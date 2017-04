Monaco : Falcao, la classe a parlé

Remplaçant au coup d'envoi de Monaco-Dijon, Radamel Falcao est entré en deuxième période pour renverser la situation et offrir la victoire à l'ASM grâce à deux coups francs exceptionnels (2-1). Par son efficacité, sa classe et son attitude sur le terrain comme sur le banc, le Colombien a prouvé qu'il était bien devenu le patron de cette équipe monégasque.

3... 2... 1... Lucarne !

«Toute l'équipe a très bien joué, et je suis satisfait d'avoir pu aider pendant les 30 minutes que j'ai jouées. Mais ce soir il faut retenir la belle victoire collective.» Héros de la victoire monégasque samedi face à Dijon (2-1), Radamel Falcao ne tirait pas la couverture à lui à l'issue de la rencontre. Pourtant, le Colombien avait de quoi fanfaronner après son récital sur coup franc.

Remplaçant au coup d'envoi, El Tigre a su renverser la situation et offrir la victoire à l'ASM grâce à deux coups francs splendides. Sur le premier, il trouve la barre transversale de Reynet, qui freine ensuite le ballon permettant à Dirar de marquer. Sur le second, l'ancienne vedette de l'Atletico Madrid n'a besoin de personne et trouve lui-même l'autre lucarne du but dijonnais.

«Il a été magnifique»

Alors que son partenaire Thomas Lemar se charge d'habitude de cet exercice, Falcao, qui a manifestement les dents qui rayent le parquet en cette fin de saison, s'est immédiatement emparé du ballon après chaque coup de sifflet de l'arbitre pour le poser avec la plus grande précision possible avant de faire parler la classe. Personne n'a osé contester sa décision. Avec le résultat que l'on sait.

«Il a été magnifique, lâchera Benjamin Mendy après la rencontre. C'est la classe. Il travaille les coups francs à l'entraînement, c'est normal qu'il soit récompensé. On l'a tous remercié. Il a confiance en nous, on a confiance en lui, il peut s'épanouir tranquillement ici.» A l'évidence, Falcao s'est enfin imposé comme le véritable leader de cette formation.

L'été dernier, Leonardo Jardim avait senti que son joueur pouvait tenir ce rôle en lui confiant le brassard de capitaine. Mais encore effacé en début de saison, ce n'est plus le même Falcao aujourd'hui. En plus d'être décisif en faisant très souvent trembler les filets (26 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues), le Colombien affiche une attitude exemplaire, sur le terrain comme sur le banc. A Angers la semaine dernière, on l'avait vu en fin de rencontre jouer à l'entraîneur adjoint sur le banc. Hier, il suppliait presque Jardim de le faire entrer pour aider son équipe alors en difficulté. Le Portugais l'a écouté. Avec le résultat que l'on sait.

Que pensez-vous de Falcao ? Etes-vous surpris de le voir être revenu à son meilleur niveau ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.