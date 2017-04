Ronaldo abat le mur Neuer - Débrief et NOTES des joueurs (Bayern 1-2 Real)

Alors qu'il menait à la pause, le Bayern Munich a fini par s'incliner 2-1 sur son terrain face au Real Madrid dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. Auteur d'un doublé, Cristiano Ronaldo est venu à bout d'un magnifique Manuel Neuer.

Cristiano Ronaldo a inscrit les deux buts du Real à Munich.

Le Real Madrid a réalisé une superbe opération en vue des demi-finales de la Ligue des Champions en s'imposant 2-1 sur le terrain du Bayern Munich ce mercredi. Si Manuel Neuer a été exceptionnel dans les buts du club bavarois, Cristiano Ronaldo a tout de même eu le dernier mot, signant un doublé en seconde période.

Vidal va mal dormir

Les Merengue débutaient pourtant fort ce quart de finale aller de Ligue des Champions. Au quart d'heure de jeu, Benzema était d'ailleurs tout proche d'ouvrir le score, mais c'est la barre transversale de Neuer qui repoussait sa tête piquée, le portier bavarois déviant le cuir du bout des gants. Mais c'est finalement le Bayern qui prenait les devants dans cette partie d'une grande intensité. Sur un corner de Thiago Alcantara, Vidal plaçait un coup de tête terrible sous la barre de Navas (1-0, 25e).

Par la suite, après un gros travail de Robben, le Chilien, toujours de la tête, était tout proche de doubler la mise pour la formation allemande. Carlo Ancelotti pouvait se prendre la tête à deux mains. Après un bon début de match, les hommes de Zinedine Zidane étaient étouffés par les Munichois, même si Ronaldo obligeait Neuer à se détendre de tout son long. Juste avant le repos, après une frappe de Ribéry détournée du haut du bras par Carvajal, le Bayern obtenait un penalty. Mais Vidal envoyait sa frappe dans les nuages !

Le Bayern finit à dix

Un raté vite sanctionné car au retour des vestiaires, Ronaldo, d'une reprise du plat du pied au point de penalty, remettait très vite les deux équipes à égalité (1-1, 47e). Neuer sauvait ensuite encore les siens en détournant une tête de Bale à bout portant. Le Gallois n'en croyait pas ses yeux. A l'heure de jeu, les affaires munichoises ne s'arrangeaient pas avec l'exclusion de Javi Martinez, averti à deux reprises. Benzema pouvait punir les Bavarois peu de temps après mais Neuer était encore exceptionnel. C'est ensuite Ronaldo qui se cassait les dents sur l'Allemand, auteur d'une parade sensationnelle de la main droite.

Mais le mur Neuer avait une faille. C'est l'inévitable CR7 qui la trouvait en glissant le ballon entre ses jambes sur un centre d'Asensio (1-2, 77e). Grâce à ce succès, les partenaires de Benzema, encore auteur d'un match intéressant, ont pris une sérieuse option pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Les Munichois devront être héroïques à Bernabeu la semaine prochaine s'ils veulent renverser la situation.

La note du match : 8/10

Le choc promettait beaucoup, on n'a pas été déçu. En plus d'une grande intensité, on a vu trois jolis buts et plusieurs arrêts de Neuer de très grande classe, le tout avec une grosse qualité technique de chaque côté. Bref, un vrai bon match de Ligue des Champions.

Les buts

- Sur un corner tiré par Thiago Alcantara, Vidal, au point de penalty, place un puissant coup de tête qui finit sous la barre de Navas (1-0, 25e).

- Sur un centre de Carvajal depuis le côté droit, Ronaldo, au point de penalty, reprend de volée du plat du pied. Neuer est battu (1-1, 47e).

- Sur un centre d'Asensio, Ronaldo, dans la surface, coupe la trajectoire de la semelle. Le ballon finit entre les jambes de Neuer (1-2, 77e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Cristiano Ronaldo (8/10)

Auteur d'une première période assez quelconque, le Portugais a mis un sérieux coup d'accélérateur après la pause, inscrivant les deux buts de la victoire madrilène. Sans un exceptionnel Neuer, il aurait même pu signer un triplé. Mais son doublé fait déjà amplement le bonheur du Real.

BAYERN MUNICH :

Manuel Neuer (8) : auteur de 10 arrêts, le dernier rempart du Bayern a longtemps été exceptionnel au cours de cette rencontre. Seul le deuxième but de Ronaldo vient un peu ternir sa prestation, la reprise du Portugais passant entre ses jambes. Mais si Munich conserve une petite chance de se qualifier, c'est tout de même bien grâce à son gardien.

Jérôme Boateng (5) : quelques interventions décisives au cours de ce match, mais il se fait tout de même piéger à deux reprises par Ronaldo après la pause. Dur.

David Alaba (5) : match en demi-teinte du latéral gauche munichois. Sérieux avant la pause, il a été en difficulté ensuite notamment avec les montées de Carvajal.

Philipp Lahm (5) : l'Allemand a bien bataillé avec Marcelo sur son côté. Très intéressant en première période, il a davantage souffert après la pause, le Brésilien prenant le dessus.

Javi Martínez (3) : son exclusion à l'heure de jeu pour deux avertissements a fait très mal au Bayern. A partir de là, le Real s'est senti pousser des ailes et a confisqué le ballon.

Franck Ribéry (6) : intéressant en première période, le Français obtient notamment un penalty en voyant sa frappe être repoussée par le haut du bras de Carvajal. Moins tranchant après la pause. Remplacé à la 66e minute par Douglas Costa (non noté), pas en vue au cours de la dernière demi-heure.

Arturo Vidal (5) : s'il ouvre le score d'un puissant coup de tête, le Chilien manque aussi l'occasion de doubler la mise peu de temps après. Et surtout il expédie dans les nuages ce penalty qui aurait permis au Bayern de mener 2-0 à la pause et qui aurait sans doute changé bien des choses...

Thiago Alcantara (6) : passeur décisif pour Vidal sur corner en première période, il a fait mal aux Madrilènes en première période grâce notamment à quelques passes bien senties. Plus émoussé après le repos.

Xabi Alonso (6) : l'Espagnol a longtemps été intéressant au milieu, apportant toute sa solidité et son expérience. Il fait les frais de l'exclusion de Javi Martinez après la pause. Remplacé à la 63e minute par Juan Bernat (non noté), qui a tenté d'apporter un peu de punch, mais sans succès.

Arjen Robben (6) : du bon et du moins bon chez le Néerlandais. Malgré le poids des ans, il possède encore un sacré coup de reins. Un jeu un peu trop stéréotypé parfois tout de même.

Thomas Müller (4) : en l'absence de Lewandowski, l'international allemand était aligné à la pointe de l'attaque. Mauvais choix de Carlo Ancelotti, le champion du monde 2014 peinant énormément à se créer des situations intéressantes. Remplacé à la 81e minute par Kingsley Coman (non noté), qui n'a pas eu le temps de s'illustrer.

REAL MADRID :

Keylor Navas (5) : le portier madrilène aura vécu une soirée relativement tranquille. Un peu juste sur la tête de Vidal, il n'a pas eu à trop s'employer par la suite.

Marcelo (7) : gros match du latéral gauche brésilien. Infatigable, très juste techniquement, il est une pièce essentielle dans le jeu offensif du Real. Ses largesses défensives parfois finissent par être très vite oubliées.

Nacho (5) : sérieux en charnière centrale, il est néanmoins trop juste face à Vidal sur l'ouverture du score du Bayern. Plus vraiment pris à défaut par la suite.

Daniel Carvajal (6) : un peu moins en vue que Marcelo, le latéral droit madrilène a néanmoins été appliqué et volontaire sur son côté. S'il coûte un penalty (sévère) à son équipe, il se rachète en deuxième période en étant passeur décisif pour Ronaldo sur l'égalisation.

Sergio Ramos (7) : gros match du capitaine madrilène. Agressif, évoluant très haut, il a étouffé les attaquants munichois après le repos. Pas loin de marquer sur coup franc en deuxième période. Un vrai leader.

Luka Modric (7) : comme souvent, le Croate a rayonné au milieu de terrain, en particulier après le repos. Il a parfaitement organisé le jeu de son équipe en orientant très bien le ballon. Remplacé à la 91e minute par Mateo Kovacic (non noté).

Toni Kroos (6) : bon match de l'Allemand face à ses anciens partenaires. Un peu moins en vue que Modric, il a néanmoins bien fait circuler le ballon après la pause.

Casemiro (6) : un peu en souffrance en première période, le Brésilien a su resserrer les boulons après le repos, étant plus à l'aise au milieu.

Gareth Bale (5) : peut-être le Madrilène le plus décevant. Hormis une bonne tête repoussée par Neuer, le Gallois a été globalement trop effacé au cours de cette rencontre. Remplacé à la 59e minute par Marco Asensio (non noté), auteur d'une entrée remarquable avec notamment une passe décisive pour Ronaldo sur le but vainqueur.

Cristiano Ronaldo (8) : lire le commentaire ci-dessus.

Karim Benzema (7) : s'il n'a pas marqué, le Français a été très bon devant, se déplaçant admirablement bien et combinant très souvent efficacement avec ses partenaires. Tout proche de marquer de la tête en début de match, il ne s'est plus vraiment procuré d'occasions ensuite. Remplacé à la 83e minute par James Rodriguez (non noté).

BAYERN MUNICH 1-2 REAL MADRID (mi-tps: 1-0) - LIGUE des CHAMPIONS - 1/4 de finale

Stade : Allianz Arena - 70.000 spectateurs - Arbitre : N. Rizzoli



Buts : A. Vidal (25e) pour BAYERN MUNICH - Cristiano Ronaldo (47e) Cristiano Ronaldo (77e) pour REAL MADRID

Avertissements : Xabi Alonso (47e) , Javi Martínez (58e) , A. Vidal (90e) , pour BAYERN MUNICH - T. Kroos (44e) , Daniel Carvajal (45e) , pour REAL MADRID - Expulsions : Javi Martínez (61e) , pour BAYERN MUNICH



BAYERN MUNICH : M. Neuer - P. Lahm , Javi Martínez , J. Boateng , D. Alaba - Thiago Alcântara , Xabi Alonso (Juan Bernat, 64e) - A. Robben , A. Vidal , F. Ribéry (Douglas Costa, 65e) - T. Müller (K. Coman, 81e)



REAL MADRID : K. Navas - Daniel Carvajal , Nacho , Sergio Ramos , Marcelo - L. Modric (M. Kovacic, 90+1e) , Casimiro , T. Kroos - G. Bale (Marco Asensio, 59e) , K. Benzema (J. Rodríguez, 83e) , Cristiano Ronaldo



De la tête, Vidal avait ouvert le score pour le Bayern (25e)

La joie du Chilien après son but

Cristiano Ronaldo égalise rapidement au retour des vestiaires (47e)

La joie du Portugais après cette égalisation

Neuer a ensuite sauvé les siens face à Ronaldo avec cette parade main droite exceptionnelle, l'un de ses 10 arrêts au cours de cette partie

L'exclusion de Javi Martinez à l'heure de jeu a été l'un des tournants de la rencontre

Ronaldo finira par inscrire un second but (77e) et offrir la victoire au Real