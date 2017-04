Lyon : Fekir a un prétendant anglais, mais pas celui qu'on attendait...

De retour à un niveau acceptable après une grave blessure au genou droit survenue en septembre 2015, Nabil Fekir pourrait quitter l'Olympique Lyonnais cet été. Si le Gone rêve d'un grand club, un prétendant anglais se serait manifesté. Mais pas celui que l'international tricolore attendait.

Fekir plaît à Watford.

Pour Nabil Fekir (23 ans), il y aura un avant et un après 4 septembre 2015. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors d'une rencontre amicale face au Portugal (1-0), le joueur de l'Olympique Lyonnais a un mal fou à retrouver son vrai niveau depuis. Génial par intermittence mais le plus souvent du temps irrégulier, l'international tricolore a vu sa cote en prendre un sérieux coup.

Les cadors ont oublié Fekir

En effet, le Lyonnais, qui n'a jamais caché son attirance pour des formations huppées comme le FC Barcelone ou encore Manchester United, et qui a surtout été annoncé dans le viseur de certains cadors européens avant sa grave blessure, ne plait plus vraiment. Surprenant ou non, la seule écurie qui semble intéressée par ses services aujourd'hui évolue en Premier League, et elle est loin d'avoir le prestige des clubs précédemment cités.

Watford veut en profiter

Laquelle ? Watford ! A en croire les informations de Sport Mediaset, les Hornets seraient prêts à débourser 25 millions d'euros pour le Gone. Une belle somme qui pourrait s'avérer insuffisante aux yeux de Jean-Michel Aulas, probablement désireux de retenir le plus longtemps possible son joueur avec les éventuelles ventes de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, annoncés sur le départ.

Plus important encore, on voit mal Fekir accepter de rejoindre une formation du milieu de tableau dans le championnat anglais. Sous contrat jusqu'en juin 2020, l'attaquant polyvalent aux 6 réalisations en 28 rencontres de Ligue 1 devra sans doute élever sensiblement son niveau de jeu pour espérer attirer de nouveau les foules.

