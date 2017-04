Transfert : convoité par l'OM, Saint-Maximin s'adresse à Monaco

Après un début de carrière mouvementé, l'attaquant prêté par l'AS Monaco Allan Saint-Maximin réalise une saison prometteuse à Bastia. De quoi envisager un départ vers un club plus ambitieux, à l'image de l'Olympique de Marseille qui serait intéressé. Ou un retour sur le Rocher.

Saint-Maximin veut s'imposer à Monaco.

Cette saison, Allan Saint-Maximin a franchi plusieurs caps. Le premier concerne ses performances, beaucoup plus convaincantes depuis son arrivée en prêt à Bastia l'été dernier.

Le deuxième au niveau de l'état d'esprit. Car l'attaquant de 20 ans a souvent été critiqué à ce sujet à Saint-Etienne, son club formateur, puis à Hanovre. Alors comment expliquer ce déclic ?

Saint-Maximin a besoin d'attention

Dans un entretien accordé à beIN Sports, Saint-Maximin a souligné l'attitude des dirigeants du Sporting. «Je me sens apprécié, a confié l'international U20 français. Il faut que je sois épanoui, et là on peut voir le meilleur d'Allan Saint-Maximin. Aujourd'hui, Bastia me donne tout. Il me donne du temps de jeu, j'ai un club qui est très affectueux avec moi.»

Son message pour Monaco

Pourtant, cela ne suffira pas pour conserver l'un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1. Ambitieux, le natif de Châtenay-Malabry souhaite évoluer au sein d'une formation plus huppée. Cela tombe bien, l'Olympique de Marseille serait intéressé, indiquait Téléfoot le week-end dernier. Mais de son côté, Saint-Maximin se verrait bien revenir sur le Rocher.

«Mon objectif c'est de m'imposer dans un grand club. Si Monaco a la possibilité de me donner le temps de jeu dont j'ai besoin, je serais heureux de jouer là-bas» , a-t-il annoncé, histoire d'envoyer un message aux dirigeants monégasques. Il faut dire que le projet de l'ASM, basé sur de jeunes joueurs prometteurs, fait forcément saliver l'ancien Stéphanois. Reste à savoir si ses performances ont convaincu le club de la Principauté.

Selon vous, Saint-Maximin a-t-il le niveau pour s'imposer à Monaco ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.