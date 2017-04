Ligue des Champions : Monaco doit conclure, Dortmund annonce la couleur... Présentation et compos probables

Vainqueur 3-2 à l'aller en Allemagne, Monaco doit terminer le travail face à Dortmund ce mercredi (20h45) en quarts de finale retour de la Ligue des Champions. L'ASM est proche du dernier carré mais le Borussia n'a pas dit son dernier mot.

Auteur d'un doublé à l'aller, Mbappé retrouve Dortmund

La triple explosion dont a été victime Dortmund juste avant son quart de finale aller de Ligue des Champions ne s'effacera pas rapidement mais, une semaine plus tard, le Borussia semble désormais avoir un peu plus la tête au football, comme en témoigne son succès en championnat contre Francfort (3-1) ce week-end. Malgré sa victoire à l'aller (3-2), Monaco devra donc rester sur ses gardes pour le match retour de ce mercredi (20h45).

Un Dortmund offensif et «plus fort»

«Dortmund aura une équipe plus forte qu'à l'aller, ils ont un peu digéré les événements» , a prévenu Leonardo Jardim en conférence de presse. «L'erreur serait de croire qu'on est déjà qualifiés, mais cela ne nous traverse même pas l'esprit» , a fait savoir Radamel Falcao. Autant dire que les Monégasques n'ont pas l'intention de débuter cette rencontre avec trop de décontraction.

Lors de la dernière séance d'entraînement de mardi, Jardim a d'ailleurs fait travailler ses joueurs sur le thème de la résistance à la pression que tentera certainement d'imposer Dortmund d'entrée de jeu. «Nous attaquerons pendant quatre-vingt-dix minutes» , a annoncé Thomas Tuchel. «Ce qui s'est passé nous a rendus plus forts et nous a rapprochés. On doit trouver des solutions pour digérer et évacuer tous ensemble» , a ajouté le coach du BVB.

Deux des meilleures attaques européennes

On peut donc s'attendre à du spectacle entre deux des meilleures attaques européennes. Avec 2,60 buts par match en moyenne cette saison, l'ASM est la 3e attaque la plus prolifique parmi les cinq principaux championnats européens, derrière le Real Madrid (2,82 b/m) et le FC Barcelone (2,80 b/m). Le BVB pointe au 5e rang avec 2,55 buts par match. Défensivement, les deux formations font presque jeu égal avec 1,13 but encaissé par match par Monaco (22e défense d'Europe) et 1,16 but pour le Borussia (25e).

L'un des éléments à prendre en compte du côté de Monaco est la fatigue. «On travaille pour maintenir notre niveau physique mais on est l'équipe qui a le plus joué en Europe» , a indiqué Jardim alors que le club de la Principauté débutera ce soir son 54e match de la saison. Ce qui n'empêchera pas le Portugais d'aligner la meilleure équipe possible avec les joueurs à sa disposition.

Monaco sans Fabinho, Dortmund récupère Reus

L'entraîneur monégasque doit composer sans l'une de ses pièces maîtresses : Fabinho. Suspendu, le Brésilien sera remplacé dans l'entrejeu par Joao Moutinho. Djibril Sidibé est quant à lui toujours absent et c'est Almamy Touré qui occupera le couloir droit de la défense monégasque. Remplaçants au coup d'envoi ou sortis en cours de match contre Dijon (2-1) samedi, Tiémoué Bakayoko, Radamel Falcao et Thomas Lemar débuteront ce soir.

Côté allemand, Marc Bartra, Mario Götze, André Schürrle et Sebastian Rode sont forfaits mais Marco Reus est de retour. Quand on connaît le talent de l'international allemand et sa capacité à offrir des caviars à Pierre-Emerick Aubameyang, l'ASM devra se montrer vigilante derrière. Nuri Sahin devrait débuter au milieu malgré le retour de Gonzalo Castro. En défense, Matthias Ginter devrait être préféré à Sven Bender pour remplacer Bartra.

Les équipes probables :

Monaco : Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Mendy - Bernardo Silva, Bakayoko, Moutinho, Lemar - Mbappé, Falcao.

Dortmund : Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer - Weigl - Dembélé, Sahin, Kagawa, Reus - Aubameyang.

Quel est votre pronostic pour ce match ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...