PSG : la rumeur Djorkaeff prend l'eau, de nouvelles pistes italiennes pour la direction sportive !

En quête d'un directeur sportif susceptible de pallier le départ à venir d'Olivier Létang, le Paris Saint-Germain ne s'intéresse pas à Youri Djorkaeff, contrairement à ce qui était annoncé dans un premier temps. En revanche, le club de la capitale suivrait trois pistes menant à des Italiens.

Le PSG penserait à Walter Sabatini.

Quel organigramme pour le Paris Saint-Germain ? Confronté à la démission du directeur sportif Olivier Létang en fin de saison, le club de la capitale est conscient que son directeur du football, Patrick Kluivert, risque de se révéler trop tendre pour combler le vide laissé par son collègue.

Au contraire, la tendance va même à une réduction des pouvoirs du Néerlandais, qui pourrait se voir proposer un simple rôle d'ambassadeur sous peine de prendre la porte selon RMC. Le quotidien Le Parisien se montre moins affirmatif mais maintient que l'ancien Barcelonais n'exclut pas un départ, malgré le démenti de son entourage.

La piste Sabatini

Le journal régional confirme en tout cas que le champion de France en titre s'est mis en quête d'un nouveau directeur sportif, avec un profil précis. Pour succéder à Létang, qui avait la réputation de maîtriser parfaitement ses dossiers et le règlement, le PSG cible un «spécialiste du poste, rompu aux négociations, bon vendeur, qui a un oeil et un réseau» et qui soit doté d'un «profil international et a priori francophone».

Quatre ou cinq noms auraient été retenus. Et parmi eux ne figure pas celui de Youri Djorkaeff selon RMC et Le Parisien, qui affirment que c'est l'ancien joueur du club francilien, sans expérience à ce poste, qui avait lui-même proposé ses services. Les pistes évoquées mènent plutôt du côté de l'Italie. La plus prestigieuse conduit à Walter Sabatini. Libre depuis son départ de l'AS Roma, le dirigeant est réputé mais il se trouve cependant déjà en discussions avec Bologne et surtout l'ambitieux Milan AC. Coordinateur technique de la Juventus Turin, Fabio Paratici est également apprécié et possède l'avantage de connaître le directeur général délégué du PSG Jean-Claude Blanc, ainsi que le patron de la formation, Carles Romagosa. Enfin, Andrea Berta, en poste à l'Atletico Madrid, a lui aussi ses partisans.

Monchi toujours sur le marché ?

Reste enfin l'attractive piste Monchi. Libre depuis son départ du FC Séville, le directeur sportif a adressé des appels du pied répétés au club de la capitale, qui a d'abord semblé peu réceptif. Mais au vu des dernières évolutions, la donne a peut-être changé. En plus, contrairement aux rumeurs, l'ancien gardien de but n'a pas encore confirmé l'existence d'un accord avec l'AS Roma. «L'offre de Rome tient la corde, mais ce n'est pas la seule. Je ne déciderai pas dans l'urgence. Ne jamais se laisser emporter par l'argent, mais par le projet. Je vais aller là où je peux agir comme Monchi», a-t-il assuré. Dans ce dossier ou dans d'autres, le PSG va devoir faire vite afin d'avoir un DS d'attaque pour le mercato d'été qui s'annonce déterminant.

