ASSE : l'OM de McCourt, Balotelli, l'avenir de Galtier... Romeyer annonce la tendance

Dans un entretien accordé à Canal + Sport, le co-président de l'AS Saint-Etienne Roland Romeyer s'est confié sur la politique du club stéphanois. L'occasion pour le dirigeant d'ouvrir la porte à d'éventuels investisseurs étrangers. Mais pas à des joueurs aussi fantasques que Mario Balotelli, jugé incompatible avec l'entraîneur Christophe Galtier.

Roland Romeyer veut conserver son entraîneur Christophe Galtier.

L'AS Saint-Etienne est un club à part en Ligue 1. Et pas seulement pour son histoire et la ferveur de ses supporters. Dans sa gestion économique, la formation dirigée par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer se démarque avec une grande prudence. La preuve avec le fameux «salary cap» (plafonnement des salaires) instauré.

Romeyer optimiste pour McCourt

Mais s'il se vante de gérer un club aux capitaux 100% français, Romeyer se dit ouvert à l'arrivée d'éventuels investisseurs étrangers. En effet, le président du directoire de l'ASSE est convaincu par l'Américain Frank McCourt à l'Olympique de Marseille. «Je pense que ça va marcher, a annoncé le dirigeant des Verts au micro de Canal + Sport. Il a décidé d'investir, on a vu au mercato d'hiver qu'il a rebâti une seconde équipe.»

En attendant une aide extérieure, Saint-Etienne va conserver sa politique, loin des possibilités financières du Paris Saint-Germain et de ses stars. «Compte-tenu de l'évolution du football, on ne va pas se mentir, ce sera difficile. On ne pourra pas payer de gros transferts ou des salaires comme au PSG», a prévenu Romeyer qui, même s'il en a les moyens, ne s'intéressera pas à un joueur du calibre du Niçois Mario Balotelli (26 ans). Un problème de profil...

Balotelli, pas le style de la maison

«Si on pourrait s'offrir Mario Balotelli ? Bien sûr. Mais est-ce qu'on l'aurait fait ? Je ne pense pas, a confié le co-président. Compte tenu des valeurs du club, de notre travail avec Christophe et toute son équipe, il ne rentre pas dans notre profil de joueur.» A croire que l'Italien est un peu trop fantasque pour le coach Christophe Galtier dont l'avenir a été évoqué au cours de cet entretien.

Comme chaque année, on parle d'un possible départ du technicien sous contrat jusqu'en 2018. Mais de son côté, Romeyer n'envisage pas ce scénario. «Bien sûr qu'il va rester, pourquoi il ne resterait pas ? On n'est jamais sûr de rien, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Mais il est avec moi Christophe, on est ensemble», a insisté le décideur stéphanois, juste devant son coach qui n'a ni démenti, ni confirmé…

