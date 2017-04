Avec un Mbappé génial, Monaco prend une option pour les demi-finales ! - Débrief et NOTES des joueurs (Dortmund 2-3 Monaco)

Bousculée en seconde période, l'AS Monaco a tout de même réussi à s'imposer sur la pelouse de Dortmund (3-2) lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Grâce à un doublé de Mbappé, le club de la Principauté se retrouve en position favorable avant la manche retour.

La joie des Monégasques sur le deuxième but.

L'AS Monaco a souffert, mais a réalisé une belle opération ! Bousculé en seconde période, le club de la Principauté s'est imposé sur la pelouse de Dortmund (3-2) en quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Auteur d'un doublé, l'attaquant de l'ASM Kylian Mbappé a été encore une fois le grand bonhomme de cette victoire. Si Monaco a pris une option sur la qualification pour les demi-finales, le Borussia a démontré en seconde période que la manche retour allait être difficile...

Mbappé fait encore des siennes, la bourde de Bender...

Dans une ambiance magnifique après l'attaque de mardi, le début de match était plutôt à l'avantage des Allemands face à des Monégasques qui glissaient beaucoup sous la pluie. Après un moment difficile, l'ASM bénéficiait d'un penalty après une faute dans la surface de Sokratis sur Mbappé ! Malheureusement, Fabinho ne cadrait pas sa tentative ! Son premier raté avec Monaco dans cet exercice...

Dans la foulée, sur un contre initié par Silva, Lemar servait parfaitement Mbappé, qui poussait le ballon dans la cage vide de la cuisse (0-1, 19e) ! Le but était validé malgré le hors-jeu du Français. Si le BvB repartait vers l'avant avec notamment un tir de Kagawa non cadré, Monaco doublait la mise sur un but contre son camp de la tête de Bender à la suite d'un centre de Raggi (0-2, 35e). Quelle erreur incroyable !

Le Borussia revient fort, Mbappé et Kagawa se répondent !

Au retour des vestiaires, les Allemands mettaient une grosse pression sur les Français et il fallait deux superbes interventions de Glik et Jemerson dans la surface pour sauver l'ASM ! Assez logiquement, Monaco finissait par craquer avec un caviar de Kagawa pour Dembélé, qui poussait le ballon dans le but vide (1-2, 56e). Intenables, les hommes de Tuchel poussaient, mais les Monégasques résistaient grâce à une belle solidarité.

Bien mieux en fin de match, Monaco était tout proche de marquer un 3e but, mais Falcao ne parvenait pas à cadrer sa tentative après avoir éliminé Bürki ! Et finalement, sur une erreur de Piszczek, Mbappé partait vers le but et ajustait parfaitement le gardien adverse (1-3, 79e) ! Grandiose ! Mais Dortmund ne lâchait rien et Kagawa enrhumait Jemerson pour réduire le score à bout portant (2-3, 84e). Avec ce résultat à l'extérieur, Monaco prend une option sur la qualification pour les demi-finales avant la manche retour.

La note du match : 7,5/10

Une belle partie ! Dans une magnifique ambiance après les incidents de mardi, les deux équipes se sont livrées un beau duel avec du rythme, de l'intensité et des occasions. Grâce aux buts inscrits par les Monégasques, le scénario du match a été emballant avec notamment une grosse pression mise par les Allemands après la pause. Un vrai quart de finale de Ligue des Champions.

Les buts :

- Sur un contre initié par Silva dans l'axe, le Portugais décale parfaitement Lemar dans le couloir gauche. Altruiste, l'ailier centre pour Mbappé, qui ouvre le score en propulsant le ballon dans les filets de la cuisse (0-1, 19e). Sur cette action, le buteur de l'ASM était hors-jeu...

- Positionné dans son couloir gauche, Raggi adresse un centre dans la surface. Sous la pression de Falcao, Bender panique et place une tête vers son but qui trompe Bürki (0-2, 35e). Quelle erreur de l'Allemand !

- Sur un centre de Guerreiro dans son couloir gauche, Aubameyang réalise une remise chanceuse pour Kagawa, qui devance Subasic pour décaler Dembélé. Devant le but vide, le Français ne tremble pas pour réduire le score (1-2, 56e).

- Profitant d'une mauvaise passe dans l'axe de Piszczek, Mbappé devance Sokratis pour partir seul vers le but. Sans trembler, l'attaquant de l'ASM ajuste Bürki d'une frappe enroulée (1-3, 79e). Grandiose !

- Dans la surface, Kagawa se joue de Jemerson avec un crochet et prend le meilleur sur Subasic d'une frappe bien placée à bout portant (2-3, 84e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Kylian Mbappé (8,5/10)

Encore une fois, le jeune talent de l'ASM a répondu présent lors de ce grand rendez-vous ! Même s'il n'a pas été omniprésent dans le jeu, l'attaquant a été un danger permanent sur ses actions, avec un penalty provoqué puis un but, hors-jeu, inscrit de la cuisse lors des 45 premières minutes. Par sa vitesse, il a été un problème pour les défenseurs allemands et a profité d'une énorme erreur de Piszczek pour s'offrir un doublé. La grande classe !

BORUSSIA DORTMUND :

Roman Bürki (4) : un match rageant pour le portier de Dortmund. Parti du bon côté sur le penalty non cadré de Fabinho, le Suisse n'a pas été aidé par sa défense sur les trois buts encaissés avec notamment une réalisation contre son camp de Bender. Dur car il n'a pas eu grand-chose à faire sinon...

Lukasz Piszczek (3) : une performance décevante pour l'international polonais. Placé dans l'axe, il a été actif, mais n'a jamais vraiment réussi à briller dans ce positionnement. Dans ce schéma tactique, il n'était pas forcément à son avantage et a été fautif sur le 3e but avec une passe ratée pour Sokratis.

Sokratis Papastathopoulos (3,5) : habituel patron de la défense de Dortmund, le Grec n'a pas totalement rassuré ses partenaires ce mercredi. Coupable d'une légère faute sur le penalty concédé face à Mbappé, il a tout de même relevé la tête par la suite avec plusieurs interventions face aux attaquants monégasques. Sur une faute en fin de match, il aurait pu être expulsé pour un tacle sur Mbappé...

Sven Bender (2) : peu habitué à évoluer dans ce rôle de défenseur, l'international allemand a longtemps affiché un visage séduisant... avant de craquer sous la pression de Falcao en inscrivant ce but contre son camp de la tête. Si ce dernier s'est plaint d'un accrochage du Colombien, ce n'est pas du tout évident sur l'action et cette erreur incroyable a totalement ruiné sa prestation. Remplacé à la 45e minute par Nuri Sahin (5,5), qui a eu le mérite de stabiliser le bloc du club allemand et a apporté par sa qualité technique.

Matthias Ginter (4) : titularisé en l'absence de Bartra, touché au bras lors de l'attaque de mardi, le joueur positionné sur le côté n'était clairement pas dans un grand soir. Souvent en retard, à l'image d'un tacle dangereux sur Lemar, il a été en difficulté face à la vitesse des Monégasques. Offensivement, il s'est tout de même distingué avec un bon mouvement pour servir Kagawa, qui a gâché une belle occasion.

Shinji Kagawa (7) : en début de match, il a signé une magnifique passe pour servir Aubameyang en profondeur... et c'est à peu près tout jusqu'à la pause ! Mais à l'image de son équipe, il a été bien plus inspiré par la suite avec cette passe décisive pour Dembélé puis ce but après un joli crochet face à Jemerson. Si Dortmund a encore une chance, c'est grâce à lui.

Julian Weigl (5) : considéré comme un énorme talent, l'international allemand a été moyen. A la récupération, il a été en grande difficulté sur les contres des Monégasques et n'a pas été brillant sur les phases offensives avec des transmissions peu précises. Par contre, son retour en forme en seconde période a été visible et a participé à la maîtrise des siens.

Marcel Schmelzer (3) : comme plusieurs de ses partenaires, le capitaine du BvB a semblé en difficulté dans ce schéma tactique. Dans son couloir, il n'a pas ménagé ses efforts, mais n'a pas été dans le bon rythme, autant défensivement qu'offensivement. Remplacé à la 45e minute par Christian Pulisic (6,5), qui a été un poison pour les Monégasques en prenant régulièrement le dessus sur Raggi. On se demande pourquoi il n'a pas débuté la partie...

Ousmane Dembélé (7) : le jeune talent français a eu le mérite de tenter encore et encore sa chance. Si les défenseurs de Monaco ont été sérieux face à lui en première période, il a été intenable au retour des vestiaires ! Déchaîné, il a été un énorme problème pour les Monégasques et a été récompensé de ses efforts par ce but.

Raphaël Guerreiro (4,5) : un véritable fantôme sur la première période ! Le Portugais a été très décevant, ne sachant pas vraiment où se placer. Pire encore, il s'est marché dessus avec ses coéquipiers et a été plus un problème... Repositionné dans le couloir gauche au retour des vestiaires, il a été bien plus convaincant avec notamment une implication sur le but.

Pierre-Emerick Aubameyang (4,5) : une partie moyenne pour le buteur ! Avec une frappe loupée dès le début de la partie, l'ancien Stéphanois a été bien muselé par la défense de l'ASM, notamment par un Glik en grande forme. Ensuite, il a été décisif - et chanceux - sur la réduction du score de Dembélé avec l'avant dernière passe. Son raté de la tête en fin de match va le marquer...

MONACO :

Danijel Subasic (5) : une partie globalement tranquille pour le gardien de l'AS Monaco. A l'exception d'un dégagement du poing sur un centre dangereux, il n'a pas eu grand-chose à faire avec la majorité des tentatives allemandes qui n'ont pas trouvé le cadre. Sur les buts encaissés, il n'a rien à se reprocher...

Almamy Touré (5,5) : titularisé en l'absence de Sidibé, le latéral droit n'a pas déçu. A la hauteur de l'événement, le défenseur a peut-être été moins présent qu'à son habitude offensivement, mais il a livré une copie sérieuse défensivement, malgré un peu de laxisme sur le centre de Guerreiro sur la réduction du score.

Kamil Glik (7) : un véritable patron pour la défense de l'ASM ! A l'image d'un tacle autoritaire sur Aubameyang en début de partie, il a été agressif, dans le bon sens du terme, pour prendre le meilleur sur les attaquants adverses. En défendant vers l'avant, il a mis son équipe sur de bons rails.

Jemerson (4,5) : après une première période aboutie, le Brésilien a été décevant... Rapidement sanctionné d'un jaune, il a été ensuite en grande souffrance avec une implication directe sur les deux buts encaissés, en étant notamment enrhumé par Kagawa sur le second...

Andrea Raggi (5) : aligné en raison du forfait de Mendy, l'Italien a été moyen. Décisif sur le deuxième but avec le centre pour la tête contre son camp de Bender, il a été bien plus en souffrance défensivement. Baladé sur une situation chaude par Ginter en première période, le latéral a vécu un calvaire face à Pulisic au retour des vestiaires.

Bernardo Silva (6,5) : sur les contres de Monaco, le Portugais a vraiment régalé ! Directement impliqué sur l'ouverture du score en initiant l'action dans l'axe, il a été juste techniquement et a été impliqué sur tous les bons coups de son équipe lors des 45 premières minutes. Moins à son avantage après la pause, il a été remplacé à la 65e minute par Nabil Dirar (non noté).

Fabinho (6) : sa présence dans l'entrejeu change réellement le visage de l'ASM. Indispensable à la récupération, il a fourni un travail important, notamment dans les moments difficiles de son équipe. Bémol, le Brésilien a raté son premier penalty sous les couleurs monégasques... Averti d'un jaune, il va rater le match retour.

João Moutinho (6) : un match correct pour l'international lusitanien. S'il a été précieux dans la construction du jeu et la conservation du ballon, le milieu a été en difficulté sur les phases défensives et a beaucoup couru dans le vide.

Thomas Lemar (7) : passeur décisif sur le premier but de Monaco, l'international tricolore a eu une énorme activité dans son couloir, avec des retours défensifs importants et des courses offensives tranchantes. Après une bonne première période, il a été tout de même un peu plus discret.

Falcao (5,5) : le Colombien a été un poil trop discret sur cette partie. Même s'il a mis la pression sur Bender lors du deuxième but des siens, il a été finalement peu trouvé par les siens et a raté sa seule occasion en ne cadrant pas sa tentative après avoir éliminé Bürki. Remplacé à la 84e minute par Valère Germain (non noté).

Kylian Mbappe (8,5) : lire le commentaire ci-dessus.

BORUSSIA DORTMUND 2-3 MONACO (mi-tps: 0-2) - LIGUE des CHAMPIONS - 1/4 de finale / 1/4e journée

Stade : Signal-Iduna-Park - Arbitre : D. Orsato



Buts : O. Dembélé (57e) S. Kagawa (84e) pour BORUSSIA DORTMUND - K. Mbappe (19e) S. Bender (35e, csc) K. Mbappe (79e) pour MONACO

Avertissements : S. Papastathopoulos (16e) , M. Ginter (40e) , pour BORUSSIA DORTMUND - Jemerson (46e) , T. Lemar (58e) , N. Dirar (69e) , Fabinho (81e) , D. Subasic (87e) , pour MONACO



BORUSSIA DORTMUND : R. Bürki - M. Ginter , S. Papastathopoulos , S. Bender (N. Sahin, 46e) - L. Piszczek , S. Kagawa , J. Weigl , M. Schmelzer (C. Pulisic, 46e) - O. Dembélé , Raphaël Guerreiro - P. Aubameyang



MONACO : D. Subasic - A. Touré , K. Glik , Jemerson , A. Raggi - Bernardo Silva (N. Dirar, 66e) , Fabinho , João Moutinho , T. Lemar - Falcao (V. Germain, 85e) , K. Mbappe



L'ambiance était grandiose à Dortmund



Déstabilisé par Sokratis, Mbappé a bénéficié d'un penalty



Mais Fabinho n'a pas cadré sa tentative...



Mbappé a rapidement ouvert le score malgré une position de hors-jeu (0-1, 19e)



La joie de Falcao après l'énorme erreur de Bender (0-2, 35e)



Dembélé a ensuite relancé Dortmund (1-2, 56e)



La célébration de Mbappé à la suite de son doublé (1-3, 79e)



Kagawa a maintenu l'espoir pour les siens en trompant Subasic à bout portant (2-3, 84e)