dans ce dossier. En revanche, l'avenir de Blaise Matuidi ne semble plus s'écrire dans la capitale. Cavani va prolonger au PSG, Matuidi devrait partir Auteur de 43 buts en 43 matchs toutes compétitions confondues, Edinson Cavani (30 ans) réalise une saison incroyable à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain. Des statistiques stratosphériques qui ont poussé le club de la capitale à accélérer ces derniers jours sur le dossier de la prolongation de l'attaquant uruguayen. Il faut dire que les négociations avec El Matador durent depuis plusieurs mois, et la situation commençait à devenir inquiétante alors que le bail du buteur parisien se termine en juin 2018. Dans la situation actuelle, Cavani est libre de s'engager avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain. Mais, d'après L'Equipe, l'ancien joueur de Naples va bien signer un nouveau contrat jusqu'en 2020. Et la signature est même attendue ce vendredi. Cavani, les raisons du retard Pourquoi les discussions ont-elles autant traîné ? Si Cavani était déjà d'accord sur son salaire et la durée du contrat, le quotidien sportif explique que des amendes en cas de retard étaient source de tensions. Le PSG voulait sanctionner tout retard, quelle qu'en soit la nature, alors que l'Uruguayen souhaitait différencier les situations et a eu le sentiment «d'être infantilisé» . Chargé de ce dossier, le directeur du football Patrick Kluivert ne voulait rien lâcher. Conséquences, la prolongation qui semblait imminente en janvier a finalement pris plus de temps que prévu. Pendant que le PSG avait rompu les discussions, Cavani, lui, empilait les buts et attirait encore un peu plus les regards des cadors européens. Face à cette situation, le président Nasser Al-Khelaïfi a pris les choses en main et a finalement accédé à la volonté de son joueur pour éviter que celui-ci ne décide d'aller voir ailleurs. Matuidi disponible pour 10-15 M€ En revanche, Al-Khelaïfi n'a rien cédé à Blaise Matuidi et l'aventure du milieu de terrain de 30 ans à Paris touche peut-être à sa fin. Malgré son doublé décisif face à Metz (3-2) mardi, l'international français est très loin d'une prolongation de son contrat qui se termine en juin 2018. Le quotidien Le Parisien évoque même un «divorce» entre le joueur et le PSG. D'après le journal, les dirigeants ont tranché dans ce dossier et accepteront de laisser filer leur joueur si un club arrive avec une offre comprise entre 10 et 15 millions d'euros cet été. L'ancien Stéphanois a reçu une proposition de prolongation l'automne dernier avec un salaire divisé par deux. Un signe pour Matuidi que le Paris SG ne compte plus vraiment sur lui pour l'avenir. Son agent Mino Raiola prospecte déjà à l'étranger et possède des pistes intéressantes en Espagne et en Angleterre. Manchester United et José Mourinho songent notamment au Parisien pour renforcer l'entrejeu l'été prochain. Avis aux amateurs... Que vous inspire la prolongation imminente de Cavani ? Pensez-vous que le PSG a raison de vendre Matuidi ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





