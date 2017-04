Lyon : Gonalons, un nouveau souci pour Aulas

Sous contrat à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2018, Maxime Gonalons aimerait être fixé sur les intentions de ses dirigeants avant le mercato. Mais visiblement, sa situation n'est pas la priorité du club rhodanien, ce qui commence à agacer l'agent du milieu de terrain.

Maxime Gonalons attend des nouvelles de ses dirigeants.

Le mercato estival s'annonce agité pour l'Olympique Lyonnais. A l'image d'Alexandre Lacazette (25 ans) ou de Corentin Tolisso (22 ans), plusieurs joueurs majeurs sont très sollicités.

C'est aussi le cas de Rachid Ghezzal (24 ans), qui n'a toujours pas trouvé d'accord avec ses dirigeants alors que son contrat expire en juin prochain. Autant dire que le président Jean-Michel Aulas se serait bien passé de la menace du clan Maxime Gonalons…

Le capitaine s'impatiente

Sous contrat jusqu'en 2018, le milieu de 28 ans veut connaître les intentions du club rhodanien. Mais pour le moment, son agent n'a reçu aucune réponse. «Ce qui est peut-être plus gênant pour Maxime, c'est l'attitude de l'Olympique Lyonnais actuellement, a confié Frédéric Guerra à Olympique-et-lyonnais. Je leur ai fait savoir qu'il était en fin de contrat en 2018, j'aurais aimé connaître leur position : doit-il rester ou partir ? Le club n'est pas revenu vers mois, ce n'est pas habituel.»

«Il y aura un départ si...»

Gonalons doit-il y voir un mauvais signe ? Lui qui ne réalise pas sa meilleure saison, et qui se retrouve en concurrence avec le jeune Lucas Tousart (19 ans). Quoi qu'il en soit, son représentant n'hésite pas à évoquer un possible départ cet été. «Pour Maxime, qui aime tellement l'OL et qui est tellement impliqué, dans sa tête, ça peut avoir une résonance négative. C'est un peu chagrinant parce que concernant Maxime, je pense que l'OL devrait, ou aurait dû, bouger plus vite. Si l'OL ne nous fait pas savoir qu'ils sont intéressés, il y aura un départ» , a prévenu le conseiller.

Bien sûr, il s'agit peut-être d'un coup de bluff pour provoquer une réaction de son club formateur, plutôt focalisé sur ses problèmes sportifs. Mais s'il souhaite conserver Gonalons, ou au moins le garder impliqué jusqu'à la fin de la saison, Aulas ferait bien de rassurer son capitaine.

