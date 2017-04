OM : Eyraud veut utiliser le mercato pour remplir le Vélodrome

Afin d'augmenter le nombre d'abonnés, l'Olympique de Marseille pense à une stratégie assez étonnante. Le principe ? Limiter la campagne d'abonnement au mois de juin, période durant laquelle les dirigeants marseillais feront le nécessaire pour convaincre les supporters avec de nombreuses recrues.

Eyraud veut doubler le nombre d'abonnés à l'OM.

Un Vélodrome à moitié vide… La nouvelle direction de l'Olympique de Marseille ne veut plus revoir ça la saison prochaine ! Du coup, le club phocéen a trouvé le moyen d'augmenter le nombre d'abonnés.

En effet, Jacques-Henri Eyraud prévoit de doubler le nombre de fidèles (17 000 cette saison) pour l'exercice 2017-2018. Ce qui donnerait un chiffre plus en adéquation avec la réputation de l'OM.

Eyraud veut vite boucler son mercato

Et la stratégie envisagée est simple, elle consiste à limiter la période d'abonnement au mois de juin, explique RMC. Une tactique risquée selon les groupes de supporters qui craignent de voir les fans déçus par le début de mercato estival. Autant dire qu'un tel scénario serait catastrophique pour la vente des abonnements… Pas de quoi inquiéter le président olympien.

De son côté, Eyraud, qui discute actuellement de son projet avec les associations de supporters, se montre confiant. Le dirigeant pense être en mesure de finaliser ses transferts dès le mois de juin, histoire de provoquer un engouement chez les fans. De plus, l'OM pourrait décrocher un billet pour le tour préliminaire de l'Europa League qui aura lieu fin juillet. Dans ce cas, l'entraîneur Rudi Garcia réclamerait un effectif au complet assez rapidement.

Le conseil de Fanni

C'est à se demander si l'actuel 6e de Ligue 1 n'a pas déjà bouclé une ou plusieurs arrivées en attendant le 9 juin, date de l'ouverture du mercato. En tout cas, le défenseur central Rod Fanni (35 ans) espère que ses supérieurs miseront sur des valeurs sûres. «Pour moi, on a besoin de joueurs confirmés, a estimé l'ancien Rennais sur RMC. Il faut des deux (avec des jeunes, ndlr), mais il va falloir des joueurs confirmés.»

«Si on veut faire accélérer le projet, il faut des joueurs qui savent déjà ce qu'il y a à faire, le poste, le haut niveau, les exigences, etc. Plus que des gens qu'on va rajouter encore et qui se feront de la concurrence entre eux, qui vont chercher à exister… Pour le projet Marseille champion, si on veut jouer le haut du classement, il faut des joueurs qui ont l'habitude de ça» , a insisté Fanni, sur la même longueur d'onde que ses dirigeants.

Que pensez-vous de la stratégie de l'OM ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.