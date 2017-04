OM : les critiques, le projet McCourt et son rôle de VRP... Evra se confie sans langue de bois !

Recruté cet hiver par l'Olympique de Marseille, le latéral gauche Patrice Evra a été critiqué en raison de nombreuses blessures depuis son arrivée. Répondant à ses détracteurs, l'international français a défendu le projet de Frank McCourt et s'est projeté vers l'avenir.

Patrice Evra voit grand pour le projet de l'OM.

En janvier dernier, l'Olympique de Marseille avait réussi un véritable coup médiatique en s'attachant les services de Patrice Evra. Sportivement, le latéral gauche n'a pas vraiment eu l'occasion de briller depuis avec des performances mitigées et des blessures.

De retour ces deux dernières semaines, l'international français devrait être aligné par l'entraîneur Rudi Garcia face à l'AS Saint-Etienne dimanche en Ligue 1. Et avant ce match important, Evra s'est présenté devant la presse, notamment pour répondre à ses détracteurs.

P. Evra - «un homme sans ennemi est une personne sans valeur»

Comme à son habitude, l'homme de 35 ans s'est montré à son aise face aux médias ce vendredi et a rapidement répondu aux questions au sujet du débat sur son niveau. «Je suis décalé de ce monde-là. Vous me l'apprenez, je ne suis pas au courant d'éventuelles polémiques. Je dis toujours : un homme sans ennemi est une personne sans valeur. Patrice Evra avait une blessure, il l'a soignée. Je sais ce que je fais, je sais comment je bosse, là, je suis prêt. Cette passion, cette pression, c'est ce que j'aime», a assuré l'ancien joueur de la Juventus Turin.

«Plusieurs fois dans ma carrière, certaines personnes avaient préparé des guillotines, notamment avant la qualification pour la Coupe du monde 2014. J'ai l'habitude de ça. Je vis avec ça. Ma vie est faite de challenges, on ne m'a jamais rien donné», a-t-il continué. Sûr de sa force, Evra s'est dit prêt physiquement à jouer à son meilleur niveau sous les couleurs de l'OM.

Le latéral défend le projet McCourt

Désormais à Marseille depuis plus de 3 mois, le latéral gauche a aussi profité de son passage en conférence de presse pour encenser le projet mené par le propriétaire Frank McCourt. «Franchement, j'ai été surpris. On m'a dit beaucoup de mauvaises choses mais j'ai été superbement reçu. C'était même mieux qu'à la Juve lors de ma présentation. (...). Les gens qui critiquent l'OM Champions Project sont sûrement un peu jaloux de ne pas y participer. Le club a fait un grand pas en avant», a estimé le Tricolore.

Et Evra peut-il aider l'OM à continuer sa progression ? D'après plusieurs rumeurs, le défenseur n'hésite pas à utiliser son réseau pour tenter d'attirer de grands joueurs, comme Mario Mandzukic. «Je suis toujours un joueur de foot, a-t-il immédiatement précisé. J'aime guider une équipe vers ses objectifs, je ferai tout pour redorer le blason de l'OM, sur le terrain et en dehors. Beaucoup de joueurs se disent : ''Si Pat' est là, il y a quelque chose à faire.» Un bon défenseur et un VRP de luxe, Marseille ne dira pas non...

