Journal des Transferts : un grand ménage prévu au Barça, Mendy et Fabinho attirent les foules, Aurier aurait recalé Paris... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 15/04/2017 à 12h00 Un grand ménage au Barça, Mendy et Fabinho attirent les foules, Aurier aurait recalé Paris, la Juve se protège pour Dybala, Sampaoli dragué par l'Argentine... Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours. Javier Mascherano pourrait quitter le FC Barcelone. Pour suivre au plus près les transferts, Maxifoot vous propose chaque samedi le Journal des Transferts de la semaine avec un point complet sur les dernières infos transferts. Même hors période de mercato, les clubs s'activent ! Pour toujours plus d'informations sur les transferts, n'oubliez pas de lire les brèves du jour et les articles d'actualité, complémentaires du JdT. Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater 1. Un grand ménage prévu au Barça... La gifle subie face à la Juventus Turin (0-3) en quart de finale aller de la Ligue des Champions a confirmé que le FC Barcelone était sur la pente descendante. Inquiets, les dirigeants des Blaugrana ont décidé d'agir ! D'après Sport, trois joueurs sont déjà annoncés sur la liste des départs. Le premier est le défenseur français Jérémy Mathieu, remplacé dès la pause contre la Juve et trop décevant pour rester en Catalogne. Le deuxième se nomme Arda Turan, qui n'est jamais réellement parvenu à briller sous le maillot blaugrana et représente une valeur marchande intéressante. Enfin, le Barça songe au départ de Javier Mascherano dont l'influence sur le terrain est de moins en moins importante. Le quotidien catalan n'écarte pas d'autres départs, et même peut-être des surprises, mais affirme que le futur entraîneur tranchera. Au niveau des arrivées, le club catalan aimerait aussi frapper fort... 2. Mendy et Fabinho attirent les foules ! Les joueurs de Monaco plaisent en Europe ! Recruté pour 15 millions d'euros à l'Olympique de Marseille l'été dernier, Benjamin Mendy a pris une nouvelle dimension sous les couleurs de l'AS Monaco, au point de devenir international tricolore. Les excellentes prestations répétées du latéral gauche n'ont pas échappé à Manchester City. A la recherche de deux nouveaux latéraux pour la saison prochaine, Pep Guardiola aurait fait du Monégasque sa priorité pour occuper le couloir gauche de sa défense. A en croire France Football, l'ASM devrait rapidement recevoir un chèque de 35 millions d'euros des Citizens pour l'ancien Marseillais... Dans le même temps, la Juventus Turin serait prête à aligner 40 millions d'euros pour recruter le milieu Fabinho selon Téléfoot ! Autant dire l'ASM risque de toucher le jackpot cet été ! 3. Aurier aurait recalé Paris... Le Paris Saint-Germain souhaite conserver Serge Aurier. Malgré une saison 2016-2017 moins séduisante, le latéral droit ivoirien est toujours apprécié des dirigeants du club de la capitale. Selon France Football, le directeur du football Patrick Kluivert a proposé un nouveau contrat à son défenseur, lié au PSG jusqu'en juin 2019. Le Paris SG souhaite prolonger l'ancien Toulousain pour trois saisons supplémentaires. Mais Aurier aurait refusé cette offre selon le quotidien régional Le Parisien ! Las des critiques, le joueur songerait même à un départ dans un avenir proche... En Angleterre, son profil plaît à Manchester City, Liverpool et Manchester United. Son nom figure aussi sur la short list du FC Barcelone en Espagne. 4. La Juve se protège pour Dybala (officiel) Comme prévu depuis plusieurs semaines, Paulo Dybala a étendu son bail à la Juventus Turin ! Le club italien a annoncé jeudi la prolongation de son attaquant argentin, désormais lié jusqu'en 2022 avec la Vieille Dame. Une belle récompense pour le jeune talent après son doublé contre le FC Barcelone (3-0) en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Pour le convaincre de rester malgré les convoitises des plus grandes formations européennes, la Juventus aurait accepté de passer son salaire de 3 à 7,5 millions d'euros annuels. Une très belle augmentation pour Dybala ! 5. Sampaoli dragué par l'Argentine, mais... Une petite année en Europe et puis s'en va ? Après six premiers mois exceptionnels avec le FC Séville, Jorge Sampaoli traverse une période difficile à la tête du club andalou, éliminé de la Ligue des Champions par Leicester dès les 8es de finale. Un couac qui aurait refroidi les dirigeants du FC Barcelone, pourtant intéressés par son profil pour prendre la succession de Luis Enrique, sur le départ à l'issue de l'exercice en cours. D'après les informations de Marca, l'ancien sélectionneur du Chili pourrait prendre les rênes de l'équipe d'Argentine ! Fortement contesté, Edgardo Bauza va être licencié mardi et il s'avère que Sampaoli est le favori pour reprendre le flambeau. Désireux d'entraîner Lionel Messi, l'homme de 57 ans pourrait très prochainement réaliser son rêve. A ce titre, La Pulga aurait d'ailleurs déjà validé cette piste à en croire le média espagnol... Mais attention Séville a déjà montré les crocs pour conserver son coach, qui a également démenti des contacts. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 15 avril 2017 à 12h00. C'est officiel : - L'entraîneur Thierry Goudet a remplacé Marco Simone à la tête de Laval. - L'attaquant Didier Drogba va poursuivre sa carrière au Phoenix Rising Football Club en United Soccer League, l'équivalent de la deuxième division nord-américaine.

- Lucas Alcaraz a été nommé sélectionneur de l'équipe d'Algérie.

- Grenade a annoncé l'arrivée de Tony Adams au poste de coach. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery penserait aux attaquants d'Arsenal Lucas Perez et du FC Séville Vitolo.

- Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Blaise Matuidi a reçu une offre pour prolonger son contrat.

- L'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria a assuré qu'il allait rester l'an prochain au sein du club de la capitale.

- Le président Nasser Al-Khelaïfi a pris en charge le dossier de la prolongation de l'attaquant du PSG Edinson Cavani.

- Le gardien du Paris Saint-Germain Alphonse Areola penserait à un départ à cet été.

- Le Paris Saint-Germain surveillerait le milieu du Real Madrid Marcos Llorente.

- Prêté par le PSG à Osasuna sur cette seconde partie de saison, le gardien Salvatore Sirigu serait pisté par le Bayern Munich.

- L'Olympique Lyonnais cherche à prolonger le défenseur central Mouctar Diakhaby.

- Lié avec l'OL jusqu'en 2018, le milieu Maxime Gonalons a mis la pression sur ses dirigeants concernant son avenir.

- Malgré la fin de son contrat en juin prochain, l'ailier Rachid Ghezzal figure toujours dans les plans de l'OL.

- L'attaquant de l'AS Monaco Radamel Falcao n'a pas fermé la porte à la Chine.

- L'ASM se retrouverait en pole position sur le milieu d'Anderlecht Youri Tielemans.

- Malgré l'intérêt de plusieurs équipes européennes, l'ailier de l'AS Monaco Thomas Lemar ne serait pas pressé de partir.

- L'entraîneur de l'ASM Leonardo Jardim disposerait d'une belle cote de popularité en Angleterre.

- Auteur d'une belle saison, l'ailier de l'Olympique de Marseille Florian Thauvin pourrait être récompensé par une revalorisation salariale.

- Toujours sans contrat professionnel, le défenseur central Boubacar Kamara veut attendre la fin de saison avant de décider de son futur à l'OM.

- L'attaquant d'Eibar Sergi Enrich se retrouve dans le viseur de l'OM.

- Libre en juin, le gardien de Malaga Guillermo Ochoa serait pisté par l'OM.

- Le milieu de terrain de Lille Ibrahim Amadou serait dans le viseur de Dortmund.

- Après avoir passé ses diplômes d'entraîneur, Juninho se verrait bien revenir à Lyon.

- Lié avec l'ASSE jusqu'en juin 2018, l'ailier Romain Hamouma aimerait poursuivre son aventure chez les Verts.

- Malgré un contrat jusqu'en juin 2019, l'attaquant de Bordeaux Jérémy Ménez ne sera pas retenu par son club.

- Prêté par le PSG à Montpellier, l'ailier Jonathan Ikoné intéresse le club héraultais pour un recrutement définitif.

- L'ailier de Guingamp Marcus Coco figure dans les petits papiers de Southampton et Newcastle. À l'étranger : - Pour conserver l'attaquant Antoine Griezmann, courtisé par Manchester United, l'Atletico Madrid serait prêt à lui offrir un salaire annuel de 10 millions d'euros.

- Le défenseur central du Real Madrid Pepe attend toujours une offre de prolongation de 2 ans de la part de la formation espagnole.

- Le défenseur central de l'Athletic Bilbao Aymeric Laporte pourrait envisager un départ au terme de la saison.

- Le latéral gauche de l'Atletico Madrid, prêté à Alavés cette année, Théo Hernandez suscite les intérêts du Real Madrid et du FC Barcelone.

- Arsenal serait prêt à offrir un contrat en or à son attaquant Alexis Sanchez pour le prolonger.

- Sous contrat jusqu'en juin 2018, le milieu offensif Mesut Özil a confirmé des discussions à venir avec Arsenal.

- A deux ans de la fin de son bail, l'attaquant d'Everton Romelu Lukaku se rapproche d'un départ et Manchester United serait intéressé.

- Le milieu de Chelsea Cesc Fabregas se retrouverait dans le viseur de l'Atletico Madrid.

- Tottenham s'intéresserait au meneur de Schalke 04 Max Meyer.

- Peu satisfait de son temps de jeu, le buteur du Real Madrid Alvaro Morata a mis la pression sur son club. A samedi prochain pour un nouveau JdT de la semaine !





