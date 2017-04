Barça : le cauchemar se répète pour Luis Enrique, la presse catalane abattue...

Le FC Barcelone a encore vécu une soirée cauchemardesque mardi. Comme face au PSG en huitièmes de finale, les Blaugrana ont sombré à l'aller face à la Juventus Turin (0-3) à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions. Forcément, cette nouvelle gifle passe mal...

Sale soirée pour Luis Enrique et le Barça...

L'histoire se répète pour le FC Barcelone. Giflé au tour précédent lors du match aller à Paris (0-4), le Barça a encore sombré à l'extérieur en quart de finale aller de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin (0-3), mardi soir. Après la rencontre, Luis Enrique n'a pu s'empêcher de faire le parallèle entre les deux rencontres.

Luis Enrique a revu PSG-Barça

«La première période a été la troisième de PSG-Barça. C'est grave, très grave. J'étais triste et je me suis senti impuissant. Aujourd'hui, ça me coûte plus d'être optimiste. Je me sens responsable à 101% de ne pas avoir été en mesure de transmettre aux joueurs ce que je voulais. J'ai eu la sensation de revivre un cauchemar» , a lâché le coach catalan.

«Pour l'instant, je ne veux pas penser à la remontada» , a ajouté un Luis Enrique très marqué. Si le Barça avait réalisé l'exploit de renverser le PSG (6-1) au match retour, récidiver le 19 avril prochain au Camp Nou face à une Juventus si solide paraît être une tâche très compliquée pour le club catalan. Surtout, les Bianconeri sont prévenus après le fiasco parisien en terres catalanes.

La presse catalane en plein «cauchemar»

Pourtant, certains comme Andrés Iniesta veulent y croire. «J'ai un sentiment moins pessimiste que contre Paris, mais nous sommes encore très proches d'une élimination. Si nous jouons notre football au retour, rien n'est impossible» , a confié le capitaine barcelonais. Un deuxième miracle est-il possible ? En attendant, la presse catalane se réveille avec la gueule de bois ce mercredi.

«Très triste. Très grave» , titre le Mundo Deportivo. «Crucifiés» , peut-on lire en Une de Sport. Les deux médias évoquent un «cauchemar» qui se répète. «Il faut tout recommencer» , écrit L'Esportiu qui parle d'un nouveau naufrage et d'un Barça condamné à un nouveau miracle. Du côté de la presse madrilène, Marca évoque un «nouveau désastre pour un Barça horrible» . Il faudra un FC Barcelone magnifique pour espérer se sortir de ce mauvais pas cette fois-ci.

