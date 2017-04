Ligue des Champions : le Bayern Munich condamné à l'exploit face au Real Madrid, présentation et compos probables Youcef Touaitia - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 18/04/2017 à 09h46 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Battu à domicile (1-2) par le Real Madrid, le Bayern Munich devra réaliser une prouesse ce mardi (20h45), lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions, pour retrouver le dernier carré de la compétition. Un exploit que les hommes de Zinedine Zidane entendent bien empêcher. Vidal le sait, son penalty raté à l'aller vaut très cher. En s'imposant à l'Allianz Arena (2-1) mercredi dernier, le Real Madrid a réalisé un sacré coup. Malmenés en première période après un but d'Arturo Vidal, qui a manqué un penalty juste avant la pause, les Merengue ont pu compter sur un super Cristiano Ronaldo, double buteur, pour mettre le Bayern Munich dans l'embarras. Car pour les coéquipiers de Manuel Neuer, fantastique en Bavière, la mission s'annonce très, très compliquée, ce mardi (20h45), lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Ancelotti tente d'y croire Accrochés par le Bayer Leverkusen (0-0) samedi en Bundesliga, les Roten n'ont pas préparé au mieux ce déplacement. Carlo Ancelotti, qui retrouve le Santiago Bernabeu deux ans après son départ, estime qu'il faudra se dépouiller pour écarter la Maison Blanche. «Nous avons besoin d'une grande performance pour nous qualifier. Nous avons moins de chances depuis la semaine dernière mais nous avons encore une chance» , a confié l'Italien en conférence de presse. Pour cela, l'ancien coach parisien pourra compter sur le retour de blessure de Robert Lewandowski, qui a cruellement manqué lors de la première manche. «Évidemment, la présence de Lewandowski va nous aider, c'est un joueur qui marque beaucoup et qui nous donne plus de confiance mais cela ne changera pas notre approche du match» , a assuré Ancelotti, qui s'il rêve d'offrir au champion d'Europe 2013 une sixième qualification consécutive pour les demi-finales, pourrait faire sans ses deux tauliers en défense centrale, Jérôme Boateng et Mats Hummels, diminués et incertains. Zidane veut terminer le travail Pour le Real Madrid, les choses sont bien plus simples. Désireuse de conserver son titre, un exploit qui n'a jamais été réalisé depuis le Milan AC (1989 et 1990), la Maison Blanche veut terminer le travail. Non sans crainte d'un adversaire redoutable. «Nous aurons besoin de faire un grand match, nous voulons gagner, nous avons oublié le match aller. À domicile comme à l'extérieur, le Bayern est une équipe difficile à jouer, ils vont nous presser jusqu'au coup de sifflet final. Nous devrons jouer très, très, très, bien» , a évoqué Zinedine Zidane devant les médias. Toujours privé de Pepe, Raphaël Varane mais également de Gareth Bale, touché à un mollet, l'entraîneur français se veut confiant et serein. Avec des cadres pour la plupart laissés au repos lors de la victoire in extremis à Gijon (3-2) samedi, les Espagnols sont prêts à asseoir un peu plus leur domination sur le football européen. Avec pour objectif premier d'écarter une sérieuse menace à la victoire finale dès ce soir ! La composition probable des deux équipes : Real Madrid : Navas - Carvajal, Ramos (c), Nacho, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modric - Isco, Benzema, Ronaldo. Bayern Munich : Neuer - Lahm (c), Alonso, Alaba, Bernat - Vidal, Thiago - Robben, Müller, Ribéry - Lewandowski. Qui du Real Madrid ou du Bayern se qualifiera pour les demi-finales de la Ligue des Champions ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





