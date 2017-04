Ligue des Champions : "vol", "show" et "mauvais match" de l'arbitre... Le Bayern ne digère pas ! Romain Rigaux - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 19/04/2017 à 09h17 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Malgré un superbe spectacle, le quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich (4-2 ap) restera marqué par plusieurs erreurs d'arbitrage qui ont coûté cher au club allemand. La pilule est difficile à avaler pour les Bavarois. Les Bavarois n'ont pas apprécié l'arbitrage de Monsieur Kassai Le Real Madrid et le Bayern Munich ont livré un spectacle exceptionnel mardi soir en quarts de finale retour de la Ligue des Champions (4-2 ap). Un match digne des grandes soirées européennes, sauf concernant l'arbitrage. Les décisions de Viktor Kassai font couler beaucoup d'encre car elles ont clairement pénalisé la formation allemande. Alors que le Bayern avait effacé sa défaite à l'aller (1-2) en menant sur le même score sur la pelouse de Santiago Bernabeu, l'expulsion d'Arturo Vidal pour un deuxième carton jaune sur une faute peu évidente en fin de seconde période et deux buts de Cristiano Ronaldo en position de hors-jeu durant la prolongation ont fait pencher la balance en faveur du Real. A. Vidal - «c'est très moche» Pour le milieu de terrain chilien expulsé, le constat est clair : le Bayern s'est fait voler. «C'est très fort de se faire voler un match comme ça : deux buts en position de hors-jeu, moi qui suis expulsé à tort. Un vol comme ça ne peut arriver en Ligue des Champions, a lancé le Chilien dans des propos rapportés par les médias espagnols. On tenait le match à 1-2, ils avaient peur et l'arbitre a commencé son show. C'est très moche.» Des mots forts de la part de l'ancien Turinois qui estime que l'arbitre «nous a mis dehors» . Moins direct mais tout aussi remonté contre l'arbitrage, son entraîneur Carlo Ancelotti a également pointé du doigt les mauvaises décisions de l'homme au sifflet. «Vous savez, gagner à Madrid a l'issue du temps réglementaire, ce n'est pas quelque chose de facile. Après, les décisions arbitrales nous ont pénalisés. Entre les deux buts hors-jeu de Cristiano et le deuxième avertissement à Vidal, je ne peux pas être content» , a expliqué le coach italien du Bayern. Ancelotti voulait «un arbitre de meilleure qualité» Réputé pour son flegme, l'ancien entraîneur du PSG a mis l'arbitre face à ses responsabilités. «En quart de finale de Ligue des Champions, on doit avoir un arbitre de meilleure qualité. Là, il y a eu trop d'erreurs. Je ne dis pas qu'avec un autre arbitre, on se serait qualifié, je dis juste qu'il y a eu trop d'erreurs» , a-t-il lâché. De son côté, Zinedine Zidane n'a pas souhaité polémiquer. «Je ne parle jamais des arbitres, je n'en parlerais pas aujourd'hui. Leur travail est très difficile» , a-t-il déclaré au micro de Canal+. Du côté de Barcelone, ce match a aussi fait réagir Gerard Piqué. Le défenseur barcelonais a réagi avec un tweet suggestif - trois petits points lors du but hors-jeu de Ronaldo - qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Le capitaine madrilène Sergio Ramos a tenu à remettre en place son compatriote en lui rappelant un certain Barça-PSG (6-1). «Qu'il rembobine et se mette le match du PSG et on verra s'il pense la même chose» , a lâché l'Espagnol. Un match au cours duquel le Barça avait bénéficié de nombreuses erreurs d'arbitrage pour opérer sa remontada. Que vous inspirent ces erreurs d'arbitrage ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





