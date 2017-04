Ligue Europa : Lyon joue sa saison ! Romain Rigaux - Actu Europa League, Mise en ligne: le 13/04/2017 à 09h26 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'Olympique Lyonnais reçoit Besiktas ce jeudi (21h05) en quart de finale aller de la Ligue Europa. Un faux pas est interdit si l'OL veut garder l'espoir de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Lacazette et Fekir attendus au coup d'envoi Quatrième en championnat à 16 points du troisième, Nice, l'Olympique Lyonnais a dit adieu à ses espoirs de podium cette saison à six journées de la fin. Pour espérer disputer la Ligue des Champions, l'OL n'a donc plus qu'une solution : remporter la Ligue Europa. Et cela passera par une qualification face à Besiktas avec un quart de finale aller ce jeudi (21h05) au Parc OL. Aulas met la pression En s'inclinant lourdement face à Lorient (1-4) le week-end dernier, Lyon n'a pas préparé cette rencontre de la meilleure des manières. Les Gones avaient-ils la tête ailleurs ? Le turnover de Bruno Genesio peut-il expliquer cette cuisante défaite ? En tout cas, les Lyonnais devront montrer un visage bien différent face à une dangereuse équipe turque. L'OL en est capable comme l'a prouvé sa qualification contre l'AS Rome (4-2, 1-2). Mais pour bien faire comprendre à ses joueurs l'importance de cette rencontre, Jean-Michel Aulas a envoyé un message clair. «On joue plus que la saison. On a la possibilité d'aller en demi-finales de la Ligue Europa et peut-être plus loin. Les joueurs, eux, jouent leur carrière comme l'institution joue son développement» , a expliqué le président lyonnais dans les colonnes du Progrès. «Ce n'est pas le moment de flancher» , insiste-t-il. Un match retour bouillant... ou pas pour Aulas Au Parc OL, les joueurs de Bruno Genesio pourront compter sur le soutien de leurs supporters, mais ce sera aussi le cas de leur adversaire. En effet, 20 000 supporters de Besiktas sont attendus pour ce rendez-vous. De quoi donner un petit aperçu aux Lyonnais de l'ambiance qui les attendra au match retour en Turquie. Même si Aulas juge ce déplacement moins périlleux qu'il n'y parait. «Il faut arrêter de dire que le match à Besiktas va être difficile. Le plus difficile, c'est celui de jeudi (à Lyon). Je connais le nouveau stade magnifique de Besiktas. Je connais plein de gens qui y ont joué. C'est moins dur que Bastia. C'est un stade neuf, sécurisé. Bien sûr qu'il y a de l'ambiance, mais comme au Parc OL. Il faut arrêter de filer la trouille aux joueurs. J'aimerais bien qu'on soit à la hauteur des supporters turcs. Et ce match à Besiktas ne sera pas plus difficile qu'à Rome» , a lancé JMA. Gonalons absent, Besiktas diminué Une manière pour le patron de l'OL de dédramatiser et de permettre à ses joueurs de se concentrer avant tout sur le match aller. Une rencontre pour laquelle Diakhaby, laissé au repos contre Lorient, fait devrait faire son retour aux côtés de Yanga-Mbiwa. Suspendu, Gonalons sera suppléé par Tousart.Devant, le trio Ghezzal-Fekir-Valbuena est attendu pour soutenir Lacazette. Pour rappel, Depay n'est, lui, pas qualifié. En face, deux absences de taille à noter puisque Aboubakar est suspendu et Quaresma est resté à l'infirmerie. Les équipes probables : Lyon : Lopes - Rafael, Yanga-Mbiwa, Diakhaby, Morel - Tousart, Tolisso - Ghezzal, Fekir, Valbuena - Lacazette. Besiktas : Fabri - Gonul, Marcelo, Mitrovic, Tosic - Atiba, Özyakup - Babel, Talisca, Adriano - Tosun. Quel est votre pronostic pour ce match ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS