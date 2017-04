Lyon : Lacazette, Tolisso, Ghezzal, Genesio... Aulas évoque les dossiers chauds

L'Olympique Lyonnais devrait vivre un été agité. En attendant le marché des transferts, Jean-Michel Aulas a fait un point sur les dossiers chauds du club rhodanien. Et évoqué aussi l'avenir de son entraîneur Bruno Genesio.

Aulas défend toujours Genesio. Pour le moment...

Cet été, l'Olympique Lyonnais pourrait perdre deux de ses meilleurs éléments. Alexandre Lacazette (25 ans) et Corentin Tolisso (22 ans) seront en effet autorisés à partir si un club y met le prix. Jean-Michel Aulas aimerait notamment récupérer 60 millions d'euros pour son attaquant et 30 millions pour son milieu de terrain. Mais à en croire le président des Gones, il n'est pas non plus exclu que ces deux éléments issus de la formation lyonnaise restent une saison supplémentaire.

«C'est vrai qu'ils sont convoités. Pas uniquement eux. Après, si on peut les garder, on fera les efforts pour» , a ainsi avancé le patron lyonnais sur OL TV lundi soir. Concernant Rachid Ghezzal (24 ans), en fin de contrat en juin prochain, un retournement de situation est également toujours possible alors qu'on se dirige vers un départ sans la moindre indemnité de transfert dans quelques mois.

«L'affaire n'est pas arrêtée»

«On a discuté avec son conseiller. L'affaire n'est pas arrêtée. Je le crois quand il dit qu'il n'a signé nulle part. Peut-être qu'il va partir, mais peut-être qu'il va rester. Je préfère me porter sur le futur et sur les matchs qu'on va gagner. Il y a eu simplement un échange positif» , a fait savoir Aulas, pas très optimiste quand même sur ce point. En revanche, le président de l'OL souhaite bien poursuivre l'aventure avec Bruno Genesio, qu'on dit plus que jamais menacé en raison de la saison décevante des Gones.

«Je suis étonné des réactions sur les réseaux sociaux. Je ne partage pas cet avis-là. On n'a pas perdu à cause de l'incompétence du coach. Je peux attester qu'il est compétent et que les joueurs se préparent bien. J'ai une expérience dans le management des coachs. La culture tactique de Bruno Genesio est supérieure à ce que certains imaginent» , a souligné JMA avant de poursuivre.

«Il faut être derrière Bruno»

"Il a une très bonne relation avec les joueurs. Il est à l'écoute et est ouvert à la discussion. Il a une meilleure moyenne de points que les derniers coachs de l'OL. On a deux points de plus par rapport à la saison passée. La seule différence est que Monaco et Nice font une bien meilleure saison que le dernier exercice. Il faut être derrière Bruno. On fera les comptes à la fin. Je pense que cette saison peut nous donner d'énormes satisfactions. On a des joueurs qui respectent le coach, contrairement à ce que j'ai pu lire."

Genesio résistera-t-il à une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions ? Malgré le soutien d'Aulas, on peut légitimement se poser la question. D'autant que le «on fera les comptes à la fin» laisse quand même de la place au doute...

