OM : Pelé, Lafont, Mandanda, Casillas... Zubizarreta fait le point sur le poste de gardien

L'Olympique de Marseille est à la recherche d'un nouveau gardien pour la prochaine saison. Le directeur sportif marseillais Andoni Zubizarreta a évoqué ce dossier et également l'avenir de Yohann Pelé, l'actuel portier numéro 1 de l'OM. Zubizarreta travaille sur le futur mercato estival de l'OM Ambitieux pour le prochain mercato estival, l'Olympique de Marseille recherche notamment un nouveau gardien de but. Yohann Pelé a beau réaliser une bonne saison - malgré quelques boulettes - le club phocéen cherche ailleurs pour son nouveau projet. Dans un entretien accordé à La Marseillaise, Andoni Zubizarreta a fait le point sur ce dossier. Des discussions avec Pelé Le directeur sportif marseillais a tout d'abord évoqué des discussions avec Pelé sur son avenir. «Nous sommes en train de discuter. Le poste de gardien est assez particulier. On dit toujours que tous les postes doivent être doublés pour anticiper tous les matchs d'une saison, mais pour les gardiens de but, il faut penser différemment, entre le n°1 et le n°2. Tu dois toujours avoir la possibilité d'avoir un bon n°2, qui te donne la sécurité au moment où tu en auras besoin» , a expliqué l'Espagnol. Il semble clair que l'OM compte faire de Pelé son numéro 2 pour la saison prochaine. Reste à savoir si l'ancien Toulousain est prêt à endosser ce rôle après un exercice 2016-2017 dans la peau d'un titulaire. A 34 ans, on pourrait comprendre que le joueur formé au Mans aspire à plus de temps de jeu à l'approche de la fin de carrière. Mais Marseille n'étant pas encore sûr de trouver son bonheur ailleurs, il est préférable de ménager son joueur. Pour Casillas et Mandanda, Zubizarreta ne veut rien dévoiler Justement, quelles sont les pistes évoquées ces dernières semaines ? Les noms d'Iker Casillas et Steve Mandanda sont beaucoup revenus. Alors que la femme et l'agent de l'Espagnol ont déjà laissé entendre qu'il souhaitait rester à Porto, le Français de Crystal Palace n'a pas fermé la porte à un retour. La piste Rui Patricio (Sporting Portugal) a aussi été évoquée. Sur ces rumeurs, Zubizarreta préfère rester mystérieux «Je ne fais pas de commentaire sur les joueurs sous contrat ailleurs. Si je dis non sur un nom, un autre nom va sortir» , a répondu Zubizarreta. «J'ai même des appels d'agents qui me disent "j'ai lu dans la presse que mon joueur est dans ta liste...". C'est difficile parfois de répondre, car parfois ce sont des joueurs très intéressants. C'est difficile de dire : "Non, ton joueur ne m'intéresse pas. Je préfère écouter, lire et travailler dans l'ombre".» Lafont a du potentiel, mais... Une autre cible a été évoquée, et elle concerne un grand espoir français au poste de gardien : Alban Lafont. L'OM est-il prêt à miser gros sur le jeune Toulousain qui dispute sa deuxième saison en Ligue 1 ? Zubizarreta tient à rester prudent sur le futur niveau du Pitchoune. «C'est un bon gardien, vraiment, quand il est sur le terrain, on ne voit pas qu'il est si jeune. On le sent quand un gardien affiche de la sérénité, de la sûreté. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs» , prévient-il. «C'est difficile pour moi de faire une prévision du futur, mais quand quelqu'un commence à jouer en première division à 17 ans, à être titulaire, ça veut dire quelque chose. Après de dire s'il va continuer à progresser, s'il va entrer en équipe nationale ou non, c'est trop difficile à dire...» , enchaîne l'ancien dirigeant du Barça. Cela signifie-t-il que Marseille ne souhaite pas prendre de risque en recrutant un jeune ? Pas forcément. Cela dépendra peut-être du reste de l'effectif. «Si tu décides de changer toute ta ligne défensive et d'y mettre que des jeunes, c'est mieux d'avoir un gardien plus âgé, et inversement. Certains pensent que la jeunesse dans les buts constitue un risque. C'est une théorie, mais c'est faux car c'est justement le meilleur moyen de prendre de l'expérience. Si tu ne joues pas, tu resteras un jeune espoir, même à 30 ans» , explique l'Espagnol. En tout cas, il y a une réflexion très intéressante qui devrait rassurer les supporters marseillais concernant les futurs choix pour le mercato. Selon vous, l'OM doit-il remplacer Pelé ? Pensez-vous que Marseille devrait miser sur Lafont ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





