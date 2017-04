OM : brillant contre l'ASSE, Thauvin a bel et bien pris une nouvelle dimension

Auteur d'une performance aboutie face à l'AS Saint-Etienne (4-0) dimanche en Ligue 1, l'ailier de l'Olympique de Marseille Florian Thauvin s'est distingué avec deux buts et une passe décisive. A 24 ans, le jeune talent français confirme enfin les espoirs placés en lui.

Florian Thauvin a été excellent face à l'AS Saint-Etienne.

Florian Thauvin a incontestablement passé un cap lors de cet exercice 2016-2017. Après son échec à Newcastle, l'ailier a retrouvé des couleurs en revenant à l'Olympique de Marseille sur la seconde partie de la dernière saison puis pour cette année.

Alors que l'option d'achat de son prêt a été définitivement levée après un certain nombre de matchs joués sous les couleurs phocéennes, le jeune homme de 24 ans s'épanouit sur la Canebière et s'impose véritablement comme un leader sportif de l'OM.

Thauvin, sa meilleure saison en carrière

Dimanche, l'ancien Bastiais a confirmé sa montée en puissance avec une performance XXL face à l'AS Saint-Etienne (4-0) en Ligue 1. Tranchant, disponible et collectif, Thauvin était dans tous les bons coups et a été récompensé de ses efforts par un doublé et une passe décisive. Ainsi, le Marseillais réalise la meilleure saison de sa carrière sur le plan statistique avec 12 buts et 7 passes décisives !

«Nous avons pris beaucoup de plaisir à travers nos occasions, nos buts et surtout la victoire. Morgan fait un super centre et je ne me pose pas de question, je frappe du droit sur le premier but. Sur le second, je n'ai pas d'autre choix, j'ai assuré du plat du pied. Je m'en voulais de ne pas être efficace dans le dernier geste, je me suis remis en question et ça a marché, nous avons joué ensemble, nous avons été moins prévisibles, ça été une belle soirée», a savouré l'Olympien pour La Provence. En confirmant ses progrès, le jeune talent peut clairement prétendre à l'équipe de France.

Garcia lui voit un avenir chez les Bleus

Convoqué mais pas utilisé par le sélectionneur Didier Deschamps lors du dernier rassemblement des Bleus, Thauvin continue de marquer des points en Ligue 1 avec de telles performances. Son entraîneur Rudy Garcia l'a d'ailleurs souligné. «Après sa convocation en équipe de France, il semblait un peu marquer le pas. Il a du talent, on savait que ça reviendrait. Il a envie de retourner en Bleus, et c'est avec des performances comme contre l'ASSE qu'il y retournera», a commenté le coach phocéen.

«Il a été très collectif, dans la construction du jeu, la préparation des actions, il a été très simple, et beaucoup en mouvement jusqu'aux trente derniers mètres, ce que j'avais demandé», a-t-il ensuite apprécié. En réalisant une grosse fin de saison avec Marseille, Thauvin aidera son équipe à se qualifier pour L'Europa League et se rapprochera sûrement de sa première cape.

Que pensez-vous des performances de Florian Thauvin à Marseille ? Peut-il figurer dans le groupe de l'équipe de France ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» …