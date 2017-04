Europa League : Lyon et Besiktas sous la menace d'une exclusion pendant 2 ans !

A la suite des incidents au Parc OL lors du quart de finale aller de l'Europa League, l'UEFA a décidé de sévèrement sanctionner l'Olympique Lyonnais et Besiktas. En plus d'une amende de 100 000 euros, les deux formations seront sous la menace pendant 2 ans d'une exclusion des compétitions européennes.

Lyon et Besiktas ont payé les incidents de l'aller.

L'Olympique Lyonnais et Besiktas vont devoir se tenir à carreau lors des deux prochaines années ! A l'occasion du quart de finale aller de l'Europa League entre les deux formations au Parc OL, de nombreux incidents avaient éclatés entre les supporters lyonnais et turcs, conduisant notamment à un coup d'envoi décalé de plus de 45 minutes.

L'UEFA annonce des décisions fortes !

Alors que des procédures disciplinaires avaient été lancées contre les deux équipes vendredi dernier, l'UEFA a rendu le verdict de son enquête ce mercredi. Et les sanctions sont très fortes ! ! En raison d'une «organisation insuffisante», de la «présence d'engins pyrotechniques» dans le stade, d'une mauvaise séparation entre les supporters des deux clubs et de l'envahissement du terrain après le second but, l'OL se retrouve sous la menace d'une exclusion de toutes les compétitions européennes avec un sursis de 2 ans et une amende de 100 000 euros !

De son côté, Besiktas écope de la même sanction à cause de «jets d'objets» et des «troubles dans le public». Pour résumer, Lyon et Besiktas seront exclus de la prochaine édition d'une compétition européenne si les deux clubs sont impliqués dans des incidents sur les 2 ans à venir. Une menace qui risque de calmer les supporters turcs avant le match retour jeudi (21h05).

Une sanction pour permettre un match retour calme ?

Ce n'est bien évidemment pas un hasard si cette sanction a été rendue juste avant la seconde rencontre entre les deux équipes. Alors que les ultras stambouliotes avaient promis l'enfer aux Gones dans la Vodafone Arena, ils devront rester dans les règles pour éviter une exclusion de leur équipe. Du côté de Lyon, aucun supporter ne sera présent en Turquie et cette décision va sûrement rassurer les troupes de Jean-Michel Aulas concernant leur sécurité. En espérant que le match retour se déroulera dans de bonnes conditions après les tristes images de la semaine dernière...

Que pensez-vous des sanctions prises par l'UEFA contre Lyon et Besiktas ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...