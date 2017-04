Monaco : Bernardo Silva ouvre la porte à deux championnats

Auteur d'une saison remarquable avec Monaco, Bernardo Silva affole les plus grands clubs européens. S'il se sent bien sur le Rocher, le Portugais n'écarte pas un départ dans un futur proche. Avec deux destinations privilégiées : l'Espagne et l'Angleterre.

Bernardo Silva régale avec Monaco cette saison.

Si le collectif de l'AS Monaco impressionne cette saison, Bernardo Silva (22 ans) est probablement le joueur qui sort le plus du lot. Régulier depuis le mois d'août, le milieu offensif a de grandes chances de succéder à Zlatan Ibrahimovic pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1. Arrivé dans la Principauté en 2014, le Portugais se sent pour le moment très bien au sein de la formation asémiste et espère aller loin avec.

Silva se plait à Monaco…

«Pour l'heure, je me sens très bien ici, à Monaco» , a confié le natif de Lisbonne au micro de CNN. «Monaco, c'est ma première grande expérience au haut niveau, donc je serai toujours reconnaissant envers le club. C'est ici que j'ai appris la plupart de choses que je sais sur le football» , a poursuivi le génial gaucher, qui n'écarte pas l'idée d'un départ néanmoins.

… mais pense fort à deux gros championnats

Avec deux destinations préférentielles. Si l'Inter Milan et le Bayern Munich se sont renseignés à son sujet, les champions d'Europe en 2010 et 2013 partent avec un sérieux handicap. Car pour Silva, deux autres destinations ont ses faveurs. «C'est ma troisième saison en France, mais bien sûr, tous les joueurs veulent jouer dans les meilleurs championnats. L'Espagne, l'Angleterre, ce sont les meilleurs et c'est évident que je rêve d'y évoluer un jour» , a rajouté le Monégasque.

Des confidences qui n'ont pas dû échapper à Manchester United ou encore au Real Madrid, également sur les rangs pour l'enrôler. A ce titre, la formation britannique, comme le Bayern, serait prête à investir 80 millions d'euros dès cet été pour convaincre l'ASM de lâcher son joyau. Un prix démesuré qui ne devrait laisser insensible ni l'actuel leader de Ligue 1, ni le principal intéressé, qui va sans nul doute fortement agiter le prochain mercato.

Quelle destination pour Bernardo Silva ? Le Portugais doit-il continuer l'aventure avec Monaco ?