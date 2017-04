Top Déclarations : le récit émouvant de Sahin, Antonetti détruit Mavuba, Ibrahimovic se voit rajeunir... Damien Da Silva - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 15/04/2017 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au menu du Top Déclarations cette semaine, le récit émouvant de Sahin, Antonetti détruit Mavuba, Zlatan Ibrahimovic se voit rajeunir, Tuchel pousse un coup de gueule, Verratti dit stop, Meunier ne veut pas être un poissard… Découvrez les phrases choc de la semaine. Nuri Sahin a partagé ses sentiments après l'attaque contre le BvB. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Nuri Sahin - «J'en ai la chair de poule. Je ne peux pas oublier ces visages dans le bus. Je ne les oublierai jamais. Mardi, je n'ai réalisé ce qu'il se passait que lorsque je suis rentré chez moi et que j'ai vu ma femme et mon fils qui m'attendaient. À ce moment-là, j'ai compris à quel point nous avions eu de la chance. Nous aimons le football, nous souffrons avec le football et je sais que nous gagnons beaucoup d'argent, que nous sommes des privilégiés, mais nous sommes aussi des êtres humains et il y a tellement plus que le football dans ce monde» (Zone mixte, le 12/04/2017) Après les trois explosions près du bus de Dortmund mardi, le milieu de terrain a livré un récit émouvant et touchant. 2. Frédéric Antonetti - «Humilié ? C'est un mot très fort, je n'ai pas compris qu'il dise ça. Quand je suis arrivé, j'ai dit que je voulais retrouver le Rio Mavuba de 2014, et que je voulais l'aider. Simplement, Rio, sous ses allures de gentil garçon, je pense que le football n'est plus son centre d'intérêt numéro 1. (...) Il aime beaucoup la vie parisienne, ce n'est pas un secret. Avec moi ce n'est pas compatible, avec moi il faut aimer le foot» (Canal +, le 09/04/2017) L'ancien coach de Lille a réglé ses comptes avec Rio Mavuba. Ce dernier n'a pas souhaité «tirer sur une ambulance» en répondant directement au technicien français. Ambiance. 3. Zlatan Ibrahimovic - «Plus vous vieillissez, plus vous êtes expérimenté et intelligent. Donc vous ne gaspillez pas de l'énergie sur des choses inutiles. Je me sens comme Benjamin Button. Je suis né vieux et mourrai jeune» (Sky Sports, le 09/04/2017) 232 buts avant ses 30 ans. 250 après ses 30 ans. Zlatan Ibrahimovic peut effectivement prétendre au rôle de Benjamin Button, héros de la nouvelle de Francis Scott Fitzgerald où il rajeunit au fil de sa vie. 4. Thomas Tuchel - «Nous n'avons pas été consultés. (...) Quelques minutes après cet attentat, la seule question qui s'est posée a été : êtes-vous prêts à jouer ? Comme si on n'avait jeté qu'une bière sur notre car. (...) La date nous a été imposée. Quelle solution souhaitée ? Plus de temps, quelques jours de plus. Dans quelques jours, nous n'aurons pas digéré complètement mais le temps nous aide à trouver une solution. Il est important d'avoir une chance de réaliser son rêve et notre équipe n'était pas au top au niveau de la concentration pour faire la différence à ce niveau» (Zone mixte, le 12/04/2017) Choqué après l'attaque visant Dortmund, l'entraîneur du club allemand n'a pas apprécié la décision de l'UEFA de reporter le quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Monaco du mardi au mercredi. 5. Marco Verratti - «C'est la chose qui ne me manquera pas quand j'arrêterai de jouer. Derrière un ordinateur ou devant les caméras de télévision, tout le monde parle comme il veut. On peut critiquer ma façon de jouer, ok. Je ne dirai jamais quelque chose sur ça. Mais quand on rentre dans ma vie privée sans rien savoir, ce n'est pas normal. Je ne l'accepte pas. J'ai entendu des choses graves sur moi. Je n'ai jamais rien dit mais, à un moment, il faut un peu arrêter» (beIN Sports, le 10/04/2017) Agacé par les rumeurs concernant sa vie privée, le milieu du Paris Saint-Germain a réalisé une sérieuse mise au point ! 6. Steven Gerrard - «Mathieu a été remplacé à la mi-temps. Il a vécu un cauchemar absolu durant les 45 premières minutes. On se demande comment il peut porter le maillot du Barça. Il en est à des kilomètres...» (BT Sports, le 11/04/2017) En grande souffrance face à la Juventus Turin (0-3) en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le défenseur du FC Barcelone Jérémy Mathieu s'est fait détruire par la légende anglaise. 7. Leonardo Bonucci - «Le Barça ? Je pense que le Bayern Munich aurait été un tirage plus difficile, ils n'auraient jamais perdu 0-4 à Paris. Je suis convaincu que si le PSG rejouait ce match cent fois, il ne le perdrait pas comme il l'a perdu ce soir-là» (La Stampa, le 10/04/2017) Les supporters parisiens valideront sûrement l'avis du défenseur italien... qui aura l'occasion de venger le PSG au match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions en ne subissant pas une remontada face au FC Barcelone après une brillante victoire à l'aller (3-0). 8. Daniel Alves - «Je suis sûr que je manque beaucoup à mes coéquipiers (rires) ! Je crois qu'ils m'appréciaient non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que camarade de vestiaire. Je créais une bonne ambiance, j'imaginais des animations différentes à chaque match, une nouvelle danse ou une nouvelle musique… J'apportais de la gaieté. C'est cet aspect de ma personnalité qu'ils me disent regretter le plus. Ils m'assurent qu'il n'y en a pas deux comme moi (rires)» (UEFA, le 10/04/2017) Et après le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions entre la Juventus Turin et le FC Barcelone (3-0), le Brésilien doit encore plus manquer aux Blaugrana ! 9. Bernd Schuster à propos de Cristiano Ronaldo - «Je ne vois plus cette véritable faim de succès chez Ronaldo. Avant, son équipe pouvait mener 4-0, mais il voulait toujours inscrire deux buts lui-même. Il était agressif pour atteindre ses objectifs. Il voulait absolument marquer, même sur penalty. Cela appartient au passé désormais» (Die Welt, le 10/04/2017) Le technicien allemand a eu du nez ! Deux jours plus tard, le Portugais a été auteur d'un doublé victorieux face au Bayern Munich (2-1) lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. 10. Thomas Meunier - «Ça me ferait mal à la gueule de ne pas finir champion pour ma première saison au PSG alors que ça fait quatre ans qu'il déroule. Je me sentirais comme le poissard de service» (Zone mixte, le 09/04/2017) Auteur d'une bonne première saison sous les couleurs du PSG, le Belge ne serait pourtant pas le principal responsable d'un éventuel échec en Ligue 1... C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





