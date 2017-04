Bastia : le club corse annonce des premières sanctions après les incidents contre l'OL !

Deux jours après les graves incidents qui ont entraîné l'interruption de la rencontre opposant Bastia à l'Olympique Lyonnais, comptant pour la 33e journée de Ligue 1, le club corse a décidé de sévir. Par le biais d'un communiqué, le Sporting a dévoilé les mesures fortes qui ont été prises afin d'éviter de nouveaux débordements à l'avenir.

La tribune Est fermée à titre conservatoire par Bastia.

Dimanche, certains «supporters» de Bastia ont sérieusement écorné l'image de leur club à l'occasion de la réception de l'Olympique Lyonnais, dans une rencontre comptant pour la 33e journée de Ligue 1.

Et pour cause, des individus ont échangé des coups avec certains Gones, parmi lesquels Anthony Lopes ou encore Memphis Depay, durant l'échauffement puis pendant la pause, entraînant l'interruption définitive du match. Deux jours plus tard, le Sporting a décidé de sévir.

La tribune Est fermée

Forcément attristée par ces événements graves, la direction de l'institution corse a, par le biais d'un communiqué, dévoilé les sanctions prises pour éviter de tels débordements à l'avenir. Parmi celles-ci, la fermeture à titre conservatoire de la tribune Est Jojo-Petrignani, où ont commencé les altercations. Toutes les personnes ayant participé aux incidents et qui seront identifiées, seront elles interdites de stade, et ce pour la durée maximale définie par les textes. Mais ce n'est pas tout. En effet, le réaménagement de la tribune Est est prévu afin de maximiser la sécurité au stade Armand-Cesari.

Le Sporting «refuse d'être pris en otage»

Alors que le Sporting a décidé de déposer plainte contre X, se constituant en partie civile, le club présidé par Pierre-Marie Geronimi précise que lui et «la grande majorité de ses supporters refusent d'être pris en otage par une minorité de personnes et se battront afin de préserver les valeurs du club et la place qui est la sienne parmi l'élite» . Reste à savoir si ces décisions fermes allègeront la possible sanction encourue par la lanterne rouge de Ligue 1, qui pourrait s'annoncer très lourde...

