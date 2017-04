PSG : la pépite Zagadou toujours aussi proche d'un départ, le club s'active pour blinder les autres ! Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 12/04/2017 à 13h16 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Courtisé par Manchester City, le défenseur central de 17 ans, Dan-Axel Zagadou, se dirige vers un départ du Paris Saint-Germain l'été prochain. Le club de la capitale s'active pour sécuriser ses autres jeunes talents du centre de formation, comme Mahamadou Dembélé, pour qui la tendance est clairement positive. Les efforts du PSG pour Zagadou restent infructueux... C'est le revers de la médaille pour le Paris Saint-Germain. Depuis son rachat par les Qataris en 2011, le quadruple champion de France en titre a du mal à conserver certains jeunes talents, qui craignent de ne jamais percer dans la capitale. Et cet été, la liste des Kingsley Coman (Juventus Turin puis Bayern Munich) et Mamadou Doucouré (Mönchengladbach), partis gratuitement respectivement en 2014 et 2016, risque de s'allonger d'un nouvel élément. En fin de contrat stagiaire en juin prochain, le défenseur central Dan-Axel Zagadou (17 ans) est toujours annoncé proche d'un départ par L'Equipe ce mercredi. Malgré une belle proposition avec un contrat de cinq ans à la clé et une intégration immédiate dans le groupe professionnel, le jeune talent se trouve en contacts avec Manchester City depuis plusieurs mois et il a visité les installations des Skyblues. Mécontent de cette situation, le PSG a d'abord interdit à l'international français U18 de participer aux matchs de la CFA, avant d'assouplir sa position et de l'inviter à une séance dirigée par le coach Unai Emery. Avec Zagadou, le PSG pourrait perdre gros D'après le quotidien Le Parisien, le club francilien est prêt à réaliser de «gros efforts financiers» et le dossier a été pris en charge par le directeur sportif du PSG, Olivier Létang, et le directeur du football, Patrick Kluivert, qui font le «forcing» auprès de sa famille. Mais ces signaux positifs n'ont visiblement pas suffi et l'entourage de Zagadou multiplie les prises de contacts avec des agents. Alors que Leipzig et Wolfsburg sont venus s'ajouter aux prétendants, les dirigeants parisiens ne se montrent pas très optimistes sur ce dossier… Une issue regrettable, si elle se confirme, car les scouts européens considèrent que le potentiel de Zagadou est supérieur à celui de Malang Sarr, qui appartient à la même génération et qui a signé un début de saison prometteur à Nice avant d'essuyer un coup de mou et de perdre sa place de titulaire. Mahamadou Dembélé et Moussa Diaby, des motifs d'espoir Petite consolation pour les décideurs franciliens, l'espoir a en revanche récemment refait son apparition dans le dossier Mahamadou Dembélé (17 ans). En effet, malgré des contacts avec Liverpool et des touches en Allemagne, le PSG a pu opérer un rapprochement avec le défenseur central au cours des derniers jours, laissant espérer une issue heureuse. Autre bonne nouvelle : apparu très à son avantage durant les derniers mois, le milieu offensif Moussa Diaby (17 ans) reste très attaché au club et devrait parapher son premier contrat professionnel avec Paris. Désireux de préparer l'avenir, le club de la capitale s'active également pour sécuriser de plus jeunes éléments. Le journal sportif explique ainsi que les milieux de terrain Yacine Adli (16 ans), déjà suivi en Allemagne, et Claudio Gomes (16 ans) se sont vus fixer un rendez-vous. Avec un Olivier Létang annoncé sur le départ et un Patrick Kluivert vivement critiqué, le contexte n'est cependant pas idéal pour mener les négociations. Voilà un handicap dont le PSG se serait bien passé. D'après vous, le PSG va-t-il parvenir à conserver ces jeunes talents ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» …





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS