L'OM fait un malheur - Débrief et NOTES des joueurs (OM 4-0 ASSE)

Grâce notamment à un Florian Thauvin de gala, l'Olympique de Marseille n'a fait qu'une bouchée de Saint-Etienne ce dimanche (4-0). Les Verts, très décevants, n'ont pas fait le poids face à la puissance offensive des Phocéens.

Double buteur et passeur décisif, Thauvin a été énorme ce soir.

Très convaincant, l'Olympique de Marseille a corrigé une triste équipe de Saint-Etienne ce dimanche (4-0). Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Florian Thauvin a été énorme, faisant chavirer de bonheur le Vélodrome.

Les Verts entraient pourtant bien dans cette partie et se procuraient immédiatement une situation très chaude. Sur une très mauvaise remise d'Evra, Monnet-Paquet était fauché dans la surface par Pelé, mais M. Millot ne bronchait pas. Christophe Galtier était fou de rage sur son banc.

Gomis était inspiré lui aussi

L'OM réagissait par Gomis, dont la frappe du gauche à ras de terre passait d'un rien à côté. Ruffier était battu. C'est finalement Thauvin qui ouvrait le score. Suite à un beau travail de Sanson côté gauche, l'ancien Bastiais plaçait un plat du pied parfait au point de penalty (1-0, 22e). Rudi Garcia pouvait laisser éclater sa joie. Les Olympiens ne tardaient pas à doubler la mise. Servi par Thauvin dans la surface, Gomis réalisait un magnifique enchaînement pour tromper Ruffier (2-0, 31e).

Les Marseillais enfonçaient le clou au retour des vestiaires. Servi par Sakai, Thauvin, légèrement hors-jeu, déposait Lacroix avant de tromper Ruffier d'une frappe croisée à ras de terre (3-0, 58e). L'ASSE n'allait pas s'en relever. Dans le temps additionnel, Payet ajoutait même un quatrième but (4-0, 93e). Grâce à ce succès, l'OM, 6e, revient à un petit point de Bordeaux et relègue Saint-Etienne à 6 longueurs, même si le club du Forez compte un match de moins.

La note du match : 7/10

Même si l'AS Saint-Etienne a très vite affiché ses limites, on a assisté à un très bon match au Vélodrome avec une équipe de l'Olympique de Marseille très séduisante offensivement et qui a inscrit quatre jolis buts.

Les buts

- Sur le côté gauche de la surface, Sanson parvient à faire la différence et centrer. Au point de penalty, Thauvin reprend du plat du pied et ne laisse aucune chance à Ruffier (1-0, 22e).

- Servi dans la surface par Thauvin, Gomis réalise un magnifique enchaînement pour éliminer Théophile-Catherine avant de tromper Ruffier d'une volée croisée (2-0, 31e).

- Servi par Sakai, Thauvin, légèrement hors-jeu, dépose Lacroix avant de tromper Ruffier d'une frappe croisée à ras de terre (3-0, 58e).

- Sur un bon ballon de Sanson, Payet contrôle côté gauche avant de battre Ruffier d'une frappe croisée (4-0, 93e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Florian Thauvin (9/10)

Prestation XXL de l'ailier marseillais ce soir. D'abord buteur, puis passeur décisif et encore buteur, même s'il est hors-jeu sur son second but, l'ancien Bastiais a fait très, très mal à la défense stéphanoise. Sa vitesse et sa technique auront été un enfer pour les Verts. Remplacé à la 85e minute par Clinton Njie (non noté), pas loin de marquer lui aussi.

MARSEILLE :

Yohann Pelé (5) : peu sollicité, le portier marseillais s'en sort bien en tout début de rencontre quand il fauche Monnet-Paquet dans la surface, sans provoquer de coup de sifflet de M. Millot.

Grégory Sertic (5) : aligné en charnière centrale, l'ancien Bordelais a bien fait ce qu'il a eu à faire.

Patrice Evra (4,5) : il est à deux doigts de coûter très cher d'entrée à son équipe en effectuant une remise de la tête calamiteuse. Il a été plus appliqué ensuite sans réellement se signaler.

Rolando (5) : pas embêté par les attaquants stéphanois, le Portugais a vécu une soirée paisible.

Hiroki Sakai (6) : très actif sur son côté droit, le Japonais a participé au jeu offensif quand il le pouvait. C'est notamment lui qui lance Thauvin sur le troisième but marseillais. Remplacé sous une belle ovation à la 80e minute par Rod Fanni (non noté).

Maxime Lopez (6,5) : dans son rôle de milieu relayeur, celui qui rêve déjà de l'équipe de France a très bien rempli son rôle. C'est notamment lui qui est à l'origine du but de Gomis après un gros travail côté droit.

William Vainqueur (6,5) : très présent à la récupération, le joueur prêté par la Roma a rendu une belle copie. Seul vrai milieu défensif de son équipe, il s'est imposé dans l'entrejeu grâce à une belle présence physique.

Morgan Sanson (8) : en plus d'être passeur décisif pour Thauvin sur l'ouverture du score, puis sur le but de Payet, l'ancien Montpelliérain a été très influent au milieu de terrain en évoluant tout près de ses attaquants. A l'origine de nombreux mouvements dangereux de son équipe.

Florian Thauvin (9) : lire le commentaire ci-dessus.

Dimitri Payet (7) : le Réunionnais s'est lui aussi montré à son avantage au cours de cette rencontre grâce à sa vision du jeu et sa maîtrise technique. Une belle complicité avec Thauvin. Auteur du dernier but de son équipe dans le temps additionnel.

Bafetimbi Gomis (7) : l'avant-centre marseillais a livré un très bon match sur le front de l'attaque. Après une première frappe d'un rien à côté, il double la mise pour l'OM d'une belle reprise croisée après un superbe enchaînement dans la surface qui a mystifié Théophile-Catherine. Remplacé à la 91e minute par Bouna Sarr (non noté).

SAINT-ETIENNE :

Stéphane Ruffier (4) : soirée très compliquée pour le portier stéphanois, battu à quatre reprises au cours de ce match.

Ronael Pierre-Gabriel (4) : face à Sanson à droite en première période, puis contre Thauvin à gauche après le repos, le jeune latéral stéphanois s'est fait bouger à de nombreuses reprises. Un retour décisif dans les pieds de Njie en toute fin de match.

Cheikh M'Bengue (4) : avec de sérieux clients face à lui en première période, le latéral gauche stéphanois a tenu tant bien que mal. Blessé, il doit céder sa place à la 53e minute à Kevin Malcuit (4), qui a subi lui aussi les assauts marseillais sans vraiment parvenir à s'y opposer.

Kévin Théophile Catherine (4) : aligné en défense centrale, on retiendra surtout de son match ce duel perdu face à Gomis, qui l'élimine trop facilement avant de marquer.

Léo Lacroix (4) : comme Théophile-Catherine, il a souffert au cours de ce match. Il se fait notamment déposer par Thauvin sur le troisième but marseillais.

Fabien Lemoine (3) : en grande souffrance au milieu, l'ancien Rennais n'a jamais pesé sur les débats. Perdu au Vélodrome. Remplacé à la 74e minute par Benjamin Corgnet (non noté).

Jordan Veretout (4) : comme Lemoine, il n'a pas su empêcher le milieu à trois marseillais de développer son jeu. Il aura surtout couru après le ballon ce soir.

Romain Hamouma (4) : quelques courses pour proposer des solutions, mais elles n'ont pas mis en danger la défense marseillaise.

Robert Beric (2) : au poste d'avant-centre, il n'a rien montré. Mais il faut dire aussi qu'il a très peu vu le ballon...

Henri Saivet (3) : encore un match très discret de l'ancien Bordelais, jamais en mesure de prendre le jeu stéphanois à son compte.

Kevin Monnet-Paquet (4) : durement touché dans un contact avec Pelé en début de match, l'attaquant stéphanois a joué sur une jambe ensuite. Pas remis, il a dû céder sa place à la pause à Oussama Tannane (4), qui aura surtout défendu au Vélodrome. Pas vraiment son meilleur rôle.

MARSEILLE 4-0 ST ETIENNE (mi-tps: 2-0) - FRANCE - Ligue 1 / 33e journée

Stade : Stade Vélodrome - Arbitre : B. Millot



Buts : F. Thauvin (22e) B. Gomis (31e) F. Thauvin (58e) D. Payet (90+3e) pour MARSEILLE

Avertissements : P. Evra (44e) , pour MARSEILLE - R. Hamouma (30e) , R. Pierre-Gabriel (34e) , pour ST ETIENNE



MARSEILLE : Y. Pelé - H. Sakai (R. Fanni, 80e) , G. Sertic , Rolando , P. Evra - M. Lopez , W. Vainqueur , M. Sanson - F. Thauvin (C. N'Jie, 85e) , B. Gomis (B. Sarr, 90+2e) , D. Payet



ST ETIENNE : S. Ruffier - R. Pierre-Gabriel , K. Théophile Catherine , L. Lacroix , C. M'Bengue (K. Malcuit, 53e) - J. Veretout , F. Lemoine (B. Corgnet, 74e) - R. Hamouma , H. Saivet , K. Monnet-Paquet (O. Tannane, 46e) - R. Beric



