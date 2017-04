La Juventus ramène le Barça sur terre - Débrief et NOTES des joueurs (Barça 0-0 Juve)

Giflé 3-0 à l'aller, le FC Barcelone n'a pas trouvé la solution face à la Juventus Turin (0-0) ce mercredi soir, à l'occasion du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Inefficaces, les Blaugrana ont buté sur une défense piémontaise absolument extraordinaire.

Chiellini s'est amusé face à Suarez.

L'histoire ne s'est donc pas répétée pour le FC Barcelone. Six semaines après son incroyable remontada face au Paris Saint-Germain (6-1), le club catalan a été freiné par la Juventus Turin en quarts de finale de la Ligue des Champions. Sèchement battus à l'aller (0-3), les Blaugrana n'ont jamais trouvé la faille dans la défense piémontaise (0-0) ce mercredi soir, lors de la manche retour.

Comme la saison passée, Lionel Messi et les siens n'atteignent pas le dernier carré de la compétition. Pour la Vieille Dame, le rêve d'un premier sacre depuis 1996 est toujours possible.

Chiellini-Bonucci, c'est du béton !

Parfaitement entrés dans la partie, les Bianconeri affichaient une grande sérénité sur le plan défensif et ne paniquaient pas sur les nombreux déboulés de Neymar. Grâce à des sorties de balle très propres, les partenaires de Pjanic profitaient des énormes espaces laissés par les Blaugrana pour se procurer des opportunités dangereuses. Au fil des minutes, les Turinois reculaient considérablement et n'étaient pas loin de se faire surprendre par Messi, qui manquait de précision sur sa tentative.

Malgré toute leur volonté, l'Argentin et les siens se cassaient les dents sur une imprenable forteresse piémontaise. Incroyablement solide, la paire Chiellini-Bonucci annihilait toutes les offensives adverses. Preuve que les Catalans ne trouvaient pas la solution, Suarez, peu en vue jusqu'ici, montrait des signes d'énervement qui n'arrangeaient vraiment pas son équipe. A la pause, la remontada attendue semblait vraiment compromise.

La Juventus imprenable

Et elle aurait pu être définitivement enterrée dès le retour des vestiaires si Cuadrado n'avait pas manqué le cadre sur une frappe croisée qui frôlait le poteau de ter Stegen. Pressé par le temps, le Barça se précipitait et manquait de justesse dans les 20 derniers mètres. Si elle était étouffée depuis l'heure de jeu, la Vieille Dame résistait et grappillait du temps avec beaucoup d'expérience. Et même lorsque la défense était mise hors de position, Buffon s'occupait de tout pour repousser le danger.

Complètement éteints, les supporters catalans tentaient de pousser leurs joueurs mais rien n'y faisait : la Juventus était insubmersible et imperméable ce soir. Cette dernière aurait même pu repartir avec la victoire si Cuadrado et Lemina n'avaient pas tergiversé dans les dix dernières minutes. Anecdotique pour les hommes de Massimiliano Allegri, qui rejoignent le dernier carré de la compétition pour la deuxième fois en trois ans. Pour le Barça, le mot remontada restera associé à Paris.

La note du match : 6/10

Après la remontada face au PSG, tous les rêves les plus fous étaient permis. Sauf que ce terme désormais détesté par les supporters parisiens ne fait pas partie du vocabulaire des défenseurs de la Juventus. On s'attendait à un attaque-défense, on l'a eu, mais cette fois, les Blaugrana se sont cassés les dents sur du béton armé. On a également eu le droit à de l'intensité, des actions et à une leçon défensive de la Vieille Dame, qui sera très, très difficile à sortir cette année. A noter la petite ambiance au Camp Nou, rapidement refroidi par le cynisme et la solidité hallucinante de la formation italienne.

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Leonardo Bonucci (9/10)

Une rencontre absolument extraordinaire. Placement, lecture du jeu, relances, duels, interceptions, grinta, le défenseur central a été phénoménal de la première à la dernière minute. Un match de titan pour le guerrier bianconero, qui n'est pas loin d'être le meilleur joueur du monde à son poste.

FC BARCELONE :

Marc-André Ter Stegen (5,5) : l'Allemand s'y attendait, il n'allait pas avoir beaucoup de travail ce soir. Et il n'en a pas eu en dehors de quelques frayeurs en seconde période.

Sergi Roberto (3) : l'un des héros de la remontada était titulaire ce soir. Sauf qu'il a été bien trop timide pour faire vaciller une défense imprenable. Du coup, le jeune Catalan a livré une prestation assez indigeste. Remplacé à la 78e minute par Javier Mascherano (non noté).

Gerard Piqué (6) : aucun travail à faire pour le défenseur central, qui s'est permis quelques montées ce soir. Mais on sentait surtout que le champion du monde 2010 n'y a pas cru une seconde puisqu'il n'a jamais montré sa grinta habituelle.

Samuel Umtiti (6,5) : le Français a livré une partie sérieuse en tenant en respect Higuain. Il a réalisé les interventions qu'il fallait au bon moment.

Jordi Alba (4,5) : une rencontre décevante pour le latéral gauche, trop timide également. Il n'a jamais réussi à bousculer un Alves parfaitement en place ce soir.

Ivan Rakitic (3) : à l'image de sa saison, le Croate a été plus que décevant. Trop effacé, il n'est jamais parvenu à réaliser la petite passe qui aurait pu décontenancer le bloc turinois. Difficile de remonter trois buts avec un milieu relayeur aussi inexistant. Remplacé à la 58e minute par Paco Alcacer (non noté).

Sergio Busquets (6,5) : absente à l'aller, la sentinelle catalane a fait son travail. Il a récupéré de nombreux ballons sans que ceux-ci ne soient bien exploités par ses partenaires.

Andrés Iniesta (3) : une énorme déception ! En dehors d'un crochet sur Chiellini, le capitaine catalan n'a rien réussi ce soir. D'où la petite prestation de son équipe dans l'animation offensive.

Lionel Messi (6,5) : certes, l'Argentin n'a pas cadré une seule frappe. Mais avec Neymar, il a été un des seuls à vouloir faire des différences. Il s'est procuré trois grosses occasions, dont deux qui ont donné des gros frissons à Buffon, mais la précision n'était pas au rendez-vous ce soir.

Luis Suárez (3) : déjà peu à son avantage à l'aller, l'Uruguayen s'est fait marcher dessus par les défenseurs turinois, qui l'ont complètement éteint. Enervé, El Pistolero a traversé la rencontre comme une âme en peine.

Neymar (6,5) : comme face à Paris, le Brésilien a été le Blaugrana le plus dangereux, allant au duel à de très nombreuses reprises avec Daniel Alves. Malheureusement pour lui, il était bien trop seul pour faire toutes les différences sur son côté.

JUVENTUS TURIN :

Gianluigi Buffon (6) : un seul arrêt, c'est tout ce qu'a réalisé le légendaire capitaine de la Juventus. Et ce n'était même pas sur une frappe mais sur un centre fuyant de Neymar. Jamais affolé, le gardien s'est comporté en patron sur sa ligne.

Dani Alves (8) : de retour au Camp Nou, le Brésilien avait du pain sur la planche face à Neymar et Jordi Alba. En difficulté en début de partie, l'ancien Blaugrana a été impérial pendant une heure, ne laissant rien passer. Si certains avaient des doutes sur ses qualités de défenseur, Alves a prouvé ce soir qu'il était un latéral complet.

Leonardo Bonucci (9) : lire commentaire ci-dessus.

Giorgio Chiellini (8,5) : lui aussi a livré une partie monstrueuse. Comme Bonucci, l'Italien a excellé dans tous les domaines sur le plan défensif ce soir, martyrisant Suarez sans aucun problème. Une référence absolue à son poste.

Alex Sandro (8) : on a eu Marcelo et Filipe Luis hier soir, mais le troisième latéral gauche de la Seleçao est lui aussi un sacré client ! S'il n'a pas été présent offensivement, il a été exceptionnel défensivement. Et Messi ne dira certainement pas le contraire.

Sami Khedira (8) : on sentait dans son regard que l'Allemand n'a pas oublié les pénibles déplacements au Camp Nou du temps où il évoluait au Real Madrid. Ce soir, il a livré une prestation XXL, se battant comme un mort de faim sur tous les ballons.

Miralem Pjanic (7) : bon match de l'ancien Lyonnais, qui a parfaitement su s'adapter à la situation. Efficace à la récupération, il a eu l'audace de remonter de nombreux ballons pour faire progresser le bloc turinois.

Juan Cuadrado (8,5) : quel match du Colombien ! S'il a été le plus dangereux offensivement, l'ancien joueur de la Fiorentina a été exceptionnel sur le plan défensif. Toujours bien placé, le Cafetero a été un des meilleurs éléments côté turinois. Remplacé à la 83e minute par Mario Lemina (non noté).

Paulo Dybala (5,5) : oui, l'Argentin n'a pas inscrit de doublé comme à l'aller, mais son rôle d'électron libre a posé des problèmes au bloc défensif catalan. Il s'est procuré une belle occasion après la pause, sur laquelle il a manqué de précision. Ce n'était clairement pas un match pour qu'il puisse briller ce soir. Remplacé à la 75e minute par Andrea Barzagli (non noté).

Mario Mandzukic (6,5) : le Croate est un super joueur. Repositionné sur l'aile gauche pour avoir du temps de jeu, l'ancien Munichois s'est parfaitement adapté à son nouveau rôle. Le match de ce soir le prouve encore puisqu'il a sécurisé son couloir comme un chef.

Gonzalo Higuaín (5) : invisible dans les grands rendez-vous, l'Argentin n'allait tout de même pas se réveiller au Camp Nou en passant le plus clair de son temps à défendre. Un rôle qu'il a néanmoins parfaitement tenu. Reste que sur certaines séquences, le buteur piémontais aurait pu mieux jouer le coup pour mettre en difficulté une défense adverse bien tranquille ce soir. Remplacé à la 88e minute par Kwadwo Asamoah (non noté).

FC BARCELONE 0-0 JUVENTUS TURIN (mi-tps: 0-0) - LIGUE des CHAMPIONS - 1/4 de finale

Stade : Camp Nou - 96.290 spectateurs - Arbitre : B. Kuipers



Buts :

Avertissements : Iniesta (41e) , Neymar (44e) , pour FC BARCELONE - G. Chiellini (57e) , S. Khedira (64e) , pour JUVENTUS TURIN



FC BARCELONE : M. ter Stegen - Sergi Roberto (J. Mascherano, 78e) , Piqué , S. Umtiti , Jordi Alba - I. Rakitic (Paco Alcácer, 58e) , Busquets , Iniesta - L. Messi , L. Suárez , Neymar



JUVENTUS TURIN : G. Buffon - Dani Alves , L. Bonucci , G. Chiellini , Alex Sandro - S. Khedira , M. Pjanic - J. Cuadrado (M. Lemina, 84e) , P. Dybala (A. Barzagli, 75e) , M. Mandzukic - G. Higuaín (K. Asamoah, 88e)



Les supporters catalans ont pourtant cru à une nouvelle remontada

Mais sur le terrain, Pjanic et les siens n'ont laissé aucune chance à Messi

Chiellini a été monumental en défense

La déception de Neymar, consolé par Iniesta

Le rêve d'une première Ligue des Champions se poursuit toujours pour Buffon