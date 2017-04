ASSE : Galtier écarte trois joueurs pour la fin de saison

Agacé par le manque d'investissement de certains joueurs et les mauvais résultats, Christophe Galtier a décidé d'écarter trois éléments du groupe professionnel jusqu'à la fin de la saison. Roux, Tannane et Dabo joueront désormais avec la réserve.

Galtier a décidé de sévir

L'ambiance est morose du côté de l'AS Saint-Etienne. Corrigé sur la pelouse de Marseille (0-4) dimanche dernier, le club forézien a peut-être dit adieu à la Ligue Europa pour la saison prochaine. 7e avec un match en moins (contre Monaco) et désormais six points de retard sur l'OM (6e) et sept sur Bordeaux (5e), l'ASSE aura besoin d'un petit miracle. En attendant, Christophe Galtier a décidé d'agir.

Tannane, Roux et Dabo avec la CFA 2

Selon Le Progrès, l'entraîneur de Saint-Etienne a décidé de trancher dans le vif en écartant Oussama Tannane du groupe professionnel jusqu'à la fin de la saison. L'international marocain avait déjà été envoyé en réserve pour son manque d'investissement à l'entraînement avant la réception de Nantes (1-1), le 9 avril dernier, alors qu'il revenait d'une pubalgie. Son retour à la compétition contre l'OM avec une entrée peu convaincante à la pause a visiblement scellé sa fin de saison.

L'ancien joueur de l'Heracles Almelo ne sera pas le seul à évoluer avec la CFA 2 des Verts lors des prochaines semaines. Déjà envoyés plusieurs fois en réserve, Nolan Roux et Bryan Dabo n'ont aussi visiblement plus aucune chance de figurer dans le groupe stéphanois d'ici la fin de la saison, à en croire le journal régional. Autant dire que les trois joueurs n'ont plus d'avenir dans le Forez. A moins d'un départ de leur entraîneur l'été prochain.

Roux plaît à Bordeaux

Reste à trouver une porte de sortie pour ces éléments. Selon les informations de France Bleu, Roux se dirigerait vers Bordeaux, qu'il aurait déjà pu rejoindre dans les ultimes instants du dernier mercato hivernal. Sous contrat jusqu'en juin 2018, l'attaquant de 29 ans auteur de 5 buts en 33 apparitions cette saison ne devrait pas coûter une fortune à la formation girondine.

Apparu à 28 reprises pour 2 buts inscrits, Tannane était annoncé dans le viseur de Hull City l'hiver dernier, mais le club anglais est-il encore intéressé ? Quant à Dabo, qui a disputé 77 minutes depuis février et 22 matchs au total cette saison, ses anciens courtisans du temps de Montpellier seront peut-être refroidis après son échec à l'ASSE. Affaires à suivre...

Que pensez-vous de la décision de Galtier ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...